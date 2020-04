Erneut schlägt in Italien der Umgang mit ille­galen Migranten hohe Wellen. Nachdem wir bereits exklusiv berich­teten, dass aufgrund der Coro­na­virus-Pandemie alle 85.000 (!) illegal aufhäl­tigen Ausländer in komfor­ta­blen Hotels unter­ge­bracht werden sollen und das auf Weisung des italie­ni­schen Innen­mi­nis­te­riums, werden nun sogen­n­ante „Boots­flücht­linge“ aus dem Mittel­meer nach ihrer Landung direkt in Luxus-Hotel­res­sorts gebracht, inklu­sive Pool­an­lagen. Ein Luxus, von dem viele leid­ge­plagte Italiener nur träumen können.

Lampe­dusa: 32 Ille­gale in Luxus­hotel verfrachtet

Wie italie­ni­sche Medien berichten, landeten in den vergan­genen Tagen erneut ille­gale Boots­mi­granten auf der Insel Lampe­dusa. Die 32 Migranten sind tune­si­sche Einwan­derer und kamen via Boot auf die Insel. Nach ihrer Ankunft wurden sie per Fähre nach Porto Empe­docle in Sizi­lien gebracht. Von dort aus geht es für sie in das Resort Villa Sikania. Der Bürger­meister der Stadt Sicu­liana, Leonardo Lauricella, bestä­tigte dies:

„Ich erhielt einen Anruf vom Präfekten, der mich über die Ankunft von Migranten infor­mierte, darunter einige schwan­gere Frauen und Kinder. Der Präfekt versi­cherte mir – erklärt Lauricella – dass es ein vorüber­ge­hender Aufent­halt sein wird“.

Für die 32 Migranten bedeutet dies Hote­luxus, inklu­sive Pool­an­lage. Ob tatsäch­lich Kinder und Schwan­gere unter den Ankömm­lingen waren, konnte nicht bestä­tigt werden. Immerhin ein kleines Trost­pflaster für die „Schutz­su­chenden“: Sie müssen in Quaran­täne und dürfen das Ressort nicht verlassen.



Luxus­ho­tels für Migranten keine Selten­heit

Dass der italie­ni­sche Staat scheinbar gerne Luxus­hotel-Anlagen für Migranten öffnen lässt, zeigen auch Berichte aus der jüngeren Vergan­gen­heit. Immer wieder muss das Ressort Villa Sikania in Sizi­lien für die Unter­brin­gung herhalten. Zuletzt für eben­falls 70 „Boots­flücht­linge“. Dabei befindet sich das Hotel im bewohnten Zentrum von Sicu­liana, einer kleinen Stadt am Stadt­rand von Agri­gent. Die Bewohner sind jeden­falls fassungslos ob dieses Vorge­hens.