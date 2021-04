Wer liest bei uns schon „THE TIMES OF INDIA“? Richtig erraten: prak­tisch niemand, außer viel­leicht der Herr Singh vom indi­schen Restau­rant Bombay gleich um die Ecke. Und das mag wohl der Grund sein, warum bei uns in den „seriösen Medien“ jetzt vor dem Hinter­grund, dass heuer insge­samt weniger Menschen in Deutsch­land starben, als noch vor einem Jahr, ausge­rechnet Panik­mel­dungen aus Indien herhalten müssen, um den Corona-Hysterie am Leben zu erhalten. Und die Impf­be­reit­schaft weiter zu befeuern. Denn dort sterben angeb­lich die Leute jetzt wie die Fliegen und eine indi­sche Virus-Muta­tion wird auch demnächst uns dahin­raffen. Von den Todes­fällen nach den Impfungen in Indien erfährt man natür­lich nichts.

Was die Medien bei uns verschweigen

TOI (Times of India) berichtet nämlich, dass es vom 31. März bis 12.April 180 Tote nach den Impfungen gab – 75 % der uner­wünschten Todes­fälle in Indien traten inner­halb von nur drei Tagen nach der Impfung auf, so eine Studie. Weiters werden in Indien jetzt 700 Berichte über schwer­wie­gende Vorkomm­nisse nach Impfungen untersucht.

Ob das gerade eine Empfeh­lung darstellt, sich aufgrund der Situa­tion in Indien rasch bei uns impfen zu lassen, sei dahingestellt.