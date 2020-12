Von Tamás Fricz *

Bis Ende des Jahres hatte sich in der Euro­päi­schen Union eine erstaun­liche insti­tu­tio­nelle und mora­li­sche Krise entwi­ckelt. Die insti­tu­tio­nellen Säulen der Union knacken, und heute schließe ich nicht aus, dass dies kurz- oder mittel­fristig den Zerfall der Union bedeuten könnte.

Die Ursache wurde natür­lich wieder von uns, den „rebel­li­schen“ Ungarn, zusammen mit den Polen verur­sacht. Mit kluger Taktik und Geschick haben wir Angela Merkel über­redet, die Möglich­keit einer libe­ralen Werte­dik­tatur über uns unter dem Vorwand der Rechts­staat­lich­keit auszu­schließen, indem wir das EU-Geld abheben, das wir schulden.

Es war möglich, sofort zu wissen und zu fühlen: Wir haben den Kampf gewonnen, aber der Krieg zwischen den globa­lis­ti­schen Libe­ralen und den Souve­rä­nisten wird fortgesetzt.

Dies geschah, als das Euro­päi­sche Parla­ment sich daran machte, einen beispiel­losen Schritt in der Geschichte der Union zu unter­nehmen. Über­ra­schen­der­weise erlärte man, dass keine poli­ti­sche Erklä­rung des Euro­päi­schen Rates als Ausle­gung der Gesetz­ge­bung ange­sehen werden kann, also spielt es keine Rolle, was der Rat sagt und schreibt. Wie hat die nieder­län­di­sche libe­rale Abge­ord­nete Sophie in’t Veld, die uns sicher nicht liebt, es im November im Parla­ment so wort­ge­wandt ausge­drückt? „Der Rat soll die Klappe halten!“

Eine der Insti­tu­tionen der Union stellte somit die Legi­ti­mität der anderen in Frage, was bedeu­tete, dass das EP den Rat prak­tisch schlug. Dies ist eine insti­tu­tio­nelle Krise, die von der Tatsache verschont bleibt, dass die dritte Insti­tu­tion, das Kommis­sion – die im Prinzip ein Exeku­tiv­organ ist – der Hüter des Gesetzes, aber nicht der Gesetz­geber! – im Herbst spek­ta­kulär mit dem Parla­ment zusam­menzog, um im Juli ein Rats­ab­kommen auszuarbeiten.

Damit hat Ende 2020 die insti­tu­tio­nelle Krise in der Union begonnen. So starten wir ins Neue Jahr 2021.

Dieses Thema sollte im Jahr 2021 im Lichte der Entwick­lung des Kampfes zwischen Föde­ra­listen und Souve­rä­nisten unter­sucht werden sollte, der sich nun in Zusam­men­stößen zwischen Insti­tu­tionen manifestiert.

Um es verein­facht auszu­drü­cken: Wir können das insti­tu­tio­nelle Kräf­te­ver­hältnis so beschreiben, dass die Libe­ralen aufgrund der aktiven Arbeit des Soros-Welt­netz­werks bereits über zwei Drittel des Euro­päi­schen Parla­ments verfügen. Das heißt – keine kleine Verän­de­rung! – dass ein Gremium, das von Natur aus poli­tisch gespalten war, aufge­hört hat, ein demo­kra­ti­sches Gremium zu sein, und statt­dessen tatsäch­lich in eine ideo­lo­gisch weit gefasste poli­ti­sche Einbahn­stra­ßen­in­sti­tu­tion geraten ist. Und dies ist keine kleine nega­tive Wendung in der Geschichte des Parla­ments, sondern allge­meiner in der Geschichte der Union!

Ande­rer­seits hat sich die Euro­päi­sche Kommis­sion, die bereits unter Juncker im Geiste globa­lis­tisch-föde­ra­lis­ti­scher Prin­zi­pien gehan­delt hat, unter dem Vorsitz von Ursula von der Leyen nicht wesent­lich geän­dert. Leider werden die Akti­vi­täten der supra­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tion von Personen wie Věra Jourová, Frans Timmer­mans, Didier Reyn­ders, Marga­rethe Vestagher, Marga­ritis Schinas, Helena Dalli, Ilva Johansson und Paolo Genti­loni bestimmt. Die sehr eng oder „nur“ eng mit dem Soros World Wide Web verbunden sind.

