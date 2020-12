Ibiza-Affäre: taz-Anwalt nennt Koks-Dealen und Staats­streich „Fake-Vorwürfe“

Die Berliner Behörden wussten schon seit November 2019, dass sich der „Sicher­heits­söldner“ Julian Hessenthaler, Urheber des mani­pu­lierten Ibiza-Videos, in Berlin aufhält, so sein Anwalt Johannes Eisen­berg in einer Pres­se­mit­tei­lung vom 14. Dezember. Seit Juli 2020 habe der vierte Straf­senat des Kammer­ge­richts Berlin einen Auslie­fe­rungs­haft­be­fehl erlassen, die aber erst am 10. Dezember zu einer Verhaf­tung Hessentha­lers geführt hat wie PI-NEWS berich­tete.

Der in linken Berliner Kreisen aktive Anwalt bestreitet alle Vorwürfe und wirft der öster­rei­chi­schen Justiz eine „orches­trierte Verdachts­kon­struk­tion“ vor, wobei er seinen Mandanten mit „Whist­leb­lo­wern“ wie Edward Snowden und Julian Assange vergleicht. Dass Edward Snowden oder Julian Assange mani­pu­la­tive Videos geschnitten hätten, um Aussagen aus dem Kontext zu reißen, Firmen, Parteien und Poli­tiker zu erpressen, Leben zu vernichten und gegen eine demo­kra­ti­sche gewählte Regie­rung zu putschen, ist nicht bekannt.

Die Vorwürfe des Koka­in­han­dels gegen Hessenthaler sieht taz-Anwalt Eisen­berg als „Baga­telle“ an, und nennt die mutmaß­liche Abgabe von 1,5 kg Kokain durch seinen Mandanten „Kleinst­mengen“.

„Wegen dieser Fake-Vorwürfe hat das Kammer­ge­richt den Auslie­fe­rungs­haft­be­fehl erlassen und (Hessenthaler) in der JVA Moabit einker­kern lassen, ohne jede Gewäh­rung recht­li­chen Gehörs“, so die abstruse Ausle­gung des Koks-Anwalts Jony „Schrotti“ Eisenberg.

„Die Vertei­di­gung von (Hessenthaler) hat bereits im November 2019 Kontakt zu den Berliner Behörden aufge­nommen und darum gebeten, vor der Anord­nung straf­pro­zes­surale Maßnahmen recht­li­ches Gehör zu erhalten. Sie hat ange­boten, jeder­zeit den Kontakt der deut­schen Behörden zu ihm zu ermög­li­chen, wenn das gewünscht ist.“ Die deut­schen Behörden wissen also seit über einem Jahr, dass sich der Urheber des von SZ, Spiegel und Jan Böhmer­mann einge­fä­delten Staats­streichs in Öster­reich in Berlin aufhält.

Die Straf­ver­fol­gung der öster­rei­chi­schen Behörden beruhe auf „unbe­grün­deten Vorwürfen, die von einem Poli­zei­be­amten konstru­iert wurden“, behauptet Eisen­berg ohne Belege. Dieser Beamte sei ein „glühender Strache-Anhänger“, der Ende Mai 2019 Grün­dungs­mit­glied der gegen die „Ibiza-Video“-Verantwortlichen einge­setzten Sonder­kom­mis­sion des BKA-Öster­reich, der „Soko-Tape“ sei. Die „Soko-Tape“ genießt in der Alpen­re­pu­blik hohes Ansehen, viele Öster­rei­cher erhoffen sich davon Aufklä­rung über die umstürz­le­ri­sche Medi­en­kam­pagne aus Deutsch­land gegen ihr Land.

