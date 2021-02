Nachdem die ille­galen Immi­granten auf Lampe­dusa landen und die Regie­rung sie daraufhin mit einem Frei­brief für das rest­liche Italien ausstattet, beginnen viele von ihnen straf­fällig zu werden. So etwa in Venti­miglia an der italie­nisch-fran­zö­si­schen Grenze, einem wich­tigen „Durch­zugsort“ in der Region Ligurien.

Ein Dutzend geplün­derte Autos in Roverino, Einbrüche und mindes­tens ein erfolg­rei­cher Dieb­stahl in einem Geschäft im Stadt­zen­trum: Das ist die Bilanz dessen, was in der Nacht von Freitag auf Samstag in Venti­miglia passierte. Trotz der Beschwerden der letzten Woche, die von vielen Kauf­leuten der Grenz­stadt vorge­tragen wurden, gehen die Dieb­stähle und versuchten Dieb­stähle in Venti­miglia weiter.

In der vergan­genen Nacht wurden in Roverino mehr als zehn Autos, die entlang der Haupt­straße 20 geparkt waren, zertrüm­mert. Eben­falls in Roverino gelang es den Dieben, in eine Apotheke einzudringen.

In der Nacht wurde dann ein Raub­über­fall auf das Geschäft „Cose da cani“, an der Nummer 1A der zentralen Via Roma, begangen. Nach Angaben einiger Zeugen schlugen die Diebe die äußere (bruch­si­chere) Scheibe des Ladens ein, traten dann die Tür ein und drangen in das Geschäft ein, um die Geld­kasse und einige Hunde­hals­bänder (!) mitgehen zu lassen.

Der Dieb wurde in diesem Fall bereits von der Polizei gefasst: Es soll sich um einen Afri­kaner handeln, der angab, den Dieb­stahl „aus Hunger“ begangen zu haben.

In den letzten Tagen waren bereits mehrere Geschäfte im Stadt­zen­trums Ziele von Raub­über­fällen oder Einbruch­dieb­stählen, so etwa der Fisch­händler Mare Nostrum in der Via Roma, das nahe gele­gene Café Paris in der Via della Repub­blica, das Tondo Café, eben­falls in der Via Roma oder die „Galeone“ in der Via Dante Alighieri. Versuchte Dieb­stähle gab es im Euro-Outlet in der Via Ruffini und in der „Ristobar da Gio“. Im letz­teren Fall wurden die beiden Diebe, zwei Tune­sier, von den Cara­bi­nieri festgenommen.

Venti­miglia leidet unter den ille­galen Immi­granten. Bei allen anläss­lich von Razzien iden­ti­fi­zierten Dieben handelt es sich um afri­ka­ni­sche Einwan­derer. Und die leid­tra­gende italie­ni­sche Bevöl­ke­rung sieht tagtäg­lich die Folgen einer irre­ge­lei­teten „Einwan­de­rungs­po­litik“.

Quelle: VoxNews