Infol­ge­dessen gab es de facto ein Trotz- und Vertei­di­gungs­bündnis zwischen der Kommis­sion und dem Parla­ment, was bedeutet, dass die Föde­ra­listen 2:1 gegen­über den Souve­rä­nisten punkten. (Während der Spiel­pause, um es in Fußball­sprache hinzu­fügen.) Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, dass der Rat und das Parla­ment nach den geltenden Regeln der Union bei der Entschei­dungs­fin­dung im soge­nannten ordent­li­chen Gesetz­ge­bungs­ver­fahren (früher als Mitent­schei­dungs­ver­fahren bekannt) zusam­men­ar­beiten müssen. Die Tatsache, dass die Kommis­sion und das Parla­ment ein enges ideo­lo­gi­sches Bündnis geschlossen haben, hat jedoch das Kräf­te­ver­hältnis gestört, und keine Orga­ni­sa­tion möchte mehr „mitent­scheiden“.

Es ist auch sehr wichtig, die Argu­men­ta­tion von Onkel Soros zu sehen, die die Entschlie­ßung des Parla­ments vorweg­nehmen sollte – was für ihn nicht unge­wöhn­lich ist -, als er nach dem Abkommen von Merkel-Orbán schrieb, dass der Euro­päi­sche Rat seine Befug­nisse erwei­tert und die Fähig­keit des Ausschusses redu­ziert habe, Gesetze auszu­legen und entspre­chend zu handeln. Dies ist wieder erstaun­lich, da Soros will­kür­lich den Vorrang der Staats- und Regie­rungs­chefs souve­räner Mitglied­staaten gegen­über dem Ausschuss in Frage stellt und offenbar versucht, das Gleich­ge­wicht zwischen Macht und Entschei­dungs­fin­dung zugunsten des Ausschusses zu verändern.

Auf den Punkt gebracht, beginnt Soros jetzt zu tanzen, und die Aussicht ist, dass der Rat die restrik­tive Klausel zur Rechts­staat­lich­keit als ziem­lich unbe­deu­tend und schwe­relos ansieht und sagt, dass das Kommis­sion ab Anfang Januar ohne weiteres mit der Durch­set­zung der Rechts­staat­lich­keit beginnen kann!

Es ist wiederum nicht schwer, die logi­sche Abfolge zu erkennen: György Soros inter­pre­tiert die Situa­tion, und das Parla­ment und das Kommis­sion unter­nehmen in Abstim­mung mitein­ander die nächsten Schritte gemäß den Richt­li­nien eines Geld­ma­gnaten bzw. barm­her­zigen Sama­ri­ters. Und Soros‘ Rich­tung ist klar: Er möchte die Macht des souve­ränen Rates zugunsten der supra­na­tio­nalen und föde­ra­lis­ti­schen Kommis­sion und des Parla­ments schwä­chen und diese Macht­um­wand­lung einer Verwirk­li­chung der Verei­nigten Staaten von Europa näher bringen.

Lassen Sie uns zur Frage der Entwick­lung des Kräf­te­ver­hält­nisses zwischen den Insti­tu­tionen noch den Gerichtshof der Euro­päi­schen Union hinzu­fügen: Leider beweisen dessen einsei­tige Entschei­dungen gegen­über Ungarns in den letzten Jahren, die stets die migran­ten­freund­li­chen, multi­kul­tu­rellen Werte und die Gender-Theorie unter­stützen, dass das Gericht dem föde­ra­lis­ti­schen und libe­ralen Main­stream verpflichtet ist. Viel­leicht spielt dabei die Tatsache eine Rolle, dass es unter den Rich­tern des Gerichts eine große Anzahl von Personen gibt, die vom Soros-Netz­werk bezahlt werden, um Entschei­dungen „profes­sio­nell“ vorzubereiten.

Wenn ich die aktu­ellen Zustände zusam­men­fasse, sehe ich, dass

sich bis Ende 2020 in der Union eine ernst­hafte insti­tu­tio­nelle Patt­si­tua­tion und Krise entwi­ckelt hat, die die Stärke und Effi­zienz dieser inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tion fast zunichte macht. Die Union steht meiner Meinung nach kurz vor dem Zerfall.

Die EU-Verträge von Maas­tricht, Lissabon usw. – die natür­lich bereits aus tausend Wunden bluten – werden vor unseren Augen zu unbe­deu­tenden Papier­fetzen, die vom Wind wegge­blasen werden.

Quelle: Magyar Nemzet

*) Der Autor ist Poli­tik­wis­sen­schaftler und Forschungs­be­rater am Zentrum für Grundrechte