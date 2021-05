Katho­liken, die sich dem Schutz des Lebens verschrieben haben, haben mit Entsetzen fest­ge­stellt, dass die meisten Impf­stoffe oder Genthe­ra­pien zur Bekämp­fung von Covid-19 bei der Herstel­lung oder im Test­ver­fahren „unsterb­liche“ Zellen von abge­trie­benen Föten verwenden. Sie entdeckten auch, dass diese Technik schon seit Jahr­zehnten im Einsatz ist, was die meisten Menschen nicht wussten.

Ange­sichts dieser Entde­ckung stellt sich für viele die Frage, hat sich gestellt, wird sich stellen, ob es legal, mora­lisch, ist, diese Anti-Covid-Impf­stoffe zu verwenden. Wenn Papst Fran­ziskus und die Päpst­liche Akademie für das Leben ihr Placet gegeben haben, wenn Bischöfe, Prälaten und Priester dieser Linie folgen, dann sind andere Mitbrüder wie Mgr. Schneider, Mgr. Vigano oder Pater Josef vom Kapu­zi­ner­orden (siehe hier) entweder kate­go­risch dagegen oder haben Vorbe­halte gegen ihre Verwen­dung. Eines ihrer Argu­mente ist, dass diese Impf­stoff­in­dus­trie, die fötale Zellen verwendet, die Abtrei­bungs­in­dus­trie unter­hält, sich an ihr betei­ligt und sie fördert.

Ein aktu­eller Artikel in der italie­ni­schen Tages­zei­tung La Nuova Bussola Quoti­diana, der sich mit dem „Aufruf zum Wider­stand gegen durch Abtrei­bung konta­mi­nierte Impf­stoffe“ befasst, der von katho­li­schen Frauen auf Initia­tive von Dr. Wanda Półtawska, einer Freundin und Vertrauten von Johannes Paul II. gestartet wurde, zeichnet die wissen­schaft­li­chen „Fort­schritte“ nach, die „dank“ dieser abge­trie­benen Föten erzielt wurden. Und so entde­cken wir, dass die Abtrei­bungs­in­dus­trie eine große Rolle in der Forschung der phar­ma­zeu­ti­schen Labors spielt, um neben den berühmten Impf­stoffen auch verschie­dene Behand­lungen zu entwi­ckeln, und dass die Technik zur Gewin­nung dieser Zellen beson­ders grausam ist.

Der italie­ni­sche Artikel, der diesen Appell zusam­men­fasst, ist klar und synthe­tisch, Sie finden die Über­set­zung unten:

„Am 2. November wird Dr. Wanda Półtawska, Freundin und Vertraute von Johannes Paul II. hundert Jahre alt. Von Pater Pio auf Bitten des jungen Krakauer Pries­ters für wunder­tätig erklärt, im KZ Ravens­brück inter­niert, wo sie Versuchs­ka­nin­chen für medi­zi­ni­sche Expe­ri­mente zur chir­ur­gi­schen Verstüm­me­lung von Glied­maßen war, ist sie die Erst­un­ter­zeich­nerin eines Appells vieler Frauen, die sich für das Leben einsetzen; Frauen, die Christen auf der ganzen Welt und Menschen mit aufrechtem Gewissen dazu auffor­dern, sich gegen durch Abtrei­bung verseuchte Impf­stoffe zu wehren.

Die Stimme der Frauen zur Vertei­di­gung der unge­bo­renen Babys und gegen abtrei­bungs­ge­fähr­dete Impf­stoffe ist der Titel des außer­ge­wöhn­li­chen Aufrufs zum Erwa­chen der Gewissen, die in diesen langen Monaten der Pandemie-Propa­ganda und der einsei­tigen Impfung betäubt wurden. Wanda Półtawska, Dozentin am Päpst­li­chen Institut Johannes Paul II., der Päpst­li­chen Late­ran­uni­ver­sität und später Mitglied des Päpst­li­chen Insti­tuts für die Familie und der Päpst­li­chen Akademie für das Leben, nimmt diese neue Form der Kolla­bo­ra­tion mit der Kultur des Todes nicht still­schwei­gend hin: „Wir werden uns nicht mitschuldig machen am heutigen Massaker an den unschul­digen Heiligen, und aus diesem Grund lehnen wir jeden Impf­stoff ab, der Zellen verwendet, die von abge­trie­benen mensch­li­chen Föten stammen.“ Mit ihr ist ein weiterer bekannter Name, Abby Johnson, ehema­lige klini­sche Direk­torin einer Planned Paren­t­hood-Klinik, die 2009 zurück­trat und jetzt eine führende Pro-Life-Akti­vistin ist.

Etwa 40 bis 50 Millionen Abtrei­bungen pro Jahr, 2,5 Milli­arden seitdem die Abtrei­bung lega­li­siert und zu einer gängigen medi­zi­ni­schen Praxis wurde: Wie können wir uns diese Tatsache nicht vor Augen halten, wenn wir über die Moral von Impf­stoffen nach­denken, die aus Zellen herge­stellt werden, die aus mensch­li­chen fötalen Abtrei­bungen stammen? […] Die Art und Weise, wie sie getötet wurden, ist jenseits der Vorstel­lungs­kraft“: im Mutter­leib zerstü­ckelt, die Schädel zertrüm­mert oder mit einer Koch­salz­lö­sung vergiftet. Und dann wurden ihre Körper­teile in einem Kran­ken­haus­zimmer zurück­ge­lassen, „ohne dass sich jemand darum kümmert oder um sie geweint hätte“. Dies ist die Version des 20. Jahr­hun­derts jener Kinder, die von den Israe­liten lebendig hinge­geben wurden, um in Gehenna zu Ehren Molochs verbrannt zu werden.

