JETZT BEGINNT DIE REGENZEIT – 15°-20°C. Es fehlt an Klei­dung und Regen­schutz, wie heizen? Menschen trinken Regenwasser.

● Die israe­li­sche Armee verspricht 4000 Liter Trink­wasser und 1500 Essens­ra­tionen ins Asch-Schifa-Spital zu liefern. Der israe­li­sche Minis­ter­prä­si­dent Benjamin Netan­jahu drückt sein Bedauern aus, dass es Israel nicht gelungen sei, Opfer unter der zivilen Bevöl­ke­rung im Gasa­streifen zu vermeiden. SRF.ch

● Asch-Schifa bedeutet «die Heilung». Das Gebäude aus den 1920 Jahren war bis 1946 eine brit­ti­sche Kaserne. Mit ägyp­ti­schen Ärzten entstand damals das grösste Spital von Gaza mit fast 600 Betten. Beweise für den «Hamas-Pentagon» unter dem Kran­ken­haus? Israel veröf­fent­licht zusam­men­ge­schnt­tene Videos. Ange­sichts des starken welt­weiten Drucks auf Israel, im Krieg gegen die Hamas Kran­ken­häuser im Gasa­streifen zu schonen, hat Israel zum ersten Mal ein Video veröf­fent­licht, das sehr undeut­lich den Keller eines seiner Kran­ken­häuser zeigt. Nach Angaben Israels zeigt das Video eine Hamas-Komman­do­zen­trale im Keller des Ar-Rantisi-Kinder­kran­ken­hauses im Norden des Gaza­strei­fens. An diesem Ort sollen israe­li­sche Geiseln fest­ge­halten worden sein. Soldaten sollen auch weiter entfernt einen Hamas-Tunnel gefunden haben, der mögli­cher­weise mit dem Keller des Kran­ken­hauses verbunden sein könnte. Ob die Anschul­di­gungen stimmen, lässt sich nicht über­prüfen, wich­tiger ist jedoch das Signal, das Israel offenbar an die Welt sendet. Kran­ken­häuser werden von den Israelis als legi­time Ziele ange­sehen. Sie sind durch das inter­na­tio­nale Kriegs­recht geschützt, dieser Status erlischt jedoch, wenn Kran­ken­häuser für mili­tä­ri­sche Zwecke genutzt werden. In dem Video zeigt ein mitt­ler­weile bekannter Spre­cher der israe­li­schen Armee, Daniel Hagari, einen Lift­schacht als angeb­li­chen Tunnel­ein­gang. Der Standort wurde von NOS veri­fi­ziert und liegt in der Nähe des Ar Rantisi Hospital. Es erscheint plau­sibel, dass der Tunnel mit dem Kran­ken­haus verbunden ist, lässt sich anhand der Bilder jedoch nicht beweisen. Auch die israe­li­sche Armee weiss es noch nicht genau; es wird unter­sucht. Später im Video geht Hagari durch den Keller des Kran­ken­hauses. Zu sehen sind einzelne rostige Waffen, ein Stuhl mit einem Stück Seil an den Beinen, mit dem man laut Hagari jemanden fesseln könnte, und ein impro­vi­siertes Belüf­tungs­system. Ausserdem hängen in einem der Räume Vorhänge, die mit viel Phan­tasie als Hinter­grund für ein Geisel­video dienen könnten. Hagari wirft der Hamas vor, hier eine Komman­do­zen­trale gehabt zu haben. Auch die Hamas soll dort Geiseln fest­ge­halten haben. Aber die Beweise bleiben aus. Weitere Details geben kaum Antworten auf die Frage, ob hier tatsäch­lich Geiseln fest­ge­halten wurden. Hagari verweist auf einen Kalender, der am 7. Oktober beginnt, dem Tag, an dem die Hamas Asch­kelon angriff. Ihm zufolge ist es ein Stun­den­plan für die Bewa­chung der Geiseln. Die Namen der Wachen sind nicht aufge­führt, nur die Wochen­tage! Der Vorwurf der Israelis, die Hamas nutze Kran­ken­häuser für mili­tä­ri­sche Zwecke, ist nicht neu. Das behaupten die Ameri­kaner seit Beginn des Krieges. Vor ein paar Wochen hielten sie eine Pres­se­kon­fe­renz ab, in der es hiess, dass das Asch-Schifa-Kran­ken­haus, Gazas grösstes Kran­ken­haus, von der Hamas als «Pentagon» genutzt werde. Israel hat bisher keine über­zeu­genden Beweise für diese Behaup­tungen vorge­legt und das geschieht auch in diesem Video nicht. Wo sind die 1300 km langen, sieben­stö­ckigen geheimen Tunnel und Gänge unter dem Kran­ken­haus? Ange­sichts der stei­genden Zahl ziviler Todes­fälle in Gaza und der schlimmen Lage in Gasa-Kran­ken­häu­sern wächst die inter­na­tio­nale Kritik an Israel, was viele Israelis frus­triert. Für sie steht fest, dass die Hamas die paläs­ti­nen­si­sche Bevöl­ke­rung und Kran­ken­häuser als Schutz­schild nutzt, und sie fühlen sich von der inter­na­tio­nalen Gemein­schaft miss­ver­standen. Mit einem Video wie diesem versucht Israel, die Welt zu beru­higen.“ Jede Kritik gilt als Anti­se­mi­tismus, der etwa in Deutsch­land schwer bestraft wird.

