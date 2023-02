IMPFGEFLÜSTER – Welches Virus gewinnt das Rennen um die nächste Pandemie?

IMPFGEFLÜSTER STAFFEL 2/ Folge#6

Welches Virus gewinnt das Rennen um die nächste Pandemie?

Das Marburg­Virus oder die Vogelgrippe?

Hier das Tran­skript des Impfgeflüsters:

Die WHO und die UNO rufen erneut Gesund­heits­alarm aus: 4.000 Menschen in Äqua­to­rial-Guinea unter Quaran­täne gestellt. Laut Regie­rungs­an­gaben sind neun Menschen am hoch­an­ste­ckenden Marburg Virus gestorben.

Der Ausbruch des Marburg-Virus wird jedes Jahr von der WHO inten­siver als früher propa­giert. Die Inten­sität der Warnungen stei­gert sich von Jahr zu Jahr. Bis 1967 war das Marburg Virus unbe­kannt und so selten, dass es niemand bemerkt hatte. Der Name leitet sich nach einem Labor­aus­bruch in Marburg ab und soll durch grüne Meer­katzen (eine Affenart) über­tragen worden sein. Diese Affen wurden getötet um an ihre Nieren­zellen (Vero­zellen) zu gelangen um diese dann für die Herstel­lung von Impf­stoffen zu verwenden. Ist das die Rache der Meerkatzen?

Schon 2021 gab es in Äqua­to­rial-Guinea einen Ausbruch dieses angeb­lich hoch­in­fek­tiösen Virus. Dabei ist ein Mensch daran verstorben. Das bedeutet für die WHO, dass wir eine sagen­hafte 100% Falls­terb­lich­keit bei diesem Marburg Virus haben. Die Case-Fata­lity-Rate (CFR), das bedeutet 1 Mensch verstorben=100%. Während dieses Ausbruchs wurden 173 Kontakt­per­sonen iden­ti­fi­ziert. Darunter 14 Hoch­ri­siko-Kontakte welche drei Wochen beob­achtet worden waren. Inter­es­san­ter­weise hatte kein einziger dieser 173 Menschen Symptome.

2022 in Ghana berichtet die WHO wiederum über einen Ausbruch, welcher drei Fälle betroffen hat. 2 dieser 3 Fälle verliefen tödlich. Das ergab eine Case-Fata­lity-Rate von 66,6%, die von der WHO auf 67% aufge­rundet wurde. 198 Menschen waren von der Kontakt­ver­fol­gung betroffen. Wieder hatten sie keinerlei Symptome. 2023 wurden in Äqua­to­rial-Guinea 9 Menschen nach ihrem Tod getestet. Von diesen 9 Toten gab es nur eine posi­tive Probe auf das Marburg-Virus.

Die Dramatik und die Panik­mache wird weiter gestei­gert, indem die Einbe­ru­fung einer drin­genden Marburg Bespre­chungs­gruppe am 14. Februar 2023 durch die WHO erfolgt ist. Die Frage stellt sich, wie hoch infek­tiös das Marburg Virus tatsäch­lich ist? Wenn sich von den 173 Kontakt­per­sonen im Jahr 2021 niemand ange­steckt hat, ist es dann wirk­lich hoch­in­fek­tiös? Zum Glück gibt es bereits einen passenden PCR Test, was wiederum bedeutet, dass wir symptomlos positiv getestet werden können. Auch eine Impfung ist bereits in der Entwick­lung. Geht ja auch richtig schnell! Der Lancet berichtet am 30.01.2023 von einer Impf-Studie in der Phase 1, die sehr gute Ergeb­nisse erzielt hat. Es soll wieder einmal ein modi­fi­zierter Schim­pansen-Adeno­virus (wie bei Astra Zeneca) verwendet werden, um die Impfung in den Körper zu bringen und eine Immun­re­ak­tion hervorzurufen.

