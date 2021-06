Es genügt offenbar nicht, dass Kinder und Jugend­liche nun eben­falls für den expe­ri­men­tellen und hoch­gradig gefähr­li­chen Corona-Impf­stoff als Versuchs­kan­nin­chen herhalten müssen: auch das private Sozi­al­leben soll voll auf den pande­mie­be­dingten Panik­modus getrimmt werden. Am einfachsten geht dies neben den digi­talen Massen­me­dien über das klas­si­sche Buch. Zwei Beispiele von Lesern verdeut­li­chen, wie die Jüngsten bereits indok­tri­niert werden.

„Corona und der Elefantenabstand“

Im Bücher­laden traute ein Fami­li­en­vater seinen Augen nicht: im Sorti­ment der hand­li­chen Pixi-Bücher des Carlsen-Verlag findet sich seit geraumer Zeit auch ein Büch­lein zur Corona-Thematik, aufbe­reitet für Kinder ab sechs Jahren. Der Inhalt ließt sich jedoch nicht wie lustige Kinder­li­te­ratur, sondern wie ein dysto­pi­scher Vorschriftenkatalog.

In „Corona und der Elefan­ten­ab­stand“ wird erzählt, wie ein Kind plötz­lich von der „gefähr­li­chen“ Corona-Krank­heit befallen wird, wie sich das bösar­tige Virus über die Luft heim­tü­kisch und uner­kannt verbreitet und was am Besten dagegen zu tun ist. Natür­lich alle sozialen Kontakte vermeiden, alle Menschen meiden, sich nicht anfassen (!), auf Vorschriften der Auto­ri­täten hören und alle Akti­vi­täten in den digi­talen, entmensch­lichten Raum verlegen:

Inte­resannt wäre natür­lich zu wissen, von wem der Carlsen-Verlag beauf­tragt wurde, diese Thematik so aufzu­be­reiten und wie viel Geld er dafür als Gegen­leis­tung erhiehlt.

„Aus Leo wird Jennifer“

Ein weiterer Fall von Indok­tri­na­tion der Jüngsten wurde kürz­lich von unzensuriert.at doku­men­tiert: das linke öster­rei­chi­sche Main­stream-Medium Stan­dard bewarb ein Trans­gender-Kinder­buch mit dem Titel “Der Katze ist es ganz egal”, gedacht für Kinder ab neun Jahren (!). Darin will man Kindern auf 240 Seiten erklären, dass es ein biolo­gi­sches Geschlecht nicht gibt und man alle Formen von Sexua­lität möglichst früher erkunden soll und kann.

Weiters heißt es bei unzensuriert:

Die jungen Leser erfahren nicht nur von Leos Namens­än­de­rung, sondern auch vom bösen patriacha­li­schen Vater, der davon nichts wissen will, und einem dubiosen “Schul-Haus­meister”, der den Kindern erklärt, dass “nicht jeder mit Penis auto­ma­tisch ein Bub ist”.