Schwere Regen­fälle in Gaza. 15°-20° C. JAZEERA.qa

💥 Phil­ippe Lazz­a­rini, Leiter der UN-Agentur UNRWA für paläs­ti­nen­si­sche Flücht­linge, sah bei seinem dritten Besuch seit Kriegs­aus­bruch „völlige Verzweif­lung“ im Gaza­streifen. „Überall, wo man hingeht, sind die Menschen verzwei­felt, hungrig und verängs­tigt“, sagte er auf einer Pres­se­kon­fe­renz nach seinem Besuch. „Die Leute halten Hilfs­last­wagen an und nehmen die Lebens­mittel mit, um sie sofort zu essen. So verzwei­felt und hungrig sind sie“, sagte Lazz­a­rini. Die Situa­tion sei schwer zu verstehen, fügte er hinzu. UNRWA schrieb heute, dass die huma­ni­täre Hilfe die Menschen, die nicht in den Süden evaku­iert werden konnten, nicht mehr erreicht.

💥 Laut einem Bericht der UN-Orga­ni­sa­tion UNRWA suchen derzeit mindes­tens 1’285’000 Paläs­ti­nenser an Stand­orten der Vereinten Nationen im Gaza­streifen Schutz. Die Empfangs­stellen sind über­füllt. Im Zentrum und Süden des Gaza­strei­fens leben durch­schnitt­lich fast 12’000 Menschen in einer Notun­ter­kunft. Das ist pro Standort viermal mehr, als UNRWA für verant­wort­lich hält. Beson­ders schlimm ist die Lage in Rafah. Die Grenz­stadt im Süden des Gasa­strei­fens ist nach Angaben der israe­li­schen Armee einer der wenigen Orte, an denen Paläs­ti­nenser noch in Sicher­heit sind. Aber auch dort kommt es zu Bomben­an­schlägen, sagt Korre­spon­dentin Nasrah Habi­ballah. In Rafah leben so viele Menschen zusammen, dass jede Toilette mit 485 anderen geteilt werden muss. Seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober wurden 1’286 Paläs­ti­nenser in UN-Unter­künften getötet. NOS.nl

💥 Das israe­li­sche Militär hat die älteste und grösste Moschee, die Grosse Omari-Moschee, im Gaza­streifen zerstört. Die Moschee wurde zwischen 5 und 7 n. Chr. erbaut. Das Quds News Network hat Bilder der Zerstö­rung der Moschee veröf­fent­licht, die Al Jazeera bestä­tigt hat. Man geht davon aus, dass der Ort an der Stelle eines alten Philis­ter­tem­pels stand und im 5. Jahr­hun­dert von den Byzan­ti­nern zur Errich­tung einer Kirche genutzt wurde. Nach der musli­mi­schen Erobe­rung im 7. Jahr­hun­dert wurde sie in eine Moschee umge­wan­delt. Das Mina­rett der Grossen Moschee, das im 10. Jahr­hun­dert von einem arabi­schen Geogra­phen als „schön“ beschrieben wurde, ist 1033 bei einem Erdbeben einge­stürzt. 1149 bauten die Kreuz­fahrer eine grosse Kirche. Sie wurde 1187 gröss­ten­teils von den Ayyu­biden zerstört und dann im frühen 13. Jahr­hun­dert von den Mamluken als Moschee wieder aufge­baut. Sie wurde 1260 von den Mongolen zerstört und bald wieder aufge­baut. Nach der briti­schen Bombar­die­rung im Ersten Welt­krieg wurde die Moschee schwer beschä­digt und 1925 vom Obersten Musli­mi­schen Rat restau­riert. Sie wurde am 8. Dezember 2023 durch israe­li­sche Luft­an­griffe zerstört. JAZEERA.qa

💥 Der Premier­mi­nister der Paläs­ti­nen­si­schen Auto­no­mie­be­hörde, محمد اشتية Muḥammad Ištayya (65), will einem Medi­en­be­richt zufolge die poli­ti­sche Partei Hamas als „Juni­or­partner“ in seine Regie­rung aufnehmen. Das sei Teil eines Nach­kriegs­plans für den Gasa­streifen, meldete die Nach­rich­ten­agentur Bloom­berg heute. Demnach wäre es das „bevor­zugte Ergebnis“ des Konflikts, wenn die Hamas ein Juni­or­partner der Paläs­ti­nen­si­schen Befrei­ungs­or­ga­ni­sa­tion (PLO) beim Aufbau eines neuen Staates würde, der das West­jor­dan­land, den Gasa­streifen und Ostje­ru­salem umfassen würde, so Ištayya.

💥 Die Hamas hat auch am 11.12. wieder Raketen aus dem Gaza­streifen auf israe­li­sche Ortschaften abge­feuert. ORF.at

💥 Ibrahim Jahsans junge Familie hat seit Kriegs­be­ginn in der St.-Porphyrius-Kirche in Gasa-Stadt Zuflucht gefunden. Als einer der vielen Christen in Gaza zwei­felte Jahsan nie daran, dass die Kirche ein sicherer Ort für ihn, seine schwan­gere Frau und zwei Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren war. Die grie­chisch-ortho­doxe Kirche – die älteste der Stadt und im Stadt­teil Saytoun gelegen – diente während der regel­mäs­sigen Kriege Israels gegen Gaza tradi­tio­nell als Zufluchtsort für Christen und Muslime. Sie gilt als die dritt­äl­teste Kirche der Welt. Bereits im Jahr 425 n. Chr. wurde an dieser Stelle eine Kirche errichtet. Am 19. Oktober 2023 schlugen vier israe­li­sche Raketen in der Nähe des Geländes ein, wo mindes­tens 500 Paläs­ti­nenser Schutz suchten. Es wurde bestä­tigt, dass der Luft­an­griff den Einsturz verur­sachte. TRT.tr

💥 Über 18’000 Tote – viele weitere noch verschüttet – 50’000 verletzt, verkrüp­pelt, ohne Arme und Beine, meist Frauen und Kinder. Kaum Wasser, Lebens­mittel, Strom, Öl, Medi­ka­mente. Israel jagt den Hamas-Anführer Yahya Sinwar (61). Vergan­gene Woche hatten israe­li­sche Soldaten sein Haus in Chan Yunis umstellt. Sinwar war aber nicht zu Hause. SRF.ch

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.