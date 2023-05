Kauf­haus-Kette TARGET nimmt nach PR-Debakel mit Bud-Bier nimmt nun auch LGBTQ-Ware wegen Kunden­pro­testen aus dem Sortiment

In aller Regel befasst sich der Autor dieser Zeilen nicht mit Fragen der sexu­ellen Orien­tie­rung oder links­grünem Gender­wahn. Die Zeichen “*” und “:” sind für ihn mathe­ma­ti­sche Opera­toren für Multi­pli­ka­tion und Divi­sion, und was den Sex betrifft, hält er es mit Spruch des alten Preu­ßen­kö­nigs Fried­rich II.: „Jeder soll nach seiner Façon selig werden.“

Wenn derar­tiges aber Auswir­kungen auf Börsen­kurse und Markt­ver­halten hat, so muss er als Ökonom darüber berichten. Denn in den USA werden Produkte, die mit “queerer” oder trans­se­xu­eller Werbung beworben oder speziell für diese Ziel­gruppe ange­boten werden, zuneh­mend von breiten Kreisen der Bevöl­ke­rung als Beläs­ti­gung empfunden.

Als erstes bekam das der Brau­kon­zern Anheuser-Busch InBev, mit fast 58 Milli­arden US-Dollar Umsatz der größte Brau­kon­zern der Welt, im April schmerz­haft zu spüren. Seine Werbe­kam­pagne mit dem/der/das Trans­gender-Modell Dylan Mulvaney im April dieses Jahres für sein “Bud Light” kalo­rien­re­du­ziertes Leicht-Bier (immerhin noch 4,2% Alk.) entwi­ckelt sich mitt­ler­weile zu einem der größten Werbe­flops der Marke­ting-Geschichte: (ZurZeit berich­tete).

Allein in der letzten April-Woche ist der Umsatz von Bud Light, bislang abso­luter Markt­führer bei Bier in Amerika, um 26% einge­bro­chen. Und der Trend zeigt weiter steil nach unten, so das Bran­chen-Magazin “Beer Busi­ness Daily”. An der New Yorker Börse wird die Aktie von Anheuser-Busch InBev gnadenlos abge­straft: von 66,64 US$ am 31. März auf aktuell 57,45, ein Verlust von fast 14 Prozent in nur 8 Wochen. Freuen kann sich da jetzt InBev’s schärfster Konkur­rent auf dem US-Markt, der hollän­di­sche Brau­kon­zern Heineken. Heineken nutzt den Image­ver­lust des Gegners, um mit 100 Millionen Dollar Werbe­auf­wand sein neues Edel-Leicht­bier “Heineken Silver” in den Markt zu drücken. Offenbar mit großem Erfolg, obwohl das Silver fast 50% teurer im Laden steht als die meisten anderen US-Biere.

Denn sowohl das Getränk selbst wie auch die Werbung treffen genau den Geschmack der ameri­ka­ni­schen Bier-Konsu­menten. Und das sind nun mal “viele ältere, weiße und eher konser­va­tive Männer”, sagt die Schweizer Repu­ta­ti­ons­expertin Diana Brasey, die in Zürich ein Bera­tungs­un­ter­nehmen betreibt. Und diese Ziel­gruppe ließ sich ihren Durst auf Gers­ten­saft in den USA im letzten Jahr stolze 118 Milli­arden US-Dollar kosten.

Jetzt hat der Ärger der wert­kon­ser­va­tiven Ameri­kaner die Kauf­haus-Kette Target erwischt. Die Target Corpo­ra­tion ist ein klas­si­scher Voll­sor­ti­menter-Kauf­haus­kon­zern mit über 100 Milli­arden Dollar Jahres­um­satz, in dessen knapp 2.000 Kauf­häu­sern von Lebens­mit­teln über Beklei­dung, Schmuck, Kosmetik bis zu Möbeln so ziem­lich alles ange­boten wird. Eine Handels­gat­tung, die in Öster­reich prak­tisch ausge­storben ist und in Deutsch­land mit den Resten von René Benkos “GALERIA Karstadt Kaufhof”-Gruppe dem wirt­schaft­li­chen Unter­gang entgegensiecht.

TARGET veran­staltet seit gut zehn Jahren im Mai den soge­nannten “Pride Month”, wo spezi­elle Produkte für Schwule, Lesben, Trans­se­xu­elle etc. in einer “Pride Coll­ec­tion” beson­ders promi­nent in Schau­fens­ter­fronten und im Webshop beworben wurden. Doch dieses Jahr reicht es der Mehr­heit der Target-Kunden, beson­ders in den tradi­tio­nell fami­li­en­ge­prägten Südstaaten.

Kinder­bü­cher, extra heraus­ge­geben für die Alters­gruppe der 2- bis 8‑jährigen, mit Titeln wie “Bye Bye, Binary” (sinn­gemäß = “Auf Wieder­sehn, biolo­gi­sches Geschlecht”) “Pride 1,2,3” (etwa = “Schwu­len­stolz 1,2,3”) and “I’m not a girl” (“Ich bin kein Mädchen”) treiben Vätern und Müttern die Zornes­röte ins Gesicht. Und Frauen-Bade­an­züge, deren wesent­li­cher Vorzug laut Target-Werbung im “Über­de­cken männ­li­cher Geni­ta­lien” besteht, oder T‑Shirts des umstrit­tenen briti­schen LGBTQ-Desi­gners Eric Carnell mit sexuell eindeu­tigen Aufdru­cken empfinden die meisten der Target-Kunden mitt­ler­weile als geschmack­lose Provokation.

Das führt jetzt zu stän­digen Konfron­ta­tionen zwischen Kund­schaft und Verkaufs­per­sonal, und verein­zelt wurden sogar Verkaufs­stände umge­stoßen und die “Pride”-Waren auf dem Boden geworfen, so TARGET-Spre­cherin Kayla Casta­neda gegen­über der Nach­rich­ten­agentur Reuters. Deshalb, und um nicht eine zweite Bud-Kata­strophe zu erleben, habe sich der Konzern entschieden, die am stärksten bean­stan­deten Produkte per sofort aus dem Sorti­ment zu entfernen und alle anderen auf “Grab­bel­ti­sche” in den hinteren Markt­be­rei­chen zu verbannen. Denn die Durch­schnitts-Ameri­kaner sind durchaus tole­rant gegen­über Gays, Lesbians, Queers und derglei­chen. Aber wenn sie ihre tradi­tio­nellen Werte ange­griffen fühlen, dann zeigen “John and Jane Doe” klare Kante.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf ZURZEIT, unserem Paetner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