Aber für die Kinder, die als Gewe­be­lie­fe­ranten „ausge­wählt“ wurden, ist das Schicksal – man mag es kaum glauben – noch tragi­scher. Unter Hinweis auf die bahn­bre­chenden Beiträge von Debra Vinnedge (siehe hier), der Grün­derin von Children of God for Life, die 2005 die Päpst­liche Akademie für das Leben auf das Problem abge­trie­bener fötaler Zell­li­nien in Impf­stoffen aufmerksam machte, erin­nert der Appell daran, dass Abtrei­bungs­ärzte zuge­geben haben, dass das Verfahren für diese Abtrei­bungen verän­dert wird, um die intakten, verwert­baren Teile des kind­li­chen Körpers zu erhalten, die für Forscher inter­es­sant sind. (…) Das Kind, das lebend aus dem Mutter­leib geholt wird, „erleidet uner­träg­liche Schmerzen, da der Abtrei­bungs­arzt die Niere sehr schnell und ohne jede Betäu­bung entfernt, damit dieses Organ frisch über Nacht an den forschenden Kollegen (Komplizen) geschickt werden kann.

Denje­nigen, die einwenden, dass das makabre Ereignis nun der Vergan­gen­heit ange­hört und die Verwen­dung von Impf­stoffen, die mit Hilfe dieser Technik herge­stellt wurden, nur eine entfernte Koope­ra­tion darstellt, entgegnen die Unter­zeichner des Appells, dass „das Übel der Verwen­dung von Zell­li­nien abge­trie­bener Föten nicht nur den ursprüng­li­chen Mord beinhaltet, sondern auch die fort­ge­setzte Kommer­zia­li­sie­rung des Körpers des Kindes, sowie die Weige­rung, seine geschän­deten Über­reste zu begraben. Wir sollten auch nicht denken, dass diese Forschungs­mo­da­lität auf die Vergan­gen­heit beschränkt war und schließ­lich aufge­geben wurde. Man denke nur an die jüngste Zell­linie (Walvax‑2), die erst 6 Jahre alt ist und aus der Lunge eines drei Monate alten Babys stammt (siehe hier). Diese Zell­linie soll auch für die Herstel­lung von Impf­stoffen verwendet werden.

Die Ausbeu­tung von im Mutter­leib getö­teten Kindern hört nicht „nur“ bei Impf­stoffen auf. Dank der aufmerk­samen Beob­ach­tung von Stacy Trasancos, einer Forschungs­che­mi­kerin bei DuPont und Forschungs­lei­terin von Children of God for Life, wissen wir, dass die Verwen­dung von Körpern abge­trie­bener Babys für die Impf­stoff­pro­duk­tion erst der Anfang ist (siehe hier). Andere Forschungs­li­nien laufen derzeit, denen kaum jemand die nötige Wider­stands­kraft entge­gen­setzt: „huma­ni­sierte Mäuse“ mit mensch­li­cher Haut (aber auch Thymus, Milz und Leber), die Kindern zwischen der acht­zehnten und zwan­zigsten Schwan­ger­schafts­woche entnommen wurden, um das Verhalten des Immun­sys­tems bei einer Infek­tion der Haut mit Krank­heits­er­re­gern zu unter­su­chen (Studie veröf­fent­licht am 2. September 2020). Oder eine andere Studie (22. Juli 2020) über die schäd­li­chen Auswir­kungen von poly­bro­mierten Diphe­nyl­ethern (PBDEs), für die 249 Frauen rekru­tiert wurden, die im zweiten oder dritten Trimester abge­trieben hatten und ihr Einver­ständnis gaben, ihr eigenes Blut, die Plazenta und die Leber des abge­trie­benen Babys zu „spenden“. Oder eine Forschungs­studie (17. Juli 2020) über die Entwick­lung der Immu­nität bei Neuge­bo­renen, an der 15 im zweiten Trimester abge­trie­bene Föten betei­ligt waren.

Als Merck in den 1970er Jahren den Röteln-Impf­stoff auf den Markt brachte – für den etwa 100 Abtrei­bungen notwendig waren -, war die von den kirch­li­chen Pfar­rern vorge­schla­gene Stra­tegie, ihre Ableh­nung zum Ausdruck zu bringen, aber gleich­zeitig diese Impf­stoffe zu verwenden, ein Fehl­schlag: Dieser Impf­stoff wird bis heute verwendet. „Die allge­meine Befol­gung von abtrei­bungs­ver­seuchten Impf­stoffen, beson­ders durch Christen, hat einfach zur Kultur des Todes beigetragen“, die nun die Verwen­dung von abge­trie­benen Föten für die Forschung als normal ansieht. „Es ist an der Zeit, dass Kleriker und Laien diesem Horror mutig entge­gen­treten und das Recht auf Leben der Schwächsten mit ‚äußerster Entschlos­sen­heit‘ vertei­digen. Dieser bösar­tige Zweig der Abtrei­bung muss aufhören!“.

Die Linie der Bischöfe und des Vati­kans, die sogar so weit geht, das Impfen als Akt der Nächs­ten­liebe zu empfehlen, „basiert auf einer unvoll­stän­digen Einschät­zung der Wissen­schaft des Impfens und der Immu­no­logie“; die Petenten bitten daher die kirch­liche Hier­ar­chie inständig, ihre Posi­tion zu über­denken, auch im Hinblick auf die gravie­renden Unsi­cher­heiten über die tatsäch­liche Wirk­sam­keit und Sicher­heit dieser Impf­stoffe und deren expe­ri­men­tellen Charakter.“

Quelle: MPI