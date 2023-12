Ein mäch­tiger, majes­tä­ti­scher indi­scher Königs­tiger machte seinem Namen und Aura alle Ehre. Er legte sich mitten in einem Dorf im indi­schen Bundes­staat Uttar Pradesh einfach auf eine Mauer und hielt ein Nicker­chen, umringt von einer geifernden, schau­lus­tigen Menge, welche sogar die ganze Nacht ausharrte und – verständ­li­cher Weise – kein Auge zubringen konnte.

Der Tiger war in der Nacht aus einem Tiger­re­servat, im Distrikt Pilibhit in das Dorf Atkona in Kali­nagar einge­drungen. Streu­nende Hunde, die das gefähr­liche Ur-Viech immer wieder anbellten, hatten die Dorf­be­wohner alarmiert.

Eine riesige Menschen­menge, auf Dächern und hinter Zäunen versam­melt, versuchte den Tiger zu filmen. Der Bereich um das Tier herum war mit Netzen verbar­ri­ka­diert, so dass niemand weiter vordringen konnte.

Der Tiger verschlief seelen­ruhig die ganze Nacht auf der Mauer und rührte sich auch nach dem Aufwa­chen nicht von der Stelle. Auch auf ihn gerich­tete Schein­werfer kosteten ihm nur ein paar müde Zuckungen.

Unrühm­li­ches Ende: Am Schwanz gepackt

Letzt­lich endete die tieri­sche Migra­tion in die mensch­liche Zivi­li­sa­tion aber doch unrühm­lich für den König des Dschun­gels: Bereits früh morgens wurde er zunächst von Forst­be­amten betäubt, wobei diese schließ­lich den Tiger am Schwanz zu packen versuchten, als er gegen die Beru­hi­gungs­wir­kung ankämpfte. Danach wurde die Riesen­katze respektlos in einen Käfig gesperrt und abtransportiert.

Eine Alko­hol­kon­trolle wurde aber nicht durchgeführt.

„Tiger, Tiger burning bright“

Längst vorbei also die Zeiten aus der Epoche der briti­schen Kolo­ni­al­ver­wal­tung, als solchen gefleckten Riesen­katzen selbst lite­ra­ri­sche jegliche Ehre entge­gen­ge­bracht wurde:

Lebens­ge­fähr­liche Raub­tiere aus dem Tigerreservat

Obwohl das Raub­tier keinen Menschen verspeist haben soll, warfen die verängs­tigten Dorf­be­wohner der Forst­be­hörde schlimme Nach­läs­sig­keit vor: Befindet sich doch in der Nähe des Dorfes ein Tiger­re­servat, in dem inner­halb von vier Monaten fünf Menschen Tiger­an­griffen erlagen. Seit Grün­dung des Tiger­re­ser­vats im Jahr 2015 wurden mindes­tens vier Dutzend Vorfälle von Tiger­an­griffen gemeldet.

