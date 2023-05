Ein Kommentar von unserem „Alter weißer weiser Mann-“ Korre­spon­dent ELMAR FORSTER

Alte weiße weise Männer erkennt u.a. daran: Sie finden im Alter zu ihrem Ich, indem sie sich all des unsin­nigen gesell­schaft­lich-poli­ti­schen Ballastes entle­digen – und strahlen dann als Alpha-Wölfe eine gewisse Aura aus… – Doch dazu später…

Irrweg: Poli­ti­sches Engagement

Immerhin hatte sich der junge Messner (fünf lange Jahre von 1994 – 2004) einmal als EU-Abge­ord­neter bei den Grünen Polit-Akti­visten versucht – wenn auch damals schon als „ein etwas wider­wil­liger“ (news). Indem er – „ein wenig unglück­lich in all der Büro­kratie“ – lustlos seine Polit­ver­pflich­tung in der muffigen EU-Tinten­burg abstotterte :

„Ich baue keine poli­ti­sche Karriere auf. Ich werde nicht noch einmal kandi­dieren. Die Grünen sind auf mich zuge­kommen. Sie kamen dreimal. Die ersten beiden Male habe ich nein gesagt.“ (news)

„Die Klimakleber sind für mich eine Sekte“

Nun, auf dem Lebensweg-Finish, weiß auch er, „dass „die Welt nicht in fünf Jahren unter­gehen wird.“ (Bild). Diese Wahn­sinns­vor­stel­lung, einer wohl­stands­ver­sauten Youngster-Fast-Food-Gene­ra­tion, die jetzt schon prekär von Jugend-Diabetes gefährdet ist, zu erklären, ist zwar sinnlos… Einer Gene­ra­tion von I‑Phone-Youngs­ters…

…„die noch keinen Tag gear­beitet haben. … Unzu­frieden? Kein Wunder! Ihr seid die verwöhn­testen Kids, die die Erde je hervor­ge­bracht hat. Viele haben null Ahnung von Arbeit, Politik, Wirt­schaft oder Wissen­schaft.“ (Leser­brief auf „EpochT­imes“, siehe unten:)

Sehr wahr­schein­lich weiß das auch „der König der 8000-der“ (Bild).

„Den Klima­wandel gibt es seit Millionen von Jahren… Das ist nie eine stati­sche, gerad­li­nige Entwick­lung… Die Welt wird nicht in fünf Jahren unter­gehen. Das ist viel Hysterie, die jetzt geschürt wird – sie ist teil­weise uner­träg­lich.“

Und er weiß, dass man als alter weißer weiser Mann mit einer Tugend am weitesten kommt: mit dem Warten-Können.

„Die Klimakleber errei­chen nichts für das Klima, sondern das Gegen­teil, mehr Spal­tung. Für mich sind Grup­pie­rungen wie die ‚Letzte Gene­ra­tion‘ Sekten. Viele sind nicht mehr erreichbar für die Vernunft.“

„Allons enfants, tut nicht so wichtig!“ (G. Benn)

Darin sind sich alle alte, weiße, weise Männer einig:

„Die Erde war schon vor da, und auch das Wasser war schon richtig. Hipp, hipp, hurra!“ (Benn)

Absage an Weltverbesserung

Bezüg­lich großer gesell­schaft­li­cher Verän­de­rungs-Wünsche gibt sich Messer somit gelassen-zurückhaltend:

BILD: „Was wünschen SIE sich für die Zukunft unserer Gesell­schaft?“

Messner: „Ich habe mich inzwi­schen mit meiner Frau zurück­ge­zogen nach Sulden am Ortler. Wir leben auf ca. 2000 Metern. Ich bin bald 80 Jahre alt und sage: ‚So schlimm war es nie.‘ Der Mensch muss wieder lernen zu verzichten. Frei­wil­liger Verzicht gibt uns Menschen auch Sinn. Sich auf die Straße kleben ist absolut sinn- und nutzlos.“

Alpha-Wolf mit 35-Jahre Jünger_in

Und somit hat sich der große alte Bergfex Messner auf seine letzten Lebens­jahre hin, sich einen uralten Männer­traum vom Jung­brunnen durch eine weib­liche Geliebte, die in seine Welt passt, verwirklicht:

„Wir haben eine gemein­same Begeis­te­rung: die Berge. Wir sind ein gleich­be­rech­tigtes Paar da oben. Diane bewegt sich gut, ich bin lang­samer geworden und ich bin nicht mehr so geschickt. “ (Messner)

Auch wenn alles immer durch Alters­blind­heit verschönt wird.

