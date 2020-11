Von Javier Navascués *

Nach und nach fügen sich die Mosa­ik­steine zu einem Gesamt­bild zusammen. Während seiner Amts­zeit hat sich der spani­sche Premier Sánchez viel öfter mit Soros als mit Casado, dem Chef des Partido Popular, getroffen. Und nicht ein einziges Mal mit Abascal, dem Führer der Vox. Die Treffen mit Soros fanden immer in geheimen Sitzungen statt, über die nie berichtet wurde.

Auf den Kana­ri­schen Inseln findet derzeit eine gigan­ti­sche marok­ka­ni­sche Einwan­de­rungs­in­va­sion statt, die von der spani­schen Regie­rung aus myste­riösen Gründen nicht gestoppt wird. Mehr noch: Innen­mi­nister Marlaska entließ den Chef der Guardia Civil auf den Kana­ri­schen Inseln, als dieser um Hilfe und Verstär­kung bat. Was das Fass zum Über­laufen brachte, war die Frei­las­sung von 230 Marok­ka­nern am Folgetag. Dem Volk erzählt man etwas über Soli­da­rität mit Flücht­lingen, verschweigt ihm aber, dass sich diese Marok­kaner mit viel Geld und den neuesten Mobil­te­le­fonen ausge­stattet „auf die Reise machen“.

Die wich­tigste Neue­rung besteht darin, dass die Regie­rung von Sánchez und Igle­sias diese Maghre­biner nicht mehr – wie früher üblich – auf die Iberi­sche Halb­insel umsie­delt, nachdem die Auswan­de­rungs­welle auf myste­riöse Weise bereits ganz Marokko erfasst hat. Dies fällt wohl nicht zufällig damit zusammen, dass Marokko tradi­tio­nell Anspruch auf die Kana­ri­schen Inseln, Ceuta und Melilla erhebt. Die spani­sche Regie­rung schürt zwar einer­seits mit allen Mitteln die Angst vor der Covid-Kata­strophe und hofft auf den Wunder-Impf­stoff; sie sieht aber weg, wenn es um die Frage geht, ob die auf den Kanaren landenden Maghre­biner das Virus mit sich führen und es verbreiten könnten.

Unter­dessen rüstet sich der marok­ka­ni­sche König Mohamed VI., ein Super­mil­lionär, bis an die Zähne und wird ab Januar über 90 hoch­mo­derne ameri­ka­ni­sche F22-Kampf­flug­zeuge verfügen, während Spanien eben mal über 70 Euro­fighter-Kampf­flug­zeuge zur Luft­raum­kon­trolle verfügt. Die schlechten Bezie­hungen Spaniens zu den Verei­nigten Staaten in den letzten Jahren, seit Sánchez an die Macht gekommen ist, haben dazu geführt, dass die USA nunmehr Marokko auch mit Zerstö­rern höchster Reich­weite und modernen Panzern ausge­rüstet haben. Mohamed hat die Ernied­ri­gung von Perejil im Jahr 2002 nicht vergessen und wartet auf den Moment seiner Rache.

Doch zunächst probt er die fried­liche Inva­sion, wie sie bereits sein Vater 1975 in der Sahara erfolg­reich prak­ti­ziert hatte. Nach den Kana­ri­schen Inseln könnte es um Anda­lu­sien gehen, wo die Inva­sion eben­falls schon in starkem Maße einge­setzt hat. Und dann um den Rest von Spanien. Also um die Recon­quista, nur diesmal mit umge­kehrten Vorzeichen.

Spanien ist heute zu einem der wich­tigsten Proto­typen der „offenen Gesell­schaft“ von Soros und der Neuen Welt­ord­nung avan­ciert. Hoffen wir, dass die spani­sche Nation wieder aufwacht, wenn sie in höchster Not ist, wie dies in den Jahren 722, 1492, 1808 oder 1936 der Fall war. Aber wir werden uns beeilen müssen.

Quelle: El Correo de España

*) Javier Navascués ist stell­ver­tre­tender Direktor von El Correo de España. Verfasser von viralen Videos wie El Master Plan oder El Valle no se toca. Derzeit führt er einen Blog auf dem renom­mierten Portal Info­Ca­tó­lica, nimmt an vielen spani­schen und inter­na­tio­nalen Medi­en­ver­stal­tungen teil und arbeitet mit der Inter­na­tio­nalen Verei­ni­gung „Johannes Paul II.“ zusammen.