Was denken isla­mi­sche Geist­liche über west­liche Frauen? Einer von ihnen, Muhammad Zulkifal, der in Bergamo predigte, hatte sehr klare Vorstel­lungen.

Die Finan­zie­rung der Koran­schulen in Afgha­ni­stan und Paki­stan erfolgt aus Geld­samm­lungen unter den in verschie­denen euro­päi­schen Ländern orga­ni­sierten Islam-Gläu­bigen. Für Italien oblag diese Aufgabe dem Imam von Bergamo, einem gewisser Hafiz Muhammad Zulkifal, 43 Jahre alt, der in seiner Eigen­schaft als Imam und Koran-Lehrer in den Gebets­zen­tren zwischen Bergamo und Brescia auftrat, wobei er reli­giöse Propa­ganda radi­kaler Natur predigte, um die Gläu­bigen zu indok­tri­nieren; er rief diese unter anderem auch zum Märty­rertum auf.

„Ungläu­bige Frauen, die im Dschihad (heiligen Krieg) gefangen genommen werden, gelten als Beute und daher können die Mudscha­heddin (isla­mi­sche Kämpfer) mit ihnen tun, was sie wollen“, predigte Hafiz Muhammad Zulkifal. Der Imam von Bergamo predigte und prak­ti­zierte zudem die Vorherr­schaft der Scharia über das welt­liche Recht. Tatsäch­lich verglich er sich bei einer Kontrolle mit der Polizei: „Ich mache dasselbe, was ihr tut! Zum Beispiel das Anhalten von Protes­tie­rern mit Schlag­stö­cken oder die Suche nach Menschen, die ille­gale Arbeit verrichten. Wir machen das auch! Sie arbeiten nach den Gesetzen des Staates, während wir nach den Gesetzen Allahs tätig sind!“

Nachdem er den Mord an ein paar Lands­leuten ange­ordnet hatte, die mit ziem­li­cher Sicher­heit 2011 in Brescia ermordet wurden, behaup­tete er: „Wir haben etwas Heiliges für Allah getan und Allah hat uns beschützt „.

Am 12. April erging vom Straf­ge­richtshof in Sassari ein Urteil gegen elf wegen isla­mi­schen Terro­rismus Ange­klagte, darunter Zulkifal, der als als Teil einer Al-Qaida-Zelle in Sardi­nien und als „geis­tiger Anführer“ des Massa­kers auf dem Peshawar-Markt 2009 in Paki­stan gilt, das 137 Menschen das Leben kostete.

Das Gericht sprach jedoch acht der elf Ange­klagten (zehn Paki­staner und einen Afghanen) von der Anklage wegen Terro­rismus und Massa­kers frei, von denen aller­dings fünf wegen Unter­stüt­zung der ille­galen Einwan­de­rung verur­teilt wurden. Die Haft­strafen lagen zwischen vier und zehn Jahren und die Geld­strafen zwischen 25.000 und 80.000 Euro. Nach Verbü­ßung der Strafen, so hob das sardi­sche Gericht hervor, müssen die Verur­teilten aus Italien ausge­wiesen werden.

Für Zulkifal hatte der Staats­an­walt der Anti-Mafia-Direk­tion von Cagliari, Danilo Tronci, eine 18-jährige Haft­strafe wegen Terro­rismus und Tötungs­de­likten bean­tragt. Jetzt muss jedoch die Ankla­ge­schrift geän­dert werden, da das Gericht fest­stellte, dass es auch Hinweise auf die Finan­zie­rung und Orga­ni­sa­tion bewaff­neter Gruppen für die Planung terro­ris­ti­scher Hand­lungen gebe.

Quelle: VoxNews