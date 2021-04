Von Barn­abás Heincz

Seit Jahren arbeiten konser­va­tive NGOs und Insti­tute daran, ein Gegen­ge­wicht zum gut orga­ni­sierten Soros-Netz­werk aufzu­bauen, und Mittel­eu­ropa steht an der Spitze dieser Bewe­gung, erklärte Tymo­theusz Zych, Vize­prä­si­dent des polni­schen Ordo Iuris Insti­tuts für Rechts­kultur, in einem Inter­view mit dem Nach­richten- und Meinungs­portal Mandiner.

Ordo Iuris arbeitet seit 2020 mit dem Zentrum für Grund­rechte in Buda­pest zusammen. Der Direktor des Zentrums für Grund­rechte sprach kürz­lich über das „Euro­päi­sche Erwa­chen“, ein Begriff, der immer häufiger verwendet wird. Was meinen Sie damit?

Ich bin mir sicher, dass sich die euro­päi­sche poli­ti­sche Szene bald verän­dern wird, und dass diese Verän­de­rung nicht nur die Politik, sondern auch den Hinter­grund stark beein­flussen wird. Seit vielen Jahren beob­achten und sehen wir, wie das konser­va­tive Europa aufge­baut und gestärkt wird, mit echten Bürgern und ihren Orga­ni­sa­tionen, die hart arbeiten -

es ist eine neue Linie, ganz und gar nicht wie die Open Society.

Diese NGOs, diese Orga­ni­sa­tionen, die an dem Konzept eines konser­va­tiven, auf Werten und Erbe basie­renden Europas arbeiten, haben jedoch kein inter­na­tio­nales Netz­werk, doch das wird sich durch unsere Zusam­men­ar­beit ändern. Zu lange wurde die poli­ti­sche und gesell­schaft­liche Land­schaft von den auslän­disch finan­zierten Orga­ni­sa­tionen von George Soros dominiert.

Wird es eine konser­va­tive Oppo­si­tion im zivilen Leben geben?

Es entsteht eine konstruk­tive Oppo­si­tion. Heute reprä­sen­tiert die Mehr­heit der NGOs und NGO-Netz­werke nicht unsere Gesell­schaft als Ganzes, sie bilden nur ein extremes Narrativ, und das muss aufhören.

Es ist einfach, konser­va­tive Orga­ni­sa­tionen in Mittel­eu­ropa zu finden, doch Sie wollen eine Zusam­men­ar­beit auf euro­päi­scher Ebene schaffen. Können Sie einige Namen aus der west­li­chen Hälfte des Konti­nents nennen?

Wir haben sowohl in West- als auch in Mittel­eu­ropa viele Verbün­dete gefunden, und die Namen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Gene­rell gibt es im Westen eine Menge konser­va­tiver Werte, eine Menge Orga­ni­sa­tionen und Verbände, aber bisher gab es kein Beispiel für eine Zusam­men­ar­beit zwischen ihnen auf euro­päi­scher Ebene – wir müssen auf diese Ebene gehen, wir können uns nicht gegen­seitig allein lassen.

Zum Beispiel ist die Euro­päi­sche Volks­partei derzeit ein poli­ti­sches Netz­werk von Poli­ti­kern, nicht von Werten,

doch jetzt ist es an der Zeit, ein paral­leles poli­ti­sches Netz­werk aufzu­bauen, das die Stärken eines konser­va­tiven Europas vereint und auf Werten basiert. Das Erwa­chen hat begonnen, alle wollen zusam­men­ar­beiten, gemeinsam bauen – und das Wich­tigste ist der akade­mi­sche, wissen­schaft­liche Hinter­grund für dieses Gebäude.

Was meinen Sie damit?

Akade­mi­sche Zusam­men­ar­beit, ein intel­lek­tu­eller Hinter­grund. Wir arbeiten derzeit daran, eine neue Platt­form im akade­mi­schen Bereich zu schaffen, ein Medium, das weit­ge­hend auf das Inter­ma­rium ausge­richtet ist, aber auch neue inter­na­tio­nale Grenzen in der bisher stark zensierten akade­mi­schen Welt eröffnet. Heute ist die Rede­frei­heit einge­schränkt, es gibt keinen Raum für Debatten, die Wissen­schaft wird mundtot gemacht, wenn sie vom Main­stream abweicht, man denke nur an die Arbeit von Sir Roger Scruton. Wir müssen einen Raum für Debatten schaffen, der unserer Zivi­li­sa­tion hilft, sich zu entwi­ckeln, und Polen und Ungarn werden die Haupt­ak­teure dieser Initia­tive sein.

Das Thema des euro­päi­schen Erwa­chens wurde auch bei dem Treffen Salvini-Mora­wi­ecki-Orbán ange­spro­chen. Das Zentrum für Grund­rechte und Ordo Iuris arbeiten nun an einer Allianz. Ist das nicht eigent­lich ein poli­ti­sches Hinterzimmerprojekt?

Es ist nicht poli­tisch im modernen Sinne, vergessen Sie die machia­vel­lis­ti­sche Vorstel­lung von Politik, bei der es um Macht­ge­winn und Macht­er­halt geht. Die Grund­lage dieses Bünd­nisses ist nicht die Macht, sondern das Gemein­wohl, die Werte, unser gemein­sames Erbe, und in diesem Sinne ist es teil­weise poli­tisch, denn es wird den Inter­essen von uns allen, den Inter­essen unserer Nationen dienen. Es gibt keinen Platz für Partei­po­litik, aber es kann ein Dach für Intel­lek­tu­elle sein, das das poli­ti­sche Projekt eines neuen Europas inspiriert.

