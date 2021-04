Von José Antonio Ruiz de la Hermosa und Álvaro Peñas (auf Radio Ya)

Die spani­sche patrio­ti­sche Partei VOX hat vier Euro­pa­ab­ge­ord­nete, die sehr aktiv sind und mit einigen sehr kompli­zierten Situa­tionen konfron­tiert sind. Denn ebenso wie VOX im spani­schen Parla­ment ange­griffen wird, gibt es auch Angriffe in Europa.

Dennoch ist es anders, denn im Euro­päi­schen Parla­ment gibt es ein respekt­vol­leres Verhältnis. Es ist nicht wie die schlechten inner­par­tei­li­chen Bezie­hungen, die in Spanien und Madrid herr­schen. Wir haben es in Vallecas gesehen. Das waren krimi­nelle Vorgänge und man befindet sich bereits in einem Kulmi­na­ti­ons­punkt, wo man Tote befürchten muss. In Europa haben wir eine verängs­tigte Mehr­heit, die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Mehr­heit, zu der ich jetzt auch schon die Euro­päi­sche Volks­partei hle, die verängs­tigt ist, weil sie sieht, dass ihre Allmacht und Allge­gen­wart, die prak­tisch den gesamten parla­men­ta­ri­schen Bogen von den Kommu­nisten bis zur EVP besetzt und 85–90 % des Euro­päi­schen Parla­ments ausge­macht hat, jetzt zu Ende geht. Es war eine Art Rollen­kon­sens, bei dem keine Diskus­sionen erfor­der­lich waren. Doch plötz­lich sind überall Unruhen ausge­bro­chen, wobei es meist nur um den einen Punkt geht. In allen Nationen in Europa gibt es eine Reak­tion, eine Reak­tion auf ein euro­päi­sches Abdriften, das niemand wollte, das die Gründer nicht wollten, sondern das nur einige Eliten wollen. Eliten, die Europa versu­chen auf einen Weg zu bringen, der uns zu einer Art Apparat führt, der nichts mit Demo­kratie zu tun hat, auch nicht mit verant­wor­tungs­be­wussten Poli­ti­kern und auch nicht mit der Souve­rä­nität der Völker, die zumin­dest ein Mitspra­che­recht bei ihrem eigenen Schicksal haben wollen.

Die Entschei­dungen werden anderswo getroffen. Es wird nicht in den natio­nalen Parla­menten oder im Euro­päi­schen Parla­ment entschieden. Entschei­dungen erfolgen mit Heim­tücke und Täuschungs­willen. Der Fall der Impf­stoffe zum Beispiel ist ziem­lich klar. Aber nicht nur der Fall der Impf­stoffe, wir haben eine Menge solcher Entschei­dungen. Gerade jetzt etwa das obszöne Inves­ti­ti­ons­ab­kommen mit China, das direkt gegen die Inter­essen der euro­päi­schen Sicher­heit geht. Es ist eine Entschei­dung, die Xi Jinping und Merkel mit Macron als Gast getroffen haben. Und Ursula von der Leyen hat als gehor­same Magd von Frau Merkel den anderen 26 Ländern mitge­teilt, dass die EU ein Inves­ti­ti­ons­ab­kommen mit China unter­zeichnen wird, das brutale Anreize für die Ausla­ge­rung ganzer Betriebe aus diesen euro­päi­schen Ländern schafft und sogar Land­wirt­schaft nach China bringen will. Wir haben gesehen, dass wir aus Gründen des Über­le­bens, der Sicher­heit und des gesunden Menschen­ver­standes viele der Dinge, die uns in den letzten 30 Jahren genommen wurden, aus China zurück­holen müssen, weil wir gesehen haben, dass unsere Sicher­heit davon abhängt, dass wir diese Ressourcen in der Nähe oder sogar inner­halb unserer Länder haben und sie nicht von einem Aggressor geka­pert werden, denn das ist es, was China im Moment ist.

China, das von den Globa­listen beklatscht wird.