● Der schwe­di­sche Terro­ris­mus­experte und Hamas-Experte Magnus Ranstorp hält die Beweise in dem Video für dürftig. „Wir müssen mehr sehen, um alle Zweifel auszu­räumen. Wenn es sich wirk­lich um einen so wich­tigen Komman­do­posten handelt, erwartet man, dass mehr Beweise ans Licht kommen.“ „Die Armee zeigte nur einzelne Waffen und Ruck­säcke. Man würde erwarten, dass es Waffen­lager und mehr Kommu­ni­ka­ti­ons­an­lagen gibt“, sagt Ranstorp. Seiner Meinung nach wäre es für Israel das Beste, wenn sie Tunnel finden könnten. „Man gräbt sie nicht einfach in ein oder zwei Tagen aus. Das besei­tigt den Verdacht, dass die IDF die Waffen selbst plat­ziert haben.“ Laut Ranstorp wäre es keine gute Nach­richt für Israel, wenn keine weiteren Beweise vorge­legt würden. „Dann können Gegner weiterhin sagen, dass sie die Waffen selbst plat­ziert haben.“ Gleich­zeitig weist Ranstorp wie Israel darauf hin, dass die Armee nur einen kleinen Teil des Kran­ken­hauses unter­sucht habe. „Das Gesamt­bild wird sich erst in ein paar Tagen zeigen.“ Human Rights Watch reagierte heute Nach­mittag auf die Bilder. Nach Angaben der Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tion hat die israe­li­sche Armee bisher nicht genü­gend Beweise vorge­legt, „um den Schutz­status des Kran­ken­hauses aufzu­heben“. Kran­ken­häuser sind durch das inter­na­tio­nale Kriegs­recht geschützt, dieser Status kann jedoch entfallen, wenn Kran­ken­häuser für mili­tä­ri­sche Zwecke genutzt werden. Fest steht, dass die Hamas auch nach Angaben verschie­dener Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tionen schon früher im asch-Schifa-Kran­ken­haus aktiv war. Im Jahr 2014 verfasste Amnesty Inter­na­tional einen ankla­genden Bericht, in dem es hiess, die Hamas habe mögli­cher­weise Kolla­bo­ra­teure in abge­le­genen Räumen des Kran­ken­hauses fest­ge­halten, gefol­tert und ermordet. Das Spital war bis 1946 ursprüng­lich eine Kaserne! NOS.nl

● Der Befehl zur Evaku­ie­rung vom Asch-Schiffa Spital innert einer Stunde mit vorge­hal­tener Waffe, wurde später zurück­ge­nommen. Hunderte waren bereits unter­wegs. 20 km müssen zufuss zurück­ge­legt werden. Sie müssen weisse Tücher tragen und werden von den israe­li­schen Soldaten verspottet. Kein Internet. Kein Telefon. Alles ausge­fallen. Es gibt keine Fahr­zeuge. Nur 150 Totkranke und Früh­ge­burten bleiben zurück mit 5 Ärzten. Kein Wasser, kein Strom, keine Nahrung, kein Gerät, keine Medi­ka­mente, keine sauberen Toiletten. Man fürchtet die Spren­gung des Spitals, nachdem Israel nichts gefunden hat von einer Hamas­zen­trale. Statt Sank­tionen gegen Israel, schi­cken Deutsch­land und USA weiter Geld und Waffen nach Israel und erhöhen empfind­lich die Strafen für Anti­se­mi­tismus. Asch-Schifa wird Komman­do­zen­trale der IDF.

● Ein Beamter des Gesund­heits­mi­nis­te­riums im von der Hamas kontrol­lierten Gaza­streifen sagte, bei zwei israe­li­schen Angriffen auf das Flücht­lings­lager Dscha­balia seien am Samstag mehr als 80 Menschen getötet worden. „Mindes­tens 200 (!) Frauen und Kinder“ seien bei einem einzi­genen Angriff mit 200-kg-Bomben auf die von den Vereinten Nationen geführte und gut gekenn­zeich­nete مدرسة الفاخورة Al-Fakhura-Schule getötet worden, sagte der Minis­te­ri­ums­be­amte gegen­über AFP, was eine Verur­tei­lung durch den UN-Chef für huma­ni­täre Hilfe auslöste. UN-Beamte sagten, Tausende vertrie­bene Paläs­ti­nenser hätten in den Schulen Zuflucht gesucht, und Martin Grif­fiths verur­teilte die „tragi­sche Nach­richt von den getö­teten Kindern und Frauen“. USA und Deutsch­land stehen trotz allem weiter hinter Israel. Ein Abwei­chen ist nicht der Mühe wert, so Biden.

