Erneut haben in den letzten 48 Stunden Hunderte Tune­sier auf Dutzenden von Booten, die von Fischer­booten gezogen wurden, an der italie­ni­schen Küste ange­landet.

Sono 24 ore che arri­vano barconi stra­pieni di #risors­eINPS clan­des­tini prove­ni­enti dall’Af­rica dove ci sono 100 mila infetti #Covid19. Zero controlli da parte delle truppe di #Conte: il #Coro­na­Virus non spaventa più? Spaventa solo per la riaper­tura delle atti­vità? #Radio­Sa­vana pic.twitter.com/U5PqisCXWH — Radio­Sa­vana (@RadioSavana) May 24, 2020

Eine weitere Landung ille­galer Einwan­derer, unge­fähr dreißig Tune­sier, erfolgte auf der Insel Lampe­dusa. Die örtliche Bevöl­ke­rung traf am Morgen wieder zusammen, um fried­lich zu protes­tieren und Unter­schriften zu sammeln, damit dieser „Hotspot“ endlich dauer­haft geschlossen wird.

„Es ist absurd“, sagt Attilio Lucia, einer der Mitglieder des spon­tanen Einwoh­ner­kom­mit­tees, „dass es Migranten ange­sichts mehrerer Radar­ge­räte und zahl­rei­cher Patrouil­len­boote gelingen kann, unbe­merkt direkt in den Hafen einzu­dringen. In diesem Jahr kommen dank des Coro­na­virus zwar keine Touristen, was die Tragödie unserer ohnehin schwa­chen Wirt­schaft noch verschärft, aber im Gegenzug kommen täglich neue Migranten, ohne dass die Conte-Regie­rung sich darum beson­ders beküm­mert.“

Unter­schrif­ten­listen als „Wink mit dem Zaun­pfahl“ für künf­tige Wahlen erzielen sicher­lich bessere Ergeb­nisse als wenn man den Hafen physisch blockieren würde.

Was hier abläuft, ist eine regel­rechte Inva­sion von Tune­siern. Kein Zufall, denn erst vor kurzem wurden in Tune­sien Tausende von Häft­lingen aufgrund der „Coro­na­virus-Krise“ frei­ge­lassen.

Die Folge: gestern und heute eine geballte Flut von neuen Landungen. Erst gestern Nach­mittag kam ein weiteres Boot mit 52 ille­galen Einwan­de­rern an Bord in Linosa an, ein weiteres Fahr­zeug wurde vor der Küste von Lampe­dusa abge­fangen und andere Ankünfte wurden in Trapani regis­triert. Im letz­teren Fall waren es drei klei­nere Boote. Aber auch am Abend zuvor wurden Neuan­kömm­linge auf der Insel Lampe­dusa mit zwei verschie­denen Booten regis­triert. Das erste mit fünf Tune­siern an Bord kam direkt am Fava­rolo-Pier an. Das zweite mit weiteren 40 Tune­siern an Bord wurde vor der Küste von der Finanz­wache abge­fangen und zum Pier eskor­tiert.

Eine Inva­sion von Tune­siern vermut­lich mit krimi­nellem Hinter­grund. Und womög­lich auch infi­ziert ange­sichts der stie­genden Zahlen von Coro­na­virus-Infek­tionen in Nord­afrika.

Stefano Candiani und Nicola Molteni, Unter­staats­se­kre­täre des Innen­mi­nis­te­riums aus dem ehema­ligen Kabi­nett Salvini, sagen es rund­heraus: „Die Landungen an einem Tag belaufen sich auf mehr als 400 Ankünfte. Das ist Schuld der Regie­rung und der ange­sagten Mega-Amnestie von Bell­a­nova und der 5‑Sterne-Bewe­gung – heißt es in einer Pres­se­mel­dung der Lega Nord. Und weiters: „Italien wird erneut zum Flücht­lings­lager Europas: 2020 gab es in der Zeit vom 1. Januar bis 22. Mai bereits 4.445 Landungen gegen­über bloß 1.361 im glei­chen Zeit­raum des Jahres 2019. Häfen und Türen werden für ille­gale Einwan­derer von denje­nigen geöffnet, die bisher geltende Sicher­heits­ver­ord­nungen abbauen wollen.“

Der Ansturm tune­si­scher Boote ist neuer­dings mit einer „Mutterschiff“-Taktik verbunden:

Kleine tune­si­sche Fischerk­ähne, die mit einer der NGOs in Verbin­dung stehen, fahren mit anderen klei­neren Booten im „Schlepptau“, wobei letz­tere zum gege­benen Zeit­punkt losge­lassen werden und in Rich­tung der sizi­lia­ni­schen Küsten und der verschie­denen ange­peilten Lande­punkte weiter­treiben. Sobald die kleinen Boote losge­lassen wurden, kehren die Menschen­schmuggler an Bord des Mutter­schiffs um und fahren nach Tune­sien zurück.

La polizia tuni­sina ha arre­stato una banda di 18 #traf­fi­canti di esseri umani. Mentre in #Tunisia questi crimi­nali vengono arre­stati, il governo #Conte li favo­risce, rego­la­riz­zando i #clan­des­tini e facendo sbar­care impu­ne­mente i #migranti. t.co/3bg6160fbe — Fran­cesca Totolo (@francescatotolo) May 24, 2020

Eine ernst­hafte Regie­rung würde alle Tune­sier auf ein Kriegs­schiff laden und nach Tunis zurück verfrachten. Bloß gibt es in Italien derzeit keine ernst­hafte Regie­rung mehr…

Quelle und Beitrags­bild: VoxNews