„Ich spüre den Alters­un­ter­schied kaum. Darf ich sagen, dass eine junge Frau einen älteren Mann verjüngt?“ (Messner)

Ja, darf er… Aber auch dieser Traum wird einmal zu Ende gehen… Doch dafür hat es sich gelohnt zu leben – und zu sterben…

___

ANHANG: „Ihr gehört zu den verwöhn­testen Kids auf der Erde“ (EpochT­imes)

„Ihr gehört sowohl nach histo­ri­schen als auch nach aktuell geopo­li­ti­schen Maßstäben zu der schät­zungs­weise 1 Prozent der privi­le­gier­testen Menschen, die je diesen Planeten bevöl­kert haben. Ihr habt mehr Komfort, Bequem­lich­keit, Rechts­si­cher­heit, Frei­zeit­an­ge­bote, Sport, Hobbys, gesunde Ernäh­rung, Bildung, Reise­mög­lich­keiten, Konsum­mög­lich­keiten, medi­zi­ni­sche Versor­gung, etc. als jede Gene­ra­tion vor euch. Und noch nie in der Geschichte der Mensch­heit gab es irgendwo so viele kost­spie­lige effi­zi­ente und flächen­de­ckende Umwelt­schutz­maß­nahmen wie heute.

Wenn man euch beim Demons­trieren und Herum­schreien zusieht, könnte man meinen, ihr müsstet auf verbrannten Feldern spielen, ihr müsstet frieren, oder aus verseuchten Gewäs­sern trinken.

Doch das Gegen­teil ist der Fall. Zudem werden all eure Gadgets in China und Co. herge­stellt, die Akkus teil­weise ohne Umwelt­schutz ohne Arbeits­si­cher­heit, ohne faire Löhne. Kinder produ­zieren zum Teil die Bestand­teile eurer Geräte, die sind leider nicht so privi­le­giert wie ihr und wenn sie statt­dessen in die Schule könnten, würden sie nicht auf der Straße herum­schreien und rekla­mieren wie ihr. Und die Gewin­nung von Lithium für die Herstel­lung von Akkus richtet in Südame­rika, Afrika etc. gewal­tige Umwelt­schäden an, damit ihr immer schön genug Akku habt, um Selfies zu posten.

Habt ihr das schon mal gegoo­gelt ihr Super­schlauen? Ihr seid die iPhone-Gene­ra­tion, die 24×7 h Inter­net­zu­gang braucht. Damit ihr auch jeder­zeit posten könnt. Sogar Eure Kopf­hörer haben Akkus drin. Auch diese natür­lich auf dem Fracht­schiff um die halbe Welt gereist.

Eure coolen Kleider stammen aus Bangla­desch, Vietnam, China. Ober­teile von h+m. Kann jemand von euch noch mit einer Nähma­schine umgehen? Kleider flicken? Kennt ihr so was? Vermut­lich findet ihr das altmo­disch. Ihr werft lieber alles weg und kauft Neues. Also ihr, die privi­le­gier­testen der privi­le­gier­testen, die noch keinen Tag gear­beitet haben, ihr wollt der Gesell­schaft sagen, was falsch läuft? Ihr seid unzu­frieden? Kein Wunder! Ihr seid die verwöhn­testen Kids, die die Erde je hervor­ge­bracht hat. Viele haben null Ahnung von Arbeit, Politik, Wirt­schaft oder Wissenschaft.“