● Der Chef der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO) bezeich­nete Israels Vorschlag für eine soge­nannte „Sicher­heits­zone“ in المواصي /אל-מאווסי Al-Mawasi, am Meer, 4 km von Ägypten, 6km von Ar-Rafah, im südli­chen Gaza­streifen am Freitag als „Rezept für eine Kata­strophe“. „Der Versuch, über 2 Mio Menschen auf 14 qkm mit keiner Infra­struktur oder Dienst­leis­tungen zusam­men­zu­pfer­chen, wird die Gesund­heits­ri­siken für Menschen, die bereits am Abgrund stehen, erheb­lich erhöhen“, sagte Tedros Adhanom Ghebrey­esus in einer virtu­ellen Ansprache vor einer Sitzung der UN-Gene­ral­ver­samm­lung zu Gasa in New York. Tedros betonte, dass sich die WHO nicht an der Einrich­tung einer soge­nannten „Unsi­cher­heits­zone“ in Gaza betei­ligen werde, „ohne eine breite Zustim­mung, und es sei denn, dass grund­le­gende Bedin­gungen zur Gewähr­leis­tung der Sicher­heit und anderer wesent­li­cher Bedürf­nisse vorhanden sind und kein Mecha­nismus vorhanden ist, die Umset­zung zu über­wa­chen.“ Der Vorschlag einer „sicheren Zone“ scheint die Frage nach den Absichten Israels für Gaza zu beant­worten, nachdem die Massen­ver­trei­bung der Nord­ga­zaner in den Süden ange­ordnet wurde, aber aus den von Tedros genannten Gründen, insbe­son­dere der geringen Grösse des Gebiets von 14 qkm für über 2,2 Millionen Leute, der Vorschlag wird mit Sicher­heit auf heftige Kritik stossen. Al-Mawasi (المواسي) ist ein Bedui­nen­dorf im Süden des Gaza­strei­fens. Bis zum Abzug aus dem Gaza­streifen im Jahr 2005 war das Dorf eine arabi­sche Enklave, umgeben von Gusch-Katif-Sied­lungen. Heute ist es das letzte Dorf am südli­chen Rand des Gaza­strei­fens. Es ist einen Kilo­meter lang und 14 Kilo­meter breit. Nach Angaben der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde lebten 2020 etwa 1’000 Einwohner in der Sied­lung von 14 qkm. Das Dorf ist auf Hebrä­isch als „הכפר השוודי“ (das schwe­di­sche Dorf) bekannt, da viele seiner Bewohner blond sind. Der Name „Hamwasi“ ist nach einer land­wirt­schaft­li­chen Methode benannt, die von den Beduinen in der Gegend für den Anbau von Nutz­pflanzen mit hohem Grund­was­ser­ge­halt in der Gegend verwendet wurde. Dieses Grund­wasser schuf unter anderem den See bei Tel Katifa weiter nörd­lich. Im Dorf gibt es nur eine winzige Klinik. Als die IDF im Gaza­streifen präsent war, durften nur die Bewohner des Dorfes das Dorf betreten und verlassen über den Topah-Kontroll­punkt. Im Ersten Welt­krieg geriet das Dorf zusammen mit ganz Israel unter die Kontrolle des briti­schen Empire. Im Jahr 1948 geriet das Dorf im Rahmen des Unab­hän­gig­keits­krieges zusammen mit dem gesamten Gaza­streifen unter ägyp­ti­sche Mili­tär­kon­trolle. 1967 eroberte Israel im Sechs­ta­ge­krieg Al-Mawasi und den gesamten Gaza­streifen. Während der Mili­tär­ver­wal­tung im Gaza­streifen wurden rund um das Dorf land­wirt­schaft­liche Sied­lungen errichtet, die als Gusch-Katif-Sied­lungen bekannt wurden, und das Dorf wurde zu einer arabi­schen Enklave im Westen. (→ The Israeli Infor­ma­tion Center for Human Rights in the Occu­pied Terri­to­ries (btselem.org).)

● Mehl­preis auf das Acht­fache gestiegen.

