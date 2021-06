Der deut­schen Bundes­re­gie­rung ist derzeit offenbar jedes noch so billig-plumpe Mittel recht, um die Bevöl­ke­rung zu einer Corona-Impfung zu drängen. Selbst vor dem Enga­ge­ment eines ehema­ligen Schau­spiel­stars und Sängers schreckt man nun nicht zurück, wie eine aktu­elle Werbe­kam­pagne des Gesund­heits­mi­nis­te­riums (BMG) von Jens Spahn (CDU) verdeut­licht. Dabei fragt man sich zu Recht, weshalb eine Impfung eine globale Marke­ting- und Werbe­kam­pagne benö­tigt, die seines­glei­chen sucht.

„Mit der Spritze in die Freiheit“

Mit der mehr als billigen Propa­ganda-Kampagne verrät das Gesund­heits­mi­nis­te­rium auch gleich, worum es bei der Impfung eigent­lich geht: der Bürger erhält – trotz stetiger gegen­tei­liger Behaup­tung – seine „Frei­heit“ vom Staat zurück, zumin­dest temporär. Denn die Werbe­su­jets mit David Hassel­hoff sind mit folgenden Texten versehen:

„I found freedom – #Ärmel­hoch für die Impfung“

oder

„Ich, David Hassel­hoff, bin vermeint­lich ein Held, wegen ‚Baywatch‘ und ‚Knight Rider‘ und der Berliner Mauer, aber meine Frei­heit war die Impfung. Sie können das auch“

Zudem „kämpft“ man neuer­dings dank der Impfung perfi­der­weise FÜR die Frei­heit, zumin­dest nach der Logik des BMG.

Impfung wegen Annehm­lich­keiten, nicht Gesundheit

Und wie es mitt­ler­weile üblich ist, lässt sich auch der Schau­spieler Hassel­hoff nicht etwa aus Angst vor dem Virus oder die Sorge um seine Gesund­heit impfen. Nein, es ist wegen der persön­li­chen Annehm­lich­keiten – wie bei vielen anderen Bürgern auch. Man will schließ­lich wieder verreisen oder im Gast­haus Bier trinken. Hassel­hoff dazu:

„Ich freue mich darauf, wieder zum Alltag zurück­zu­kehren, auf die Frei­heit. Die Frei­heit, sich impfen zu lassen und um die Welt zu reisen“ Mein Rat an alle in Amerika, in der ganzen Welt und in Deutsch­land: Lassen Sie sich impfen.“

Bei der BMG-Kampagne #Ärmel­Hoch, die die Impf­be­reit­schaft erhöhen möchte, betei­ligten sich bereits andere Enter­tainer wie Uschi Glas oder Günther Jauch.