Herz­lich will­kommen zu unserer neuen Staffel 3 des Impf­ge­flüs­ters, Folge #1!

PFIZER FILES– schlimmer als der Contergan-Skandal?

Der Contergan Skandal war der schlimmste Phar­ma­skandal der Nach­kriegs­zeit. Damals wurde schwan­geren Frauen Contergan als Schlaf­mittel oder als Mittel gegen Morgen­übel­keit verschrieben. Daraufhin kamen tausende schwer miss­ge­bil­dete Babys ohne Glied­maßen zur Welt. 5 Jahre lang warnten mutige Ärzte vor dieser Substanz. Diese Ärzte wurden diffa­miert, einge­schüch­tert und ausge­grenzt. Erin­nert uns das an die Ereig­nisse der letzten 3 Jahre? Die Verfahren gegen die verant­wort­li­chen Phar­ma­ma­nager wurden übri­gens wegen Gering­fü­gig­keit einge­stellt.



Jetzt warnen erneut tausende, mutige Ärzte und Fach­leute vor den Genthe­ra­peu­tika von Pfizer & Co. Mit ihrer Hilfe konnten die Doku­mente der Pfizer Zulas­sungs­stu­dien ausge­wertet werden. Diese frei­ge­klagten Doku­mente, die soge­nannten Pfizer Files, zeigen ein massives Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit, ähnlich wie der Contergan Skandal.

Pfizer wusste scheinbar von Anfang an, dass die mRNA-Impf­stoffe nicht funk­tio­nieren.

Nach­fol­gend wird beschrieben, dass sich die Inhalts­stoffe der mRNA-Impf­stoffe inklu­sive der Lipidna­no­par­tikel inner­halb weniger Tage im ganzen Körper verteilen und sich in der Leber, den Neben­nieren, der Milz und den Eier­stö­cken anrei­chern. Pfizer und die FDA wussten, dass die Injek­tionen die Herzen von Minder­jäh­rigen schä­digen und dennoch warteten sie Monate, bis sie die Öffent­lich­keit infor­mierten. 16 kriti­sche Ergeb­nisse, die sich durch die Analyse der frei­ge­ge­benen Doku­mente durch die 3.500 Experten ergeben:

• Die Wirk­sam­keit: Die von Pfizer behaup­tete Wirk­sam­keit von 95% beruhte auf einer

mathe­ma­tisch unvoll­stän­digen Berech­nung. Von den über 40.000 Studi­en­teil­neh­mern

wurden ledig­lich 170 Covid Fälle (positiv Getes­tete), berück­sich­tigt und in Rela­tion zur

Placebo Gruppe gestellt.

• Die Schäden ab Einfüh­rung: Pfizers Daten aus den klini­schen Studien, die eine hohe

Sicher­heit und Wirk­sam­keit zeigen, passen nicht zu den bei der FDA einge­reichten Daten aus der Praxis.

• Die Einstich­stelle: Entgegen den öffent­li­chen Aussagen von Pfizer und der FDA kannten

beide die Daten, welche belegen, dass die Impf­stoff­be­stand­teile von der Injek­ti­ons­stelle in

den Blut­kreis­lauf gelangen, wich­tige Blut- und Organ­schranken über­winden, und in das

Gehirn, Hoden und in die Eier­stöcke vordringen. Auf unbe­stimmte Zeit werden dadurch

weiterhin schäd­liche Spike-Proteine produ­ziert.

• Bedarf an zusätz­li­chen Mitar­bei­tern: Pfizer musste während der Studie 2.400 zusätz­liche

Voll­zeit-Mitar­beiter einstellen, um die Fall­zahlen der Neben­wir­kungen bewäl­tigen zu

können. Und dennoch war Pfizer nicht in der Lage die Impf­schäden bei mehr als 20.000

Personen abschlie­ßend auszu­werten.

• Tote Babys: In den ersten 12 Wochen der Einfüh­rung des Impf­stoffes meldeten rund 270

schwan­gere Frauen einen Impf­schaden, aber Pfizer über­prüfte ledig­lich 32 dieser Fälle, bei

denen 28 der Babys starben. Das entspricht einer fötalen Todes­rate von scho­ckie­renden

87,5%. Die Todes­rate basiert auf diesen 32 Fällen nicht auf die Zahl der Meldungen.

