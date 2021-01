Ein Beispiel eines streit­baren Gastro­nomen aus Modena, der eben auf Twitter verkün­dete, dass er gemeinsam mit 50.000 Bran­chen­kol­legen, die sich zu einer Allianz zusam­men­ge­schlossen haben, ab 15. Januar entgegen den Covid19-Beschrän­kungen mittags und abends öffnen werde. Ziviler Massen­un­ge­horsam sei ihrer Ansicht nach der einzige Weg, das Lock­down-Chaos zu stoppen.

🇮🇹 Italy. 50,000 restau­ran­teurs have decided to open up against Covid19 restric­tions, lunch and dinner, banding toge­ther to form an alli­ance. This is the only way to stop this, mass civil disobe­dience. Long Live the People 💥👊 pic.twitter.com/z9ItL0KHaO