Als Nixon vor 45 Jahren nach China reiste, um Deng Xiao­ping zu treffen, dachten alle, dass China durch die Öffnung des Handels und der Wirt­schaft Reformen durch­führen und sich dem Kapi­ta­lismus zuwenden würde. Es hat sich gezeigt, dass das Gegen­teil der Fall ist, dass die Diktatur jetzt noch brutaler ist als vor dem Tian’anmen-Massaker und dass Xi Jinping mit größerer Härte durch­greift, etwa gegen­über den Uiguren in West­china oder allge­mein gegen­über Dissi­denten oder die Repres­sion in Hong­kong. Die Chinesen haben dort alle Bedin­gungen des Über­ga­be­ab­kom­mens verletzt und halten Menschen fest. Die kommu­nis­ti­sche poli­ti­sche Polizei begeht Barba­reien, entführt Menschen und bringt sie nach China. China bedroht auch Taiwan. Die Inva­sion von Taiwan kann eine Frage von Monaten sein.

Und dann haben wir aus China ein Virus erhalten, von dem man nicht genau weiß, ob es in einem Labor erzeugt wurde oder bloß in der Nähe eines Labors auftauchte. Und unab­hängig davon, wie es entstanden ist, hat die mona­te­lange Verschleie­rung mit Hilfe der WHO, die wie so viele multi­la­te­rale Orga­ni­sa­tionen eine Mario­nette Chinas ist, eine Ausbrei­tung über den ganzen Erdball ermög­licht. Der ganze Planet ist gelähmt, außer China. China ist im Wachstum begriffen. China ist gestärkt und nutzt diesen immensen Vorteil, den es hat, um zu erschre­cken, um einzu­dringen, um zu kaufen. Vor allem kauft es überall in danie­der­lie­genden und krän­kelnden Volks­wirt­schaften dank des Virus zu Schnäpp­chen­preisen ein. Und weil Deutsch­land mehr Autos in China verkauft als im Rest der Welt, erklärt uns diese Euro­päi­sche Union über Nacht, dass wir ein wunder­bares Inves­ti­ti­ons­ab­kommen mit China haben! So funk­tio­niert die Euro­päi­sche Union im Moment und das kann so nicht sein.

Das Gleiche ist mit den Impf­stoffen passiert. Es gab drei oder vier Länder, deren Regie­rungen die Impf­stoffe selber beschaffen wollten. Sie schlossen Verträge ab, die wir nie gesehen haben, denn die Verträge, die man uns vorwies, sind Teil­ver­träge, bei denen ganze Absätze durch­ge­stri­chen wurden. Diese Verein­ba­rung wurde dann allen anderen aufge­zwungen; es war ein kompletter Miss­erfolg, weil man uns betrog, weil es keine Kontrolle gab, weil es über­haupt nichts gab. Nur die Länder außer­halb der Euro­päi­schen Union, so unter­schied­liche Länder wie Serbien oder das Verei­nigte König­reich, oder Israel oder Chile, haben gut geimpft. Die Mitglieder der Euro­päi­schen Union hingegen haben am schlech­testen geimpft. Und das muss zu einer Refle­xion über die ganze Idiotie der Litanei von „Mehr Europa“ führen. Ist Europa die Lösung für alle Probleme? Nein. Die Lösungen liegen bei den einzelnen Natio­nal­staaten, zum Beispiel Spanien. Wir müssen in vielen Dingen nach souve­ränen Lösungen suchen. Es gibt Dinge, die in Europa in Zusam­men­ar­beit zwischen souve­ränen Ländern abge­wi­ckelt werden sollen. Was nicht benö­tigt wird, ist ein Club, an den die ganze Souve­rä­nität der Mitglieds­staaten über­tragen wird, so dass am Ende andere über deren Anliegen entscheiden.

Kurz gesagt, Sie sagen, dass das Verei­nigte König­reich sehr gut daran getan hat, auszutreten.

Der Brexit war eine sehr ratio­nale Entschei­dung gegen die ganze Kampagne, die den Britem mit viel Geld aus der Euro­päi­schen Union und mit dem platten Vorur­teil vorwarf, sie seien reak­tionär, verrückt oder hätten sich täuschen lassen. Die Briten haben eine Entschei­dung getroffen und sie aus eigener Kraft durch­ge­zogen, was die Briten ehrt und zeigt, dass sie ihre eigene Entschei­dung respek­tieren, obwohl auch sie viele Fehler gemacht haben.