• Stil­lende Mütter: Die realen Daten von Pfizer zeigen eine Reihe von Impf­ne­ben­wir­kungen

bei stil­lenden Müttern und ihren Säug­lingen. Erbre­chen, Fieber, Haut­ent­zün­dungen,

Unruhe, aller­gi­sche Reak­tionen. Zudem traten bei den stil­lenden Müttern parti­elle

Lähmungen, unter­drückte Lakta­tion, Brust­schmerzen, Migräne, und eine blau­grüne

Verfär­bung der Mutter­milch auf.

• Shed­ding: Ist real, ein Problem, das in Pfizers eigenen Proto­kollen ausdrück­lich genannt

wird.

• Männ­liche Ferti­lität I: Die Krite­rien der Pfizer-Zulas­sungs­studie erfor­derten völlige

Absti­nenz von Sex mit Frauen im gebär­fä­higen Alter oder Kondome, sowie der Verzicht auf

Samen­spenden. Das deutet darauf hin, dass Pfizer den Verdacht hatte, dass das Ejakulat

geimpfter Männer nega­tive Folgen sowohl für Frauen, als auch für unge­bo­rene Kinder, die

während dieser Studie und danach gezeugt wurden, haben könnte.

• Männ­liche Ferti­lität II: Pfizer hat die nega­tiven Auswir­kungen des Impf­stoffes auf die

männ­liche Frucht­bar­keit während der klini­schen Studie nicht unter­sucht. Aus den

Studi­en­un­ter­lagen geht hervor, dass das Unter­nehmen wusste, dass die Lipidna­no­par­tikel

als Träger der mRNA, die Blut-Hoden-Schranke über­winden. Früheren Studien zufolge

sammeln sich Nano­par­tikel in den Hoden und schä­digen die Fort­pflan­zung. Qualität,

Quan­tität, Morpho­logie und Moti­lität (Beweg­lich­keit) der Spermien.

• Männ­liche Ferti­lität III: Anti-Sperma-Anti­körper wurden positiv. Das Vorhan­den­sein von Anti-Sperma-Anti­kör­pern im Ejakulat ist eine immu­no­lo­gi­sche Ursache für männ­liche

Unfrucht­bar­keit.

• ModRNA: Die Spike­pro­teine werden in unkon­trol­lierten Mengen produ­ziert. Die normalen

Immun­re­ak­tionen des Körpers könnten ausge­schaltet werden. Die Immu­nität gegen andere

Krank­heiten und auch Krebs könnten unter­drückt werden.

• Myokar­ditis: Bereits Anfang 2021 erhielt Pfizer Berichte über Fälle von Myokar­ditis. Erst 8

Monate später, nachdem bereits Millionen von Teen­agern den Impf­stoff erhalten hatten,

gaben die FDA, die CDC und Pfizer eine Warnung über das Risiko einer Myokar­ditis bei

Teen­agern heraus.

• MicroRNA: Pfizer verschwieg auch, dass der Covid19-Impf­stoff soge­nannte MicroRNA

enthält, welche wich­tige Bestand­teile der Genex­pres­sion und-Regu­lie­rung sind. Das

Gleich­ge­wicht zwischen den natür­lich vorkom­menden Mole­külen kann gestört werden. Die

poten­ti­ellen gesund­heits­schäd­li­chen Folgen hat Pfizer nicht unter­sucht.

• Die Kontroll­gruppe: Die Kontroll­gruppe sollte 2 Jahre zum Vergleich bestehen bleiben. Die

Kontroll­gruppe wurde von Pfizer aufge­löst.

• Die Herstel­lung: Die Pfizer Doku­mente geben Anlass zu ernst­haften Bedenken hinsicht­lich

der Stan­dards für die Herstel­lung des Impf­stoffes. Die FDA bemän­gelte die

Produk­ti­ons­an­lage in Kansas, wegen Schimmel und Bakte­rien, sowie die Frei­gabe von

Arznei­mit­teln ohne Quali­täts­kon­trolle.

• Zusam­men­fas­send: Die posi­tive Empfeh­lung des Pfizer Impf­stoffs durch die Behörden ist

nicht nach­voll­ziehbar. Diese Beur­tei­lung steht im Wider­spruch zur Realität.



Übri­gens: Für das Vorlesen der 158.000 schweren Neben­wir­kungen aus den ersten 12

Wochen würde man mehr als 80 Stunden benö­tigen.

Wie hoch ist das Gefah­ren­po­ten­tial also tatsäch­lich? Was wird bei den neuen Doku­menten, die als nächstes veröf­fent­licht werden, heraus­kommen? Die bishe­rigen Erkennt­nisse verspre­chen nichts Gutes!

