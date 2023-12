Die Feuer­pause im Nahen Osten ist nach einer Woche zu Ende. Die israe­li­sche Armee hat am Frei­tag­morgen wieder mit dem Beschuss von Gaza begonnen. Die freie Jour­na­listin Gisela Dachs berichtet aus Tel Aviv und liefert erste Einschät­zungen zur Lage vor Ort – und erklärt, warum die Feuer­pause nicht erneut verlän­gert wurde. Am frühen Morgen gab es die ersten Rake­ten­an­griffe der Hamas auf Israel. Im Augen­blick sind diese noch beschränkt auf die an den Gaza­streifen angren­zende Gegend. Damit hätte die Hamas die seit sieben Tagen verein­barte Waffen­ruhe verletzt. Seither greift auch Israel wieder Ziele der Hamas im Gaza­streifen an. Zunächst gab es die morgend­li­chen Rake­ten­an­griffe, die seither anhalten. Inzwi­schen hat die israe­li­sche Heimat­front die Anord­nungen verschärft, dass im Groß­raum Tel Aviv der Schul­be­trieb nur statt­finden kann, wenn es dort Schutz­räume gibt. Man rechnet also mit weiterem Beschuss, die über das unmit­tel­bare Grenz­ge­biet hinaus­gehen. Israels Armee hat die Kämpfe gegen die Hamas wieder aufge­nommen. Kampf­flug­zeuge seien gegen­wärtig dabei, Ziele der Hamas im abge­rie­gelten Gaza­streifen anzu­greifen, teilte die Armee am Frei­tag­morgen nach Ablauf der einwö­chigen Feuer­pause mit. Der arabi­sche Fern­seh­sender Al Jazeera berich­tete unter Beru­fung auf Augen­zeugen von schweren Kämpfen in der Stadt Gaza und anderen Gebieten im Norden des abge­rie­gelten Gaza­strei­fens. Im Zentrum des Küsten­strei­fens gebe es nahe der Flücht­lings­lager Nuseirat und Bureidsch zudem Panzer­be­schuss, hieß es. Die BBC meldete zudem unter Beru­fung auf die Hamas Luft­an­griffe auch im Süden des Gaza­strei­fens. Eigene Quellen hätten dies bestä­tigt, berich­tete der briti­sche Sender. Neben dem Rake­ten­be­schuss gab es wohl einen weiteren Haupt­grund für das Ende der Feuer­pause. Die Hamas war nicht in der Lage, wie verspro­chen eine Liste für die Frei­las­sung von mindes­tens zehn Frauen zu liefern, die im Gaza­streifen fest­ge­halten werden. Derzeit sitzen dort noch 13 Frauen in Geisel­haft. Gemäß der Verein­ba­rung zwischen Israel und der Hamas sollten letzt­lich alle Frauen und Kinder frei­ge­lassen werden, damit die Waffen­ruhe weiter­ge­führt wird. Derzeit ist die Rede davon, dass es im Gaza­streifen noch 150 israe­li­sche Geiseln gibt. Bisher sind 81 israe­li­sche Geiseln frei­ge­lassen. Dazu kommen 24, die ausschließ­lich eine auslän­di­sche Staats­bür­ger­schaft haben. Auf jeden Fall behauptet sie, dass sie zu manchen Geiseln keinen Zugang hat, weil sich diese in den Händen anderer Orga­ni­sa­tionen befinden würden. Man weiß nicht, zu wie vielen Geiseln die Hamas Zugang hat – und wie viele von ihnen noch leben. Sind der Hamas also gewis­ser­maßen die Geiseln ausge­gangen? Das steht zumin­dest im Raum. Es wird weiter eine Mutter mit zwei Klein­kin­dern vermisst, darunter ein Baby. Bei ihnen war man sich eigent­lich sicher, dass diese unter den Geiseln sein sollten, die während der Feuer­pause frei­ge­lassen würden. Vor zwei Tagen hat die Hamas aber verlauten lassen, dass diese Familie bei einem israe­li­schen Angriff auf den Gaza­streifen umge­kommen sei. Die Kämpfe im Gaza­streifen gehen weiter. Zuvor hatte US-Außen­mi­nister Antony Blinken für diesen Fall noch Forde­rungen an die israe­li­sche Regie­rung gestellt. Blinken forderte diese an einer Medi­en­kon­fe­renz in Tel Aviv auf, die Zivil­be­völ­ke­rung in Gaza besser zu schützen. Konkret forderte Blinken, dass Israel Pläne zum Schutz der Zivil­be­völ­ke­rung machen müsse. Diese müssten gemacht werden, bevor die Mili­tär­ope­ra­tion im Gaza­zaa­streifen wieder aufge­nommen werde. SRF.ch

