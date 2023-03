IMPFGEFLÜSTER STAFFEL 2/ Folge#7

Virus­plan­spiele? Vorbe­rei­tung? Angst­mache? Oder ein Geschäftsmodell?

Hier das Tran­skript des Impfgeflüsters:

Der Kampf gegen die Viren begann schon in den 90er Jahren als Kampf gegen

den „Bioterror“. Über 20 Jahre lang wurden in Plan­spielen verschie­denste

Pandemie Szena­rien geprobt. Zuerst nur in den USA, später wurden diese

Übungen auch immer inter­na­tional abge­stimmt. Natür­lich mit deut­scher

Betei­li­gung.



Diese Pandemie Simu­la­tionen haben drama­tisch klin­gende Titel. Zum Beispiel

„Dark Winter“ im Jahr 2001, „Atlantic Storm“2005, oder „Clade X“ 2018.

Auffal­lend ist, dass immer hoch­ran­gige Behörden- und Regie­rungs­ver­treter und

auch bekannte Jour­na­listen anwe­send sind. Bei „Event 201“ im Oktober 2019

waren auch Vorstands­mit­glieder großer Konzerne dabei, unter ihnen

selbst­ver­ständ­lich auch Bill Gates, der Vorstand der Bill & Melinda Gates Stif­tung.

Glück­li­cher­weise, und rein zufällig war er dort sehr aktiv, wodurch er seine

berühmte Inves­ti­ti­ons­spür­nase so richtig ausleben konnte. Biontech muss wohl

direkt vor dieser Spür­nase gewesen sein, denn unge­fähr zu diesem Zeit­punkt

kaufte er Aktien von Biontech, zu einem sehr nied­rigen Preis von 18 Dollar. Dabei

hatte Biontech damals kein einziges markt­fä­higes Produkt vorzu­weisen.

Im Dezember 2022, 3 Jahre nach Event 201, konnte er die Biontech Aktien um 334

Dollar pro Stück wieder verkaufen. Nicht ohne nach dem Verkauf der Aktien die

mangelnde Wirkung der MRNA-Impf­stoffe anzu­pran­gern, die er vorher ständig

anpries. Kurz nach dem Event 201 rief die WHO im Jahr 2020 eine Coro­na­virus-

Pandemie aus. Dadurch konnten viele der jahre­lang geprobten Maßnahmen

global umge­setzt werden.



Auch zu den Affen­po­cken gab es 2018 offenbar ein Pandemie Plan­spiel namens

„CLADE X“. Im John Hopkins Center for Health Secu­rity prognos­ti­zierte man, 900

Millionen Tote, welche genau wie in der Corona Pandemie durch

Modell­rech­nungen und PCR-Tests ermit­telt werden sollten.

Vor kurzem wurden die Affen­po­cken von der WHO in Clade 1 und Clade 2

umbe­nannt. Wahr­schein­lich um die Affen nicht zu diskri­mi­nieren...

Inter­es­san­ter­weise handelt es sich bei diesem Affen­po­cken-Plan­spiel von 2018 um ein künst­li­ches im Labor herge­stelltes Virus.

Am 23. Oktober 2022 wurde die nächste Pandemie Simu­la­tion in Brüssel

durch­ge­führt. Die WHO, die Bill & Melinda Gates Stif­tung und das John Hopkins

Center for Health Secu­rity waren natür­lich ganz vorne wieder dabei. Diese

Pande­mie­übung hat den wunder­schönen (und über­haupt nicht drama­tisch

klin­genden) Namen „Cata­stro­phic Conta­gion“. Es wurden Teil­nehmer aus vielen

Ländern einge­laden, hoch­ran­gige Gesund­heits­be­amte (auch aus Deutsch­land),

sowie Bill Gates persön­lich. Die Teil­nehmer hatten es mit einem sich schnell

ausbrei­tenden Virus zu tun, dem eine sehr hohe Sterb­lich­keits­rate für Kinder und

Jugend­liche prognos­ti­ziert wurde. Die Teil­nehmer wurden heraus­ge­for­dert,

ange­sichts der schwie­rigen Lage, sehr schnell poli­ti­sche Entschei­dungen mit

begrenzten Infor­ma­tionen zu treffen. Jedes Problem und jede Entschei­dung hatte

schwer­wie­gende gesund­heit­liche, wirt­schaft­liche und soziale Auswir­kungen.

Aus Deutsch­land nahm Johanna Hahne­feld teil, die das Zentrum für

inter­na­tio­nalen Gesund­heits­schutz leitet und somit auch die inter­na­tio­nale Arbeit

des Robert Koch Insti­tutes koor­di­nieren soll. Viel­leicht ist dafür die 500.000

Dollar Spende an das RKI von der Bill & Melinda Gates Stif­tung geflossen? Wer

weiß das schon?



Bereits am 13. Juni 2019 unter­zeich­neten Klaus Schwab, der Direktor des World

Economic Forums und Antonio Guterrez, Gene­ral­se­kretär der UNO, eine

Part­ner­schaft zwischen den beiden Insti­tu­tionen. Die Main­stream Medien haben

darüber kaum berichtet. Und das obwohl dadurch unglaub­liche Impli­ka­tionen für

die Mensch­heit beschlossen wurden. Diese Unter­schriften bedeuten, dass die

Macht über unser Leben mit einem Feder­strich an globale Groß­kon­zerne und

deren Besitzer, die UNO und die WHO über­geben wurden.



Das lukra­tive, globale Geschäft mit den Masken, den Tests und den unfassbar

hohen Ausgaben für Impfungen floriert zu Gunsten der Impf- und Testher­steller.

Zuerst Angst und Panik mit der Hilfe der Medien! Dann PCR-Tests die keine

Infek­tion fest­stellen können! Dann werden Impfungen (mit beschleu­nigten

Zulas­sungen) aus dem Hut gezau­bert?

Könnte diese Vorge­hens­weise auch ein Geschäfts­mo­dell sein?