Aber sie sind nicht die Einzigen.

Es viele verei­nigte König­reiche inner­halb der Euro­päi­schen Union, denn das Verei­nigte König­reich ist zwar ausge­schieden, doch seine Posi­tion wurde von anderen Euro­skep­ti­kern besetzt. Es gibt zehn Länder, die sich selber als „genügsam“ bezeichnen, wie Öster­reich, Finn­land, die Nieder­lande, Däne­mark und andere, die glauben, dass es so nicht weiter­gehen kann, weil es nicht sein kann, dass Deutsch­land aus poli­ti­schen Gründen das Geld der Sparer aus ganz Nord­eu­ropa verwaltet, um mit Italien, Spanien und Frank­reich seine Spiel­chen zu treiben. Und das ist etwas, was auf Dauer nicht funk­tio­nieren wird, und wogegen bereits Reser­ve­po­si­tionen einge­n­omnmen werden. Zehn „genüg­same“ Länder, ohne die nichts geht, die Mittel­ständler, die sich aber deut­lich gegen Merkel gewandt haben. Merkel spielt mit der Politik der Euro­päi­schen Union und hat de facto die Euro­päi­sche Union über­nommen, als wären sie Mario­netten. Und natür­lich auch die Deutschen.

Und sollte es nicht das Euro­päi­sche Parla­ment sein, das sie stoppt? Nicht einzelne Länder wie die Nieder­lande oder andere, sondern das Euro­päi­sche Parla­ment, sonst ist es nutzlos.

Das Euro­päi­sche Parla­ment ist das, was es ist, und dient vielen Dingen, die meis­tens nicht gut sind. Es dient vor allem dazu, dem, was euro­päi­sche Gesetz­ge­bung ist, eine Last von ideo­lo­gi­scher Radi­ka­lität aufzu­er­legen. Das ist sehr bedenk­lich. Das Euro­päi­sche Parla­ment erlässt nicht motu proprio Gesetze. Diese kommen in der Realität von der Kommis­sion. Die poli­ti­sche Degra­die­rung in Europa ist eine Tatsache und ebenso die Radi­ka­li­sie­rung der Linken, der Umwelt­be­we­gung und aller ihrer natio­nalen Unter­glie­de­rungen, also all das, was die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Offen­sive gegen die Nationen und gegen die Souve­rä­nität darstellt.

Ein Europa der Regionen?

Nicht einmal das. Es ist ein Europa der Gruppen, der neuen Gruppen wie LGBT. Alle diese Gruppen setzen eine Dynamik in den Kommis­sionen durch, die von den Radi­kalen initi­iert wurde, doch die großen Mehr­heits­par­teien, die des sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Konsenses, wider­setzen sich nie der radi­kalen Botschaft, weil sie Angst vor den Zwangs­me­cha­nismen der radi­kalen Gruppen durch die Medien haben. Das ist eine abso­lute Perver­sion der Demo­kratie. Alle angeb­lich gemä­ßigten Parteien, die nach gemä­ßigten oder rechten Stimmen rufen, einschließ­lich der christ­de­mo­kra­ti­schen, beugen sich, wenn es um die Wahr­heit geht, ange­sichts der Drohung der Medien, die sie für den Wider­stand gegen radi­kale, ökolo­gi­sche oder geschlechts­spe­zi­fi­sche Posi­tionen oder was auch immer, bestrafen, und schließen sich am Ende diesem Abdriften nach links und in die ideo­lo­gi­sche Toxi­zität an. Heute ist die Atmo­sphäre in einigen Kommis­sionen absolut bedrü­ckend ange­sichts der Verach­tung, mit der sich radi­kale Minder­heiten in Kommis­sionen, in denen Gesetze, Beschrän­kungen und Verord­nungen, die in das Leben der Menschen oder der Fami­lien eingreifen, gemacht werden, den Mehr­heiten aufdrängen. Sie tun das ständig, weil das die Exis­tenz­be­rech­ti­gung für eine immer weiter wach­sende Büro­kratie ist, die in Brüssel pausenlos Gebäude kauft, weil sie mehr Über­setzer für mehr Kommis­sionen, für mehr Abtei­lungen, für mehr Beob­achter neuer Gesetze benö­tigen, die wiederum neue Kontrol­leure brauchen.

