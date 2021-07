Von Edith Krisz­tina Dócza



Experten sind sich uneins, ob die Pandemie terro­ris­ti­sche Orga­ni­sa­tionen stärkt oder schwächt. Während einige argu­men­tieren, dass die Schwä­chung der Regie­rungen im vergan­genen Jahr bewaff­nete Gruppen gestärkt hat, glauben andere, dass dies auch ohne die Pandemie geschehen wäre. Máté Szalai, ein leitender Forscher am unga­ri­schen Institut für Außen­po­litik und Inter­na­tio­nale Wirt­schaft, sagte unserer Zeitung, dass die Pandemie die Stra­tegie der Terror­or­ga­ni­sa­tionen nicht verän­dert hat.

- Es stimmt, dass die Schwä­chung einiger Staaten und die durch das Coro­na­virus ausge­lösten sozialen Span­nungen terro­ris­ti­schen Orga­ni­sa­tionen die Möglich­keit gaben, sich auszubreiten

- sagte Máté Szalai, Senior Rese­ar­cher am unga­ri­schen Institut für Außen­po­litik und Inter­na­tio­nale Wirt­schaft, und fügte hinzu, dass sowohl der „Isla­mi­sche Staat“ als auch al-Qaida in den letzten Jahren deut­lich stärker geworden sind, unab­hängig von der Seuchensituation.

Der Chef des deut­schen Bundes­nach­rich­ten­dienstes (BND), Bruno Kahl, warnte kürz­lich, dass der Isla­mi­sche Staat eine reale Bedro­hung für die Welt bleibt, obwohl er einen Groß­teil seines Terri­to­riums in Syrien und im Irak verloren hat. In einem Inter­view mit der Süddeut­schen Zeitung sagte Kahl, der Isla­mi­sche Staat sei zu einem dezen­tralen Netz­werk geworden, ähnlich wie Al-Qaida, und seine Unter­or­ga­ni­sa­tionen expan­dierten in der Region und in Afrika.

- Im Irak zum Beispiel gab es Mitte der 1920er Jahre die höchste Anzahl von Angriffen des Isla­mi­schen Staates seit 2018

- betonte Máté Szalai.

Die größte Heraus­for­de­rung sei derzeit die Sahel-Region, in der Dschi­ha­disten und ihre Verbün­deten im vergan­genen Jahr insge­samt 1.170 Anschläge verübten, so der Forscher.

- Diese Zahl ist beson­ders besorg­nis­er­re­gend, wenn man bedenkt, dass die Zahl der Angriffe im Jahr 2016 bei weniger als 100 lag“, so der Experte.

Der Vorsit­zende des Bundes­nach­rich­ten­dienstes wies zudem darauf hin, dass auch euro­päi­sche und west­liche Mächte Hilfe leisten sollten, insbe­son­dere für die Regie­rungen der Sahel­zone wie Burkina Faso, Niger und Nigeria. Kahl glaubt, dass nur eine starke Führung terro­ris­ti­sche Orga­ni­sa­tionen bekämpfen kann, obwohl nicht alle Forscher dieser Meinung sind. Eric Stol­len­werk vom Hamburger Global and Area Studies Insti­tute (GIGA) hingegen meint, dass eine allei­nige Stär­kung der Staaten weder den Isla­mi­schen Staat noch al-Qaida besiegen wird. Der deut­sche Forscher sieht die Lösung in inter­na­tio­naler Hilfe.

- Es ist eine Illu­sion zu glauben, dass eine Stär­kung des Staates auto­ma­tisch Sicher­heit garantiert

- so Stollenwerk.

Quelle: Magyar Nemzet