IMPFGEFLÜSTER STAFFEL 2/ Folge#5

Bill Gates, der Heils­bringer, groß­zü­giger Spender oder doch viel­leicht „Kill Bill?“

Hier das Tran­skript des Impfgeflüsters:

Nachdem Bill Gates hunderte Millionen Dollar an Gewinnen aus den perfekt abge­stimmten Inves­ti­tionen seiner Stif­tung in Biontech/Pfizer für mRNA-Coro­naIn­jek­tionen einheimste, änderte er dras­tisch seinen Kurs und stellte offen alle mRNA Tech­no­lo­gien in Frage. Inter­es­san­ter­weise hatte er sich vorher seiner Aktien von Biontech Pfizer entle­digt. Er kaufte die Aktien zu einem Preis von 18 Dollar und verkaufte sie zu einem Preis von über 300 Dollar. Das bedeutet, er hat seine Inves­ti­tionen um das 15-fache gestei­gert. Nachdem er 86% seiner Biontech Aktien verkauft hatte, behaup­tete Gates, dass wir eine neue Art der Impfung brau­chen. Zitat „Wir hatten keine Impf­stoffe, die die Über­tra­gung blockieren“, sagte Gates.

Er wider­sprach damit all seinen früheren Inter­views, in denen er ständig behaup­tete, die Shots seien sicher und blockierten die Über­tra­gung erheb­lich. Gates sagte weiters, dass wir drei Probleme mit den mRNA Impf­stoffen angehen müssen. Die aktu­ellen Impf­stoffe verhin­dern keine Infek­tion, sie sind nicht breit ange­legt, sodass sie den Schutz verlieren wenn neue Vari­anten auftau­chen, und sie haben eine kurze Wirkungs­dauer. Auch die umstrit­tene Zulas­sung dieser mRNA Impf­stoffe steht welt­weit immer mehr unter massiver Kritik. Nehmen wir die anderen Zuwen­dungen der Bill & Melinda Gates Foun­da­tion genauer unter die Lupe. Zum Beispiel hat die Swiss­medic, die schwei­ze­ri­sche Zulas­sungs- und Kontroll­be­hörde für Heil­mittel, von der Bill & Melinda Gates Foun­da­tion seit 2016 ca. 2 Millionen Franken, rund 1,85 Millionen Euro erhalten. Dieser Betrag ist für die Swiss­medic von außer­ge­wöhn­li­cher Höhe. Die allein im Februar 2020 von der Gates Foun­da­tion über­wie­sene Spende beträgt mehr als das 3‑fache der Jahres­ein­nahmen von 2018. Die Annahme dieser Spende ist in zwei­fa­cher Hinsicht ein äußerst frag­wür­diger Vorgang. Zum einen ist die Bill & Melinda Gates Foun­da­tion direkt mit dem Privat­mann Bill Gates verbunden, zum anderen ist Bill Gates einer der größten Inves­toren in Phar­ma­firmen und Impf­stoff­her­steller. Gates inves­tierte in die Aktien dieser Firmen und ist folg­lich daran inter­es­siert, dass es zu einer beschleu­nigten Zulas­sung für Impf­stoffe und Medi­ka­mente kommt. Auch das Robert Koch Institut in Deutsch­land, eine Behörde, die direkt dem deut­schen Gesund­heits­mi­nis­te­rium unter­stellt ist, bekam im November 2021 500.000 Dollar. Eine Anfrage bei dem SPD-Abge­ord­neten, Rolf Mützenich, bei Abge­ord­neten-Watch vom 26. Jänner 2022, brachte folgende Antwort:

„Sehr geehrte Frau F.! Das Robert Koch Institut ist keine SPD geführte Behörde. Ich sehe auch kein Glaub­wür­dig­keits­pro­blem, wenn Insti­tute wie das Robert Koch Institut sich über Dritt­mittel finan­zieren. Mit freund­li­chen Grüßen“.

Wofür werden diese Gelder verwendet und wer kontrol­liert das? Liebe Zuhörer, sehen Sie ein Glaub­wür­dig­keits­pro­blem, wenn Behörden, die für die Sicher­heit von Impf­stoffen, für die Risiko-Nutzen-Abwä­gung und für die Quali­täts­si­che­rung zuständig sind, Gelder von Bill Gates entge­gen­nehmen? Bill Gates der gleich­zeitig auch einer der größten Spon­soren der WHO ist? Einer umstrit­tenen, nicht demo­kra­tisch legi­ti­mierten Orga­ni­sa­tion? Bill Gates profi­tiert sowohl durch die Bill & Melinda Gates Foun­da­tion, als auch als Privat­mann von diesen überaus lukra­tiven Zulas­sungen von Impf­stoffen. Das Privat­ver­mögen von Bill Gates wird durch eine Asset Manage­ment Firma namens Cascade Invest­ment verwaltet. Sie ist eine der größten Betei­li­gungs­ge­sell­schaften der Welt und vermehrt sein Vermögen mit Inves­ti­tionen und Firmen­be­tei­li­gungen. Die Bill & Melinda Gates Stif­tung soll gemein­nützig sein und ist mit rund 46,8 Milli­arden US Dollar die größte private Stif­tung der Welt. Spenden an Zulas­sungs­in­sti­tu­tionen, für Impf­stoffe und Gemein­nüt­zig­keit? Wie passt das zusammen? Wie genau soll die Unab­hän­gig­keit unserer Behörden gewähr­leistet werden, wenn sie so große Zuwen­dungen von Inves­toren erhalten, von denen man nicht weiß, welche Ziele sie wirk­lich haben? Als der Privat­mann Elon Musk Twitter gekauft hatte war die Empö­rung groß. Aber ist Bill Gates, ein Privat­mann und einer der größten Geld­geber der WHO mit einer Milli­arden schweren Stif­tung ohne medi­zi­ni­sche Kennt­nisse, unbedenklich?

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.