Und Sie glauben nicht, dass das am Ende die Euro­päi­sche Union zerstören wird?

All das zerstört die Euro­päi­sche Union. Wenn wir die Euro­päi­sche Union nicht neu ausrichten, wenn wir dieses mons­tröse Gebäude der totalen Einmi­schung in das Leben aller nicht entmachten. Kehren wir zurück zu einer Euro­päi­schen Union, wie sie die Gründer wollten, einer Union, in der Subsi­dia­rität wirk­lich Sinn macht. Was absolut keinen Sinn macht, ist, wenn uns däni­sche Umwelt­schützer die Produk­tion in der Extre­ma­dura und die Beschrän­kung von Wäldern in Cuenca aufzwingen.

Die Schuld daran liegt aber bei den natio­nalen Regie­rungen, und wir sehen derzeit, was mit Ungarn passiert, wenn es um solche Maßnahmen geht.

Es ist so, dass mutige Regie­rungen, die mit natio­naler Politik reagieren, auf eine ganze Maschi­nerie stoßen, die sie mit Drohungen und Erpres­sung einschüch­tern will. Mit Ungarn und Polen sind sie zum Teil auf sehr starke Völker gestoßen, die schon viel gelitten haben, die ein histo­ri­sches Gedächtnis haben und die sich gegen jede Art von Einmi­schung wehren, weil sie eine beson­dere histo­ri­sche Sensi­bi­lität und Führer haben, die durch­halten. Viele Völker lassen sich jedoch einschüch­tern. Sie bestrafen ihre Anführer, damit sie bei den kommenden Wahlen die Brüssel-Getreu­esten nomi­nieren, und akzep­tieren im Austausch dafür LGBT-Klassen für 6‑Jährige und all die Dinge, die Brüssel will. Wenn hingegen Orbán sagt, dass es in seinen Schulen keine LGBT-Klassen geben wird, versu­chen sie, ihm die Gelder wegzu­nehmen, die ihm per Gesetz zustehen, das heißt, sie über­schreiten die Gesetze der Euro­päi­schen Union selbst. Es gibt eine perma­nente Kampagne gegen Ungarn und Polen und jetzt auch gegen Slowe­nien, gegen dessen Präsi­denten Janša, den ich schon vor dem Jugo­sla­wi­en­krieg kannte und der ein sehr mutiger Jour­na­list war, der die Zeit­schrift Mladina leitete und dafür im Gefängnis landete.

Bei dem Prozess gegen die vier.

Ja, sie wurden vor einem Mili­tär­ge­richt ange­klagt. Janša hatte den Mut, in dem von Tito geschaf­fenen Jugo­sla­wien gewisse Dinge zu veröf­fent­li­chen. Dann war er Vertei­di­gungs­mi­nister während des Krieges und er hat noch viele andere Dinge gemacht. Er steht Orbán sehr nahe und ist ein weiterer, der sich gewei­gert hat, das zu akzep­tieren, was man ihm aufzwingt.

Glauben Sie, dass die Reak­ti­ons­be­we­gung weiter wachsen wird?

Sie wächst unauf­hör­lich. Wir haben viele Soli­da­ri­täts­be­kun­dungen zu den Ereig­nissen von Vallecas erhalten und sie kommen aus ganz Europa. So etwa aus Schweden, wo die Schwe­den­de­mo­kraten die zweite Partei und sehr nahe daran sind, die erste zu werden.

Was Schweden betrifft, so hat eine schwe­di­sche Regie­rungs­be­hörde die Schwe­den­de­mo­kraten und die alter­na­tiven Medien auf die Liste der terro­ris­ti­schen Bedro­hungen gesetzt, prak­tisch auf der glei­chen Stufe wie die Dschihadisten.