💥 Wie die „Times of Israel“ unter Beru­fung auf Bewohner des Gaza­strei­fens weiter berich­tete, habe das israe­li­sche Militär in der Stadt Khan Junis Flug­blätter abge­worfen, in denen die Bewohner aufge­for­dert worden seien, nach Rafah in den Süden zu fliehen, da das Gebiet gefähr­lich sei. ORF.at

💥 Der Pres­se­spre­cher des UN-Kinder­hilfs­werks Unicef, James Elder, hat die israe­li­schen Angriffe im Gaza­streifen während seines Besuchs scharf kriti­siert. Dort finde ein „Blutbad“ statt, das „unmo­ra­lisch“ sei und das „mit Sicher­heit als illegal verstanden werden wird“, sagte Elder dem Nach­rich­ten­sender Al-Dscha­sira am Sonntag während eines Besuchs in Khan Yunis. Wer das hinnehme, mache sich selbst schuldig. „Schweigen ist Mittä­ter­schaft“, sagte der sicht­lich erschüt­terte Elder, der teils mit zitternder Stimme sprach. Während seines Besuchs habe er überall Kinder mit schweren Verbren­nungen, mit Verlet­zungen durch Granat­splitter, Gehirn­ver­let­zungen und mit Knochen­brü­chen gesehen. Man sehe Mütter um ihre Kinder weinen, die wohl „Stunden vor dem Tod“ stünden. Die jüngsten Angaben über soge­nannte „sicheren Zonen“ für die Bevöl­ke­rung in Gaza bezeich­nete Elder als „Falsch­dar­stel­lung“. Die Menschen würden dabei zu „winzigen Flecken Land bewegt“, dort gebe es nur Sand, kein Wasser, keine Sani­tär­an­lagen und keinen Schutz vor dem Wetter. „Das sind keine sicheren Zonen, das werden Todes­zonen sein“, sagte Elder. „Wir müssen es als das bezeichnen, was es ist“. Israel hatte zuletzt die Versor­gung des Gaza­strei­fens mit Wasser, Lebens­mit­teln, Treib­stoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luft­an­griffe gestartet. Anschlie­ßend drangen Boden­truppen in den dicht besie­delten Küsten­streifen ein. Huma­ni­täre Hilfs­lie­fe­rungen werden von Israel behin­dert. Mehr als eine Million Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. Rettungs­fahrer wurden von den IDF als Terro­risten erschossen und die Fahr­zeuge zerstört.

💥 Bei den israe­li­schen Angriffen auf den Gaza­streifen sind bisher mehr Jour­na­listen getötet worden als im Zweiten Welt­krieg. Laut der Medi­en­be­hörde in Gaza wurden dort seit dem 7. Oktober mindes­tens 73 Jour­na­listen getötet. Zwischen den Kriegs­jahren 1939 und 1945 waren laut der Medi­en­stif­tung „Freedom Forum“ in Washington 69 Jour­na­listen getötet worden. TRT.tr

💥 Fünf kleine Mahl­zeiten in drei Wochen: Die huma­ni­täre Lage in Gaza wird immer schlimmer. Stun­den­langes Schlan­ge­stehen für ein Stück Brot oder einen Liter verschmutztes Wasser ist für Hundert­tau­sende Einwohner in Gaza Alltag. Die Paläs­ti­nenser hungern und immer mehr Menschen erkranken. Inter­na­tio­nale Orga­ni­sa­tionen warnen vor der Ausbrei­tung von Infek­ti­ons­krank­heiten. Für die Bewohner des Gaza­strei­fens ist es prak­tisch unmög­lich geworden, sich mit den grund­le­gendsten Lebens­be­dürf­nissen zu versorgen und saubere Sani­tär­an­lagen zu nutzen. Die WHO warnte davor, dass letzt­end­lich mehr Menschen an Infek­ti­ons­krank­heiten sterben könnten als an Bomben­an­schlägen, wenn das Gesund­heits­system nicht schnell verbes­sert werde. NOS.nl

💥 Groß­bri­tan­nien startet Über­wa­chungs­flüge nach Gasa, um bei der Suche nach von der Hamas fest­ge­hal­tenen israe­li­schen Geiseln zu helfen. Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium sagt, Über­wa­chungs­flug­zeuge seien unbe­waffnet und hätten „ausschließ­lich die Aufgabe, Geiseln zu loka­li­sieren“; Paläs­tina fordert London zum „Über­denken“ auf.

