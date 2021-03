„Ihr Kind könnte andere töten“: Corona-Hetze nun auch gegen Kinder

In die dauer­hafte Panik­mache rund um die Corona-Pandemie mischt sich nun auch plumpe Hetze nicht nur gegen Maßnah­men­gegner und Impf-Kritiker, sondern auch gegen unschul­dige Kinder. Immer öfter werden diese als Ziel­scheibe und mora­li­sches Druck­mittel von Medien und Politik miss­braucht, um die Corona-Einschrän­kungen zu rechtfertigen.

Kinder gefähr­deten zuerst Groß­el­tern, nun Eltern

Man kennt es noch aus dem vergan­genen Jahr: Kinder werden für die Groß­el­tern aufgrund des Coro­na­virus zur „tödli­chen Gefahr“, daher sollte jegli­cher Besuch und Kontakt vermieden werden. Die Propa­ganda erreichte mit den durch die Enkel indi­rekt getö­teten Groß­el­tern ihre vorläu­fige Spitze.

Der deut­sche Spiegel legt nun nach. Aufgrund der angeb­lich noch gefähr­li­cheren Corona-Muta­tionen, seien nun Eltern beson­ders gefähr­dert, da die Muta­tionen mit Vorliebe Kinder und Jugend­liche befallen. So titelte der Spiegel „Kinder werden zur Gefahr für ihre Eltern“:

Isreal: „Ihr Kind könnte andere töten“

In Israel, wo quasi eine Impf-Apart­heid einge­führt wurde, richtet man noch schär­fere Worte gegen die Kinder. Auf Werbe­flä­chen lässt die Regie­rung schreiben:

„Corona ist kein Spiel, Kinder. Ihr süßes Kind könnte ihren Nachbar töten. Bürden sie das ihrem Kind nicht auf. Kinder zeigen weniger Symptome, sind aber anste­ckender. Rettet Leben. Lasst die Kinder zuhause. Dort ist der sicherste Ort für sie.“



More lies from the #Israel Government

“Corona is not a game, children

Your sweet child may kill your neigh­bour.

Don’t burden your child with this.

Children show less symptoms but are more conta­gious.

Save lives. Keep children at home. It’s the safest place for them”

Disgus­ting pic.twitter.com/pAXMmI2Dwa

— Freedom Israel 🙂 (@FreedomIsrael_) March 27, 2021