Das ist die Angst. Sie haben Angst, weil sie wissen, dass das nächste Euro­päi­sche Parla­ment wahr­schein­lich schon eine Mehr­heit hat, die ihnen nicht mehr dienen wird. Und vor allem, wenn es eine Einheit auf der rechten Seite gibt, rechts von der EVP, die an die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Partei verloren ging und sich im Grunde auflösen könnte. Es gibt aber in der EVP Leute wie eben Janša und andere, die Orbán folgen können und eine Verei­ni­gung der beiden Rechts­frak­tionen EKR und ID anstreben, um eine große Partei der demo­kra­ti­schen Rechten zu schaffen.

Ist VOX an dieser Gruppe interessiert?

Wir sind sehr daran inter­es­siert, dass diese Gruppe zustande kommt.

Das Treffen in Buda­pest war ein Erfolg.

Ja, das Treffen zwischen Salvini, Orbán und Mora­wi­ecki war ein Erfolg und wir werden es fort­setzen. Es ist schwierig, die beiden Frak­tionen zu vereinen, denn es gibt große Unter­schiede, auch natio­nale und histo­ri­sche Unter­schiede, wie im Verhältnis zu Russ­land. Die Posi­tion der Polen ist nicht dieselbe wie zum Beispiel die der Fran­zosen. Es gibt viele Schwie­rig­keiten und nichts wird über Nacht passieren. Aber wenn es eine Bewe­gung der natio­nalen Parteien gibt, welche die Reste der EVP dazu zwingt, wirk­lich mit solchen Parteien wie Renew, mit den Libe­ralen, mit dem, was von Ciuda­danos übrig ist, gemein­same Sache zu machen, dann wird dies eine zentris­ti­sche Partei sein, die norma­ler­weise immer mit den Sozia­listen stimmt. Die Euro­päi­sche Volks­partei stimmt jetzt bereits in 70 % der Fälle mit den Sozia­listen im Euro­päi­schen Parla­ment, wobei es zu vielen inneren Abwei­chungen kommt. Die EVP stimmt oft sehr gespalten, wenn es um Werte­fragen geht. Herr González Pons ist ein Sozi­al­de­mo­krat, das ist der Billigste von allen, aber dann gibt es auch konser­va­tive Leute mit Werten wie bei den Resten der fran­zö­si­schen Republikaner.

Auch bei den Wahlen in Deutsch­land im September und bei Merkels Marsch kann es Verän­de­rungen geben. Die CDU und die SPD sind fast gleich und es gibt keinen Unter­schied zwischen den beiden Parteien, aber die SPD versucht, sich zu diffe­ren­zieren, indem sie weiter nach links geht, zu einer radi­kalen Linken, und versucht, Boden für Die Linke zu gewinnen. Und dann ist da noch die Alter­na­tive für Deutsch­land (AfD), eine Partei, die einer absolut beispiel­losen Schi­kane ausge­setzt ist, wobei alle Medien sich der stän­digen Verleum­dung und der Verfol­gung von AfD-Mitglie­dern widmen (was häufig zu physi­schen Angriffen seitens der Antifa führt; Anm.d.Red.). Das heißt, jeder in Deutsch­land, der sich zu einer natio­nalen Politik bekennt, muss einen Preis dafür bezahlen. Und das ist Merkels Schuld und die Schuld der SPD, denn sie haben eine schi­ka­nöse Medi­en­ho­mo­ge­nität geschaffen, die brutal ist. Wenn man von der Medi­en­ho­mo­ge­nität im heutigen Deutsch­land hört, muss man zittern, denn es gibt nur einen mögli­chen Vergleich, den mit den Nazis, die diktiert haben, was die Presse sagen darf.

Das Problem ist das Geld, mit dem die Medien subven­tio­niert werden.

Natür­lich, und so bekommen die Linken volle Deckung aller Jour­na­listen, um Lügen zu erzählen und alle Wahr­heiten zu verbergen, im Austausch für Geld. Wie diese einzig­ar­tige Bericht­erstat­tung über das, was in Vallecas passiert ist, was die abso­lute Schande des spani­schen Jour­na­lismus seit Menschen­ge­denken darstellt.

Quelle: Radio Ya