Von Nicola De Felice und Pier Luca Toffano

Die Pandemie beschleu­nigt epochale Verän­de­rungen, die in der Phar­ma­in­dus­trie bereits seit einigen Jahr­zehnten im Gange sind, ähnlich wie es bei der Elek­tri­fi­zie­rung des Autos und der digi­talen Revo­lu­tion mit dem „www“-Netzwerk geschah.

Die Idee, Autos zu elek­tri­fi­zieren, gab es schon Jahr­zehnte vor der Groß­serie. Es bedurfte jedoch einer Kombi­na­tion von güns­tigen externen Faktoren, um Inves­toren und Indus­trie zu über­zeugen. Die entschei­denden äußeren Bedin­gungen waren öffent­liche Maßnahmen zur Bekämp­fung der Luft­ver­schmut­zung und insta­bile Rohstoff­quellen. Für Covid-Impf­stoffe gibt es Hersteller, die unter­schied­liche Tech­no­lo­gien verwenden und mitein­ander konkur­rieren. Die Pandemie bot den Inno­va­toren die Gele­gen­heit, die Revo­lu­tion mit der mRNA-Tech­no­logie zu entfes­seln. Die Gründer von Moderna, die prophe­tisch „mRNA“ an der Wall Street notieren, ähneln in mancher Hinsicht eher den Pionieren der digi­talen New Economy als den Experten, die uns täglich mit Covid und Impf­stoffen konfron­tieren. Der Eindruck, den wir als außen­ste­hende Beob­achter haben, ist der eines Genera­tio­nen­kon­flikts, der die letzte Schlacht erreicht hat. Es ist also sinn­voll, sich zu über­legen, was passiert, wenn die Zeit für eine neue Ökonomie der Impf­stoffe gekommen ist.

Am Anfang, in einem aufstre­benden Markt, lohnt es sich für Inno­va­toren sicher­lich, so viel wie möglich zu teilen. Sie arbeiten nicht nur um Markt­an­teile, sondern auch um die neue Tech­no­logie zu etablieren. In diesem Stadium zählen ihre Patente wenig, die tradi­tio­nellen Hersteller sind nicht inter­es­siert und die Inno­va­toren eher an einer Zusam­men­ar­beit inter­es­siert. Wenn der Markt in Bewe­gung gerät, müssen sich selbst etablierte Hersteller irgendwie verbünden, um Wider­stand zu leisten. In der Tat hat das Aufkommen des Elek­tro­autos Fusionen und Auftei­lungen unter den tradi­tio­nellen Herstel­lern beschleu­nigt. Wir beob­achten, wie scheinbar leicht Produk­ti­ons­li­zenzen und Patent­ver­zichts­er­klä­rungen für Covid-Impf­stoffe erteilt werden. All das könnte sich ändern, wenn die Phase der Booster (Rück­rufe) beginnt, die wahr­schein­lich den Moment des Go to Market, des freien und wett­be­werbs­ori­en­tierten Marktes, darstellen wird, der von den Regie­rungen am meisten gefürchtet wird; darauf scheint sich letzt­lich auch die italie­ni­sche Regie­rung vorzubereiten.

Die Impf­stoff­in­dus­trie, und die Arznei­mit­tel­in­dus­trie im Allge­meinen, ist komplex. Wenn man sagt: „Holen wir uns die Fabriken der Impf­stoffe nach Hause, um uns unab­hängig zu machen“, vernach­läs­sigt man, dass die Pipe­line lang ist, aus vielen Herstel­lern und Zwischen­lie­fe­ranten besteht und zudem hoch­gradig globa­li­siert ist. Die „Fabrik“ ist die Montage, Abfül­lung und Verpa­ckung von Halb­fer­tig­pro­dukten – viele davon selten -, die in einigen wenigen Ländern produ­ziert werden und durch Verein­ba­rungen und Patente geschützt sind. Und nicht nur das. Die „Fabrik“ besteht auch aus Maschinen, die selbst selten sind und nur in wenigen Ländern produ­ziert werden. Jeder einzelne Zwischen­schritt, vom Nano­kunst­stoff bis zum Plasmid, vom Biore­aktor bis zur Tüte, muss – in einer Situa­tion explo­siver Nach­frage wie der jetzigen – mit einer produk­tiven Dimen­sion rechnen, die auf der Vor-Covid-Nach­frage beruht. Diese plötz­liche syste­mi­sche Unzu­läng­lich­keit führt zu unver­meid­li­chen Blockaden in der Zwischen­ver­sor­gung und unter­bricht die Liefe­rung von Fertig­pro­dukten. Die Ausset­zung der Liefe­rung von Astra Zeneca in die EU war auf Störungen in der nach­ge­la­gerten Produk­ti­ons­kette des Impf­stoffs zurück­zu­führen, die in Indien auftraten. Eine natio­nale Produk­tion, die die Komple­xität der Liefer­kette nicht berück­sich­tigt, riskiert, mit denselben Engpässen zu enden, welche die Produ­zenten heute belasten.