Eisen­berg wirft den öster­rei­chi­schen Behörden ohne Begrün­dung „massive Verfah­rens­ver­stöße“ und „damit verbun­dene Grund­rechts­ver­let­zungen“ vor. Ein „Auslie­fe­rungs­hin­dernis“ bestehe, da Hessenthaler „wegen seiner poli­ti­schen Anschau­ungen verfolgt oder bestraft“ werden könne. In Öster­reich regiert eine schwarz-grüne Koali­tion. Eisen­berg begründet seine unge­heu­er­li­chen Vorwürfe gegen das EU-Part­ner­land damit, dass die FPÖ „seit Jahr­zehnten Staats­partei“ sei und „aus den Ländern wesent­liche Richter‑, Staats­an­walts- und Behör­den­stellen“ besetze.

„Teile der Justiz und der Polizei sind von der FPÖ und ihren Sympa­thi­santen durch­setzt“, so der Anwalt. Dass es in den Behörden auch hier und da nicht-linke oder gar „rechte“ Beamte geben könnte, scheint für ihn eine Grund­rechts­ver­let­zung darzu­stellen. Die Grund­rechte von HC Strache und Johann Gudenus, bzw. den öster­rei­chi­schen Bürgern auf Nicht­ein­mi­schung auslän­di­scher Staaten in die öster­rei­chi­sche Demo­kratie, lässt er frei­lich außer Acht.

Die Ferti­gung des Ibiza-Fake-Videos sei „eine Art Nothil­fe­maß­nahme“ gegen die schwarz-blaue Regie­rung in Öster­reich gewesen, so Eisen­berg, und nimmt dabei zur Kenntnis, dass sein Mandant bemüht war, die demo­kra­tisch gewählte Regie­rung Öster­reichs zu stürzen. „Der Anti­fa­schist (Hessenthaler) hat durch seine mutige Tat HC Strache aus der Regie­rung und von der Macht­po­si­tion gedrängt und die Regie­rungs­be­tei­li­gung der rechts­ra­di­kalen FPÖ zu beenden geholfen.“ Ihm gebühre daher „Lob der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land sowie des frei­heit­li­chen Europas, und nicht die schä­bige Inhaf­tie­rung als Unter­su­chungs­häft­ling in der JVA Moabit.“

Um dem Frevel noch die Krone aufzu­setzen unter­stellt Eisen­berg der öster­rei­chi­schen Justiz abschlie­ßend, dass sie „die Tat, die Auflö­sung der ÖVP/FPÖ-Regie­rung und das Zurück­drängen der rechts­ra­di­kalen FPÖ mit falschen und konstru­ierten Vorwürfen rächen will.“

Die Tatsache, dass sein Mandant mit „falschen und konstru­ierten Vorwürfen“ die Regie­rung eines EU-Part­ner­landes zu Fall gebracht hat und die Karrieren zweier verdienter Patrioten zerstört hat, scheint der Berliner Anwalt nicht reflek­tiert zu haben.

83 (2) StGB Vorbe­rei­tung eines hoch­ver­rä­te­ri­schen Unter­neh­mens: „Wer ein bestimmtes hoch­ver­rä­te­ri­sches Unter­nehmen gegen ein Land vorbe­reitet, wird mit Frei­heits­strafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“

100a StGB Landes­ver­rä­te­ri­sche Fälschung: „Wer wider besseres Wissen gefälschte oder verfälschte Gegen­stände, Nach­richten darüber oder unwahre Behaup­tungen tatsäch­li­cher Art, die im Falle ihrer Echt­heit oder Wahr­heit für die äußere Sicher­heit oder die Bezie­hungen der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land zu einer fremden Macht von Bedeu­tung wären, an einen anderen gelangen läßt oder öffent­lich bekannt­macht, um einer fremden Macht vorzu­täu­schen, daß es sich um echte Gegen­stände oder um Tatsa­chen handele, und dadurch die Gefahr eines schweren Nach­teils für die äußere Sicher­heit oder die Bezie­hungen der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land zu einer fremden Macht herbei­führt, wird mit Frei­heits­strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.“

Dieser Beitrag erschien auch auf PI-NEWS