● In Bezug auf das Asch-Schifa-Kran­ken­haus in Gaza sagte er, dass, selbst wenn die Hamas das Kran­ken­haus wie von Israel behauptet für mili­tä­ri­sche Zwecke genutzt habe, „es ermög­licht werden müsse, als Kran­ken­haus zu fungieren“. Die Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion plant nach eigenen Angaben eine Rettungs­ak­tion für die Menschen im Schifa-Kran­ken­haus im Gaza­streifen. WHO-Chef Tedros hat die Situa­tion dort erbärm­lich genannt. Demnach gibt es in der Klinik kein Wasser, keinen Strom, kein medi­zi­ni­sches Gerät, keine Blut­kon­serven, keine Medi­ka­mente, keinen Sauer­stoff und kein Essen mehr. Das Personal hat laut Tedros um Hilfe gebeten, weil todkranke Pati­enten nicht mehr versorgt werden können. Am Eingang des Kran­ken­hauses befindet sich nach Angaben der WHO ein Massen­grab. Das israe­li­sche Militär ist seit Tagen rund um die Klinik im Einsatz. Israel wirft der Hamas vor, das Kran­ken­haus für terro­ris­ti­sche Zwecke zu miss­brau­chen und unter dem Gebäude eine Komman­do­zen­trale zu betreiben. Da keine west­li­chen Jour­na­listen zuge­lassen werden, gibt es im Westen nur pro-israe­li­sche Lobes­hymnen. Einer der wenigen englisch­spra­chigen inter­na­tio­nalen TV Sender, die über lokale Korre­spon­denten verfügen ist aljazeera.com. – aus Katar. JAZ.qa

● Jeden Tag kommen Bilder aus Gaza von Reihen paläs­ti­nen­si­scher Männer, Frauen und Kinder, deren Körper in weisse Tücher gehüllt sind. Täglich töten nächt­liche israe­li­sche Luft­an­griffe hunderte Zivi­listen, wodurch es an Leichen­tü­chern und an Orten für die Bestat­tung der vielen Leichen mangelt. „Wir wickeln die Leichen in Plastik ein, dann werden sie in einem Leichen­tuch begraben“, sagte Mohammed Abu Hatab, der Hunderte Tote in der Leichen­halle des al-Najjar-Kran­ken­hauses im Süden von Rafah einwi­ckeln musste. Aufgrund des Mangels werden Fami­lien manchmal gemeinsam in einem Leichen­tuch oder in anderen Tüchern begraben. „Hier gibt es ein so grosses Blutbad, dass wir manchmal Menschen ohne Leichen­tuch begraben mussten“, sagt Abu Hatab. Bei einer isla­mi­schen Beer­di­gung wird der Verstor­bene norma­ler­weise in mehrere Leichen­tü­cher gehüllt. Dabei handelt es sich um grosse weisse Lein­tü­cher aus Natur­ma­te­rial. Aber die Notwen­dig­keit hebt das Gesetz auf. Alle sind Zivi­listen, ohne Waffen, die sich nicht wehren können!NOS.nl

● Folgende Berichte können nicht unab­hängig bestä­tigt werden. IDF durch­suchte Häuser hoch­ran­giger Hamas-Funk­tio­näre im luxu­riö­sesten Viertel Gazas auf der Geisel­suche. Die israe­li­schen Streit­kräfte (IDF) haben am Sonn­tag­morgen Aufnahmen ihrer Einsätze im Rimal-Gebiet des Gaza­strei­fens veröf­fent­licht, das einst als das luxu­riö­seste Viertel im Gasa­streifen galt und von hoch­ran­gigen Poli­ti­kern von Hamas genutzt wurde. Ein Team von IDF-Fall­schirm­jä­gern kämpfte in Zusam­men­ar­beit mit Panzer- und Luft­un­ter­stüt­zung in den Vier­teln Sheikh Ejalin und Rimal, heisst es in der jüngsten Erklä­rung. Terro­ris­ti­sche Infra­struktur der Hamas sei gefunden und zerstört worden, hiess es weiter. Die Boden­truppen loka­li­sierten etwa 35 Tunnel­schächte sowie viele Waffen. Der IDF-Erklä­rung zufolge wurden in der Gegend angeb­lich zahl­reiche Terro­risten elimi­niert. Die IDF-Soldaten über­fielen auch ein Mili­tär­lager, das von der tech­ni­schen Abtei­lung des mili­tä­ri­schen Geheim­dienstes genutzt wurde. In der Erklä­rung wurde hervor­ge­hoben, dass sich vor Ort auch Muni­ti­ons­de­pots und sieben Rake­ten­werfer befanden. Der Leiter des Polit­büros der Hamas, Ismael Haniyeh, hat kürz­lich für 4 Millionen US-Dollar eines der begehr­testen Strand­ge­biete in Gaza für ein 27’000 Quadrat­meter grosses Grund­stück gekauft, das auch in der Nähe des Flücht­lings­la­gers Schati liegt, in dem er aufge­wachsen ist. I24.il

● Artil­le­rie­an­griff auf Indo­ne­si­sches Kran­ken­haus und weitere UNO-Schulen. JAZ.qa