Inwie­weit können Verän­de­rungen in der Partei­po­litik eine solche Allianz beeinflussen?

Verän­de­rungen in der Partei­po­litik können jeder­zeit kommen, aber unser Ziel ist es, einen intel­lek­tu­ellen Rahmen für die Politik zu schaffen. Der insti­tu­tio­nelle Hinter­grund des linken post­mo­dernen Neomar­xismus ist sehr stabil, er arbeitet im engen Bündnis mit den Parteien der aktu­ellen Politik und hat fast alle Bereiche erobert. Dem muss entge­gen­ge­wirkt werden, der konser­va­tiven Politik muss Stabi­lität verliehen werden und die Poli­tiker müssen unter Druck gesetzt werden, an Werten und im öffent­li­chen Inter­esse zu arbeiten.

Die Idee einer konser­va­tiven akade­mi­schen Zusam­men­ar­beit wurde auch im Rahmen der V4 ins Spiel gebracht, aber die Tsche­chi­sche Repu­blik und die Slowakei zogen sich aus der Initia­tive zurück, und der Vorschlag schei­terte. Gibt es einen realis­ti­schen Bedarf für eine solche Zusam­men­ar­beit? Wie Sie sagten, gibt es eine Menge poli­ti­schen und ideo­lo­gi­schen Druck auf die Wissen­schaft, und die Teil­nehmer könnten leicht zur Ziel­scheibe werden.

Das ist genau das, was wir betonen wollen, dass es einen enormen Druck auf die Wissen­schaft gibt: Wenn Sie heute über Gender­theorie schreiben, auf einer rein fach­li­chen Basis, auf einer kriti­schen Basis, werden Sie unmög­lich gemacht. Wir müssen eine Platt­form schaffen, die ein Ort für echte, ratio­nale Debatten ist – in Polen gab es Fälle, in denen Univer­si­täts­do­zenten entlassen oder straf­recht­lich verfolgt wurden, weil sie völlig unab­hängig und auf Fakten basie­rend Pro-Fami­lien- oder Pro-Life-Meinungen geäu­ßert haben. Die polni­sche Regie­rung bekennt sich zur akade­mi­schen Frei­heit und wir setzen die Platt­form für echte Meinungs­frei­heit und akade­mi­sche Frei­heit in die Praxis um! Mittel­eu­ro­päi­sche Intel­lek­tu­elle stehen hinter der Initia­tive, und es gibt viele west­liche Unter­stützer: Adrian Vermeule und Gladen Pappin aus den Verei­nigten Staaten, Chantal Delsol und Gregor Puppinck aus Frank­reich und Andreas Kinne­ging aus den Nieder­landen, um nur einige zu nennen. Das Mathias Corvinus Colle­gium ist für uns ein beson­ders gutes Beispiel: Aus unserem Wissen­schafts­pro­jekt ist ein neues Projekt im Bereich der Wissen­schaft und Tech­no­logie entstanden.

Unser Ziel ist es, eine neue Insti­tu­tion mit Sitz in Warschau zu gründen, die über ein umfang­rei­ches inter­na­tio­nales Netz­werk verfügt,

mit den Schwer­punkten Menschen­rechte, Mittel­eu­ropa, Poli­tik­wis­sen­schaft oder auch klas­si­sche Archi­tektur. Polni­sche Staats­ak­teure sind an dem Projekt betei­ligt, und die unga­ri­sche Unter­stüt­zung ist beträcht­lich – eine neue Platt­form für die Wissen­schaft, eine neue Insti­tu­tion für die Wissen­schaft! Lang­fristig sind es Initia­tiven wie diese, die Europa und unser Leben prägen und die Grund­lagen unserer Gesell­schaft bestimmen werden.

Ist die klas­si­sche Archi­tektur die neue Form des konser­va­tiven Aufbruchs?

Alles ist Teil eines großen Systems, das auf philo­so­phi­schen Annahmen, auf unserem Verständnis der Welt beruht. Die Frage ist, ob wir die klas­si­schen Vorstel­lungen von „richtig, gut und schön“ akzep­tieren oder ablehnen. Die mate­ri­elle und die nicht-mate­ri­elle Dimen­sion der Realität sind direkt mitein­ander verbunden. Recht ist wichtig, aber ebenso wichtig ist die Rolle der klas­si­schen Archi­tektur, die heute nur noch an wenigen Orten als gelehrte Diszi­plin zu finden ist. Die Sehn­sucht nach Schön­heit ist groß, den Menschen fehlt es an Vergnügen, und die Moderne kann es oft nicht bieten. Unsere Gesell­schaft braucht das Schöne, das Tradi­tio­nelle, und auch ein klas­si­sches Gebäude ist Teil des neuen Kurses – wir müssen einen neuen Raum schaffen. Wir können nicht voran­kommen, wenn wir unsere Sache nur in einem Bereich voran­treiben und andere Aspekte ignorieren.

Tymo­teusz Zych ist ein polni­scher Rechts­an­walt, Advokat, stell­ver­tre­tender Vorstands­vor­sit­zender des Ordo Iuris Insti­tuts in Warschau und akade­mi­scher Dozent. Er ist stell­ver­tre­tender Vorsit­zender des Vereins der Bürger­initia­tiven, einem unab­hän­gigen Netz­werk von Orga­ni­sa­tionen der polni­schen Zivil­ge­sell­schaft. Autor zahl­rei­cher Gutachten, Rechts­gut­achten und wissen­schaft­li­cher Arbeiten auf dem Gebiet des Menschen­rechts­schutzes, des Fami­li­en­rechts, des Verfas­sungs­rechts und des Völkerrechts.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei MANDINER, unserem Parter in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.