Es wäre wünschens­wert, wenn die euro­päi­schen Regie­rungen anfangen würden, im Sinne eines Liefer­ket­ten­sys­tems zu handeln. In Europa wäre es zweck­mäßig, statt Fabriken in jeder Nation zu haben, verschie­dene Stufen der Liefer­kette den Mitglieds­staaten zuzu­ordnen und so einen unab­hän­gigen euro­päi­schen Impf­stoff anzu­streben, statt einer Summe von (späteren) natio­nalen Unab­hän­gig­keiten. Auf diese Weise würden Skalen­ef­fekte schneller erreicht und das Risiko von Unter­bre­chungen des Produk­ti­ons­zy­klus stark redu­ziert. All dies muss durch die Konzen­tra­tion auf eine Tech­no­logie und den Verzicht auf eine andere erreicht werden. Bislang scheint die mRNA-Tech­no­logie am einfachsten umsetzbar zu sein: schnel­lere Ände­rung von Muta­tionen, höherer Schutz­grad, posi­tive Auswir­kungen auf andere phar­ma­ko­lo­gi­sche Anwen­dungen, größere Akzep­tanz beim Verbrau­cher. Einmal mehr – wie beim Elek­tro­auto – zeigen sich die entschei­denden Faktoren, die eine Inno­va­tion begüns­tigen: fort­schritt­liche Technik, bessere Leis­tung, Akzep­tanz. Heute ist der COVID-Impf­stoff­markt ein Mono­pol­markt, d. h. ein Markt, der von einem einzigen Käufer, den Regie­rungen, geprägt ist. Eine Mono­pol­stel­lung maxi­miert – in der Theorie – die Nach­fra­ge­macht. Die Auswir­kung dieser Macht auf die Preise ist offen­sicht­lich, aber viel weniger auf die Mengen, was unserer Meinung nach darauf zurück­zu­führen ist, dass die bereits erwähnte Komple­xität der Liefer­kette unter­schätzt wird. Die Macht des Monop­so­nisten hätte sich auch auf die Menge ausge­wirkt, wenn die euro­päi­schen Regie­rungen nicht nur den Endpro­du­zenten, sondern auch den Zwischen­pro­du­zenten Notfi­nan­zie­rungen und Zuge­ständ­nisse gemacht hätten, was in den USA geschehen ist, wo die Regie­rung (erst unter Trump und dann unter Biden) die gesamte Liefer­kette finan­ziert hat, wahr­schein­lich weil ein Groß­teil davon – anders als in Europa – im eigenen Land war.

Der Vorschlag, den wir mit diesem Artikel darlegen wollen, impli­ziert die Über­zeu­gung, dass die Möglich­keit einer Fort­set­zung der Pandemie und das Auftreten neuer Epide­mien reale Risiken sind. Das Wachstum der Mega­städte verrin­gert die Distanz zwischen den Menschen, die konse­quente Einengung der Wildnis verrin­gert die Distanz zwischen den Tieren. Menschen und Wild­tiere finden immer enger zusammen. Wir hoffen daher, dass die italie­ni­sche Regie­rung der Führer einer euro­päi­schen Politik der Unab­hän­gig­keit der konti­nen­talen Impf­stoffe sein kann, eine Politik, die uns auf allen Stufen des indus­tri­ellen Prozesses autonom sein lässt, mit Schwer­punkt auf neuen Tech­no­lo­gien. Von der Forschung zu biolo­gi­schen Kulturen, von Mikro­plastik zu Plas­miden, von Reak­toren zu Dich­tungen, von Spritzen zu Fabriken. Der zu errei­chende Umfang der Produk­tion ist enorm, ebenso wie der Aufwand, um ihn zu errei­chen, „enorm“ sein muss. Jede Nation mit ihrer eigenen Fabrik wird nicht ausrei­chen, sondern es wird notwendig sein, die Produk­ti­ons­phasen auf die Mitglieds­staaten aufzu­teilen. Etwas Ähnli­ches, aber viel ehrgei­ziger, als das, was mit Airbus passiert ist.

Wenn das nicht geschieht, werden wir wieder­holen, was in der Infor­ma­ti­ons­tech­no­logie und bei der Entwick­lung des digi­talen Netzes geschehen ist, wo die stra­te­gi­schen indus­tri­ellen Momente haupt­säch­lich in den Verei­nigten Staaten lagen und wir Euro­päer nur als Markt fungiert haben.

Nicola De Felice

Senior Fellow des Centro Studi Machia­velli. Konter­ad­miral (i.R.), ehema­liger Komman­dant von Zerstö­rern und Fregatten, übte wich­tige diplo­ma­ti­sche, finan­zi­elle, tech­ni­sche und stra­te­gi­sche Funk­tionen für die Vertei­di­gungs- und Mari­ne­stäbe im In- und Ausland, auf See und an Land, aus, um die italie­ni­sche Vertei­di­gungs- und Sicher­heits­po­litik effektiv zu machen.

Pier Luca Toffano

Hat einen Abschluss in Betriebs­wirt­schaft und hat für fran­zö­si­sche und ameri­ka­ni­sche multi­na­tio­nale Unter­nehmen im Dienst­leis­tungs­sektor gear­beitet. Heute unter­richtet er Recht und poli­ti­sche Ökonomie an staat­li­chen Gymnasien.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei CENTRO MACHIAVELLI, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.