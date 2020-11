Immer lauter und offener werden welt­weit die Rufe nach Zwangs­imp­fungen gegen das angeb­lich gefähr­liche Coro­na­virus. Zumin­dest indi­rekte Zwangs­imp­fungen, die durch sozialen Druck und Diszi­pli­nie­rung (noch nicht Gesetze) durch­ge­setzt werden. So sollen Corona-Kritiker keine medi­zi­ni­sche Behand­lung und Impf­gegner gewisse Grund­frei­heiten nicht mehr erhalten, sich statt­dessen tägli­chen Zwängen beugen (etwa in Groß­bri­tan­nien, wo man einen „Normales-Leben-Pass“ für Geimpfte andenkt!!). Unter anderem soll man das Recht auf Frei­zü­gig­keit via dem Flug­zeug verwirken, wenn man sich nicht gegen Corona (oder bald auch anderes?) impfen lässt. Während in Austra­lien die Flug­linie Qantas als erster vorpreschte und verlaut­barte, man dürfe nur mehr mit einem „Impf­nach­weis“ mitfliegen, setzt nun der Inter­na­tio­nale Flug­ver­band nach.

Einfüh­rung von „Imf-Reise­pass“ geplant

Wie die Inter­na­tional Air Trans­port Asso­cia­tion (IATA) nun bekanntgab, plant man die Einfüh­rung eines soge­nannten „Impf-Reise­passes“, die tech­ni­sche Entwick­lung läuft bereits. Wer sich frei­willig einen Corona-Impf­stoff verab­rei­chen lässt, soll demnach offenbar in eine Daten­bank aufge­nommen werden. Die Infor­ma­tionen aus dieser Daten­bank würden mit den Daten des konven­tio­nellen Reise­passes verbunden und könnten parallel abge­rufen werden. Etwa bei einer Aus- oder Einreise. Wer keinen Impf­nach­weis erbringen kann, wird somit künftig nicht mehr fliegen dürfen.

Vorder­grün­diges Ziel der Mass­nahme ist die Ankur­be­lung des darnie­der­li­genden Massen­tou­rismus. Der digi­tale Impf-Reise­pass könnte poten­ti­ellen Reisenden „die Angst vor dem Fliegen in Pande­mie­zeiten“ nehmen und so die Branche aus der Krise ziehen. Hinter­gründig versucht man aller­dings das Konzept einer Zwangs­imp­fung, um Zugang zur gesell­schaft­liche Teil­habe zu behalten, durch genau solche Vorhaben zu normalisieren.