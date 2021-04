Von Marcell Dengi

Ungarn war in letzter Zeit das Ziel zahl­rei­cher Kampa­gnen zur Gleich­stel­lung der Geschlechter, moti­viert durch die Behaup­tung, dass seine rechts­ge­rich­tete Regie­rung anti­fe­mi­nis­tisch sei. Man kann zahl­reiche Artikel finden, die behaupten, dass Ungarn Frauen und Kinder nicht vor häus­li­cher Gewalt schütze. Die Realität – mit Verlaub – ist hingegen ganz anders. Und die Zahlen lügen nicht.

Andere west­liche Länder haben Geschlech­ter­quoten, um ein 50–50-Prozent-Gleichgewicht in der Politik aufrecht­zu­er­halten, insbe­son­dere im Euro­pa­par­la­ment. Die Geschichte lehrt, dass ein quan­ti­ta­tiver Ansatz in der Politik ziem­lich gefähr­lich sein kann: Poli­tiker entscheiden nämlich über das Leben von uns allen. Deshalb nähert sich der Fidesz der Gleich­stel­lung der Geschlechter aus einer quali­ta­tiven oder, wie sie sagen, „meri­to­kra­ti­schen“ Perspektive.

Obwohl Orbán in dieser Frage sicher nicht dem progres­siven Diktat folgt, nimmt der Fidesz Fragen und Heraus­for­de­rungen der Gleich­be­rech­ti­gung sehr ernst. Die Konser­va­tiven glauben an eine Gesell­schaft, die auf tradi­tio­nellen und bürger­li­chen Werten basiert, in der die Menschen nach ihrem Beitrag zur Gemein­schaft beur­teilt werden; in diesem Sinne handeln sie, um Frauen und ihre Lebens­ziele zu unter­stützen. Femi­nismus verfolgt per Defi­ni­tion die Gleich­be­rech­ti­gung in allen Lebens­be­rei­chen. Der Fidesz hingegen ist der Meinung, dass Frauen bestimmte Privi­le­gien, die mit ihrem Geschlecht verbunden sind, nicht nur um einer fehl­ge­lei­teten Eman­zi­pa­tion willen aufgeben sollten.

In einem Video zu diesem Thema erklärt Katalin Novaá, ehema­lige Staats­se­kre­tärin für Familie und Jugend, seit 2017 Vize­prä­si­dentin des Fidesz und seit letztem Oktober Fami­li­en­mi­nis­terin, dass es im Leben kein Rezept für die Gleich­stel­lung der Geschlechter gibt, dass aber der Fidesz alles tun wird, um die Frauen bei der Errei­chung ihrer Ziele zu unter­stützen. Novák ermu­tigt Frauen, die Verant­wor­tung für das Gebären von Kindern zu über­nehmen, eine Rolle, für die sie nicht ersetzt werden können. Sie dürfen nicht glauben, dass sie mit Männern konkur­rieren und sich ständig mit ihnen verglei­chen müssen: Frauen dürfen sich nicht in die Lage versetzen, zwischen Familie und Karriere wählen zu müssen. Die öffent­liche Unter­stüt­zung muss es der Frau ermög­li­chen, sich gleich­zeitig als Mutter und im Beruf zu verwirklichen.

Während der dritten Orbán-Regie­rung hat sich das System der Fami­lien- und Gebur­ten­hilfe deut­lich weiter­ent­wi­ckelt. Im Jahr 2016 erhielten mehr als 60 % der nicht erwerbs­tä­tigen Frauen auf dem Arbeits­markt Unter­stüt­zung für die Betreuung ihrer Kinder. 13% arbei­teten in Teil­zeit. Diese Zahlen wachsen aufgrund der staat­li­chen Unter­stüt­zung, die es Müttern ermög­licht, Voll­zeit zu arbeiten. Frauen mit mindes­tens drei Kindern, das jüngste unter 3 Jahren und das älteste unter 18 Jahren, können bean­tragen, als Voll­zeit­mütter zu arbeiten: Zusätz­lich zu den normalen kinder­be­zo­genen Leis­tungen erhalten sie dann ein monat­li­ches Gehalt in Höhe der Mindest­rente (Ungarn gehört zu den 10 Ländern mit der geringsten Renten­un­gleich­heit) und können noch bis zu 30 Stunden pro Woche einer anderen Arbeit nach­gehen. So genießen 73 % der Frauen, die teil­weise oder ganz auf dem Arbeits­markt nicht erwerbs­tätig sind, die Möglich­keit, für das Mutter­sein bezahlt zu werden.

Eine andere einfluss­reiche Fidesz-Poli­ti­kerin, Lívia Járóka, fasste die Posi­tion der Partei wie folgt zusammen:

Wir haben viele Fort­schritte in Bezug auf die Gleich­stel­lung der Geschlechter gemacht, aber andere Heraus­for­de­rungen bleiben bestehen. Wir wollen sicher­stellen, dass es nach der Pandemie eine starke und inten­sive Verbes­se­rung geben wird, deren Ergebnis eine Gesell­schaft sein wird, in der die Gleich­be­rech­ti­gung der Geschlechter voll­ständig verwirk­licht ist.

Vor Orbán hatte keine Frau das Justiz­mi­nis­te­rium inne. Heute ist es Judit Varga zuge­teilt, die sich im Euro­päi­schen Parla­ment ihre ersten Meriten verdient hat. Laut „Forbes“ ist sie die dritt­mäch­tigste Frau in der unga­ri­schen Politik – ein Ranking, in dem Katalin Novák die Liste anführt und das 2019 von einer anderen Fidesz-Kollegin, der Finanz­ver­wal­tungs­mi­nis­terin Andrea Bártfai-Mager, ange­führt wird.

Trotz aller linken Propa­ganda benutzt der Fidesz die Frauen nicht als poli­ti­sche Werk­zeuge, sondern hat außer­ge­wöhn­liche Fähig­keiten von innen heraus entwi­ckelt: es sind Persön­lich­keiten mit hohen Abschlüssen, die viel lesen und mehrere Spra­chen spre­chen. In der Regie­rung Orbán gibt es 11 Männer und 3 Frauen: Letz­tere machen somit 21% des Regie­rungs­teams aus. Das hört sich viel­leicht nicht nach viel an, ist aber doppelt so hoch wie der Anteil der Frauen im unga­ri­schen Parla­ment. Im Euro­pa­par­la­ment, wo Ungarn viel kriti­siert wird, sind 38 % der Abge­ord­neten Frauen: einer der höchsten Anteile, gleichauf mit dem von Belgien und höher als in der Tsche­chi­schen Repu­blik, der Slowakei, Polen und sogar im fort­schritt­li­chen Deutschland.

Marcell Dengi

MCC Visi­ting Fellow am Centro Studi Machia­velli. Student der Inter­na­tio­nalen Wirt­schaft an der Buda­pester Univer­sität für Tech­no­logie und Wirt­schaft und der School of Econo­mics am Mathias Corvinus Collegium.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei CENTRO MACHIAVELLI, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.