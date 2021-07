Gerade in Israel wird mit beson­derer staat­li­cher Härte und Rück­sicht­lo­sig­keit gegen soge­nannte „Impf­ver­wei­gerer“ vorge­gangen, während das Corona-Regime seit Monaten eine schier unglaub­liche Propa­ganda betreibt. Dabei wurde bisher alles probiert, von der Impf-Apart­heid, über den Grünen Pass, bis hin zur versuchten voll­stän­digen Impfung aller Israelis. Das Wider­stands­kol­lektiv „Freedom Israel“ kämpft seit Beginn der P(l)andemie nahezu alleine gegen die (Gesundheits-)Diktatur in dem jüdi­schen Staat. Nun wurde ein Kurz­film produ­ziert, der die Lands­leute und auch alle anderen Menschen wach­rüt­teln soll.



„Unge­impfte“ mit „Juden“ ersetzt

Mit dem Kurz­film wolle man zeigen, wie erschre­ckend inhuman mitt­ler­weile die Rhetorik von Politik und Medien gegen Menschen gerichtet ist, die sich nicht gegen das Coro­na­virus mit expe­ri­men­tellen Impf­stoffen impfen lassen wollen. Und das in einem Land, dessen Bewohner histo­risch gesehen immer wieder solcher Verfol­gung und eben solcher Rhetorik ausge­setzt waren.

Unter dem Titel „Blame The Unvac­ci­nated“ wurde die Rede des jetzigen israe­li­schen Minis­ter­prä­si­denten Naftali Bennett (nur mit 6% gewählt!) umge­mo­delt. In dieser sprach er ganz offen von einer „Subklasse“ an Menschen, die unter uns verweilen und die Gesund­heit und Frei­heit aller gefährden würde. Hier einige Auszüge, bei denen das Wort „Unge­impfte“ durch das Wort „Juden“ ersetzt wurde:

„Jene, die sich nicht impfen lassen (die Juden), gefährden ihre Gesund­heit, die anderer um sie herum und die Frei­heit aller israe­li­schen Bürger.“

„Sie (die Juden) gefährden unsere Frei­heit zu arbeiten, die Frei­heit unserer Kinder zu studieren und die Frei­heit mit unseren Fami­lien zu feiern.“

„Jene, die eine Impfung verwei­gern (die Juden), gefährden uns alle.“

Rasch wird man dadurch an die Rhetorik aus natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Zeiten erin­nert, was auch die Inten­tion der Corona-Wider­stands­gruppe war.

Please watch and share this short 1 minute video

This is the PM of #Israel

(less than 6% of the elec­tion vote)

This is straight out of the Nazi play­book

🇮🇱Non stop lies about “delta”

🇮🇱Scape­goa­ting the unvac­ci­nated

🇮🇱Turning the popu­la­tion against the unvac­ci­nated

🇮🇱Segre­ga­ting the unvaccinated

Coming to you soon

Coming to you soon

July 23, 2021