Auch die Vogel­grippe bereitet Tedros, dem Chef der WHO große Sorgen. „Wir“ sind nicht vorbe­reitet, „wir“ müssen uns vorbe­reiten, da eine Vogel­grippe-Pandemie vor der Tür stehen könnte. … Jetzt soll der Erreger angeb­lich von Vögeln auf Säuge­tiere über­ge­sprungen sein. Nun gibt es in der WHO grau­en­hafte Befürch­tungen, dass der H5N1 Virus­stamm auch auf den Menschen über­springen könnte. Unser Immun­system sei ja darauf nicht vorbe­reitet. Ein wich­tiger Teil der Immun­ant­wort sind die Anti­körper gegen die Ober­flä­chen­mo­le­küle, die dem Virus seinen Namen geben. H5 und N1 zum Beispiel. Dabei unter­scheidet sich H5 stark von H1 oder H3, welche unser Körper „Gott sei Dank“ bereits von anderen Grip­pe­viren kennt. Sollte sich H5N1 irgend­wann so rasend verbreiten können wie Corona, dann gerieten wir in eine Kata­strophe, behauptet der Viro­loge Stefan Ludwig in der Zeit­schrift „ Die Zeit“. Dieser Viro­loge freue sich sehr auf eine mögliche Lösung durch neue Impf­stoffe. MRNA-Impf­stoffe befinden sich schon in der Entwick­lung und könnten, ähnlich wie in der Corona-Pandemie schon sehr bald verfügbar sein. Es sei eine Riesen­chance, diese neue Impf­stra­tegie zu verfolgen.

Auch für die Vogel­grippe gibt es natür­lich schon einen PCR Test und sogar eine zuge­las­sene Impfung! Diese Impfung wurde bereits 2010 durch die euro­päi­sche Kommis­sion auf den Markt gebracht. Der Ausschuss für Human­arz­nei­mittel CHMP stellte fest, dass die Wahr­schein­lich­keit bestehen würde, dass ein H5N1 Stamm des Influ­en­za­virus in Zukunft eine Pandemie verur­sa­chen könnte.

Sie sind der Meinung, dass der Nutzen des Impf­stoffes Aflunov die Risiken über­wiegt. Der Impf­stoff beein­haltet das Adju­vans N 59 C.1 . Dieses Adju­vans enthält Squalen, das viel­leicht bei dem Schwei­negrippe-Impf­stoff Pandemrix 2009 die schweren Neben­wir­kungen verur­sacht hat. Aflunov sollte auch nicht bei Personen ange­wendet werden, bei denen eine anaphy­lak­ti­sche Reak­tion (schwerer aller­gi­scher Schock), auf einen der Bestand­teile des Impf­stoffes auftreten könnte. Der Impf­stoff ist als „prä-pande­misch“ klas­si­fi­ziert. Das bedeutet, während einer Pandemie sollte man even­tuell nur dann Menschen impfen wenn es Einrich­tungen für eine mögliche Wieder­be­le­bung gibt.

Es kann vorkommen,dass Menschen die mit dem „prä-pande­mi­schen“ Impf­stoff Aflunov geimpft worden sind, falsch positiv auf folgende Tests reagieren: HIV, Hepa­titis C und auf HTLV1, dem Erreger von Blut­krebs. Aber glück­li­cher Weise gibt es auch da einen Test, welcher Western­blot heißt und den Elisa­test mit den falsch posi­tiven Ergeb­nissen wider­legt. Aber wissen das alle Ärzte?

Eine Phos­phen-Vergif­tung, wie kürz­lich bei der Umwelt­ka­ta­stophe in Ohio, erzeugt sehr ähnliche Symptome wie eine Erkran­kung mit dem Marburg-Virus. Phos­phen wurde im ersten Welt­krieg von der Firma BASF herge­stellt und als Giftgas einge­setzt. Welches Virus wird als Sieger hervor­gehen? Bill Gates, Karl Lauter­bach und Tedros WHO haben sich letzte Woche auf der Münchner Sicher­heits­kon­fe­renz getroffen. Bald werden wir es wissen!

