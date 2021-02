Eintau­send­fünf­hun­dert ille­gale Einwan­derer in sechs­und­dreißig Stunden auf einem Dutzend Booten: ein solches Szenario hat man schon lange nicht mehr gesehen. Und das im Februar, bei ungüns­tigen Wetter­be­din­gungen und einem starken Schi­rokko-Wind, der aus Afrika weht. Was passiert im Mittel­meer­raum? Ganz einfach: Die NGO-Flotte ist vor der Küste Nord­afrikas ange­kommen. Und sie haben – nach entspre­chender Vorver­ein­ba­rung – eine ganze Reihe von Booten mit „Flüch­tenden“ angelockt.

An Bord der Ocean Viking von SOS Medi­ter­ranée befinden sich inzwi­schen mehr als 420 Migranten, darunter sechs schwan­gere Frauen, die auf kosten­lose Entbin­dung in Italien hoffen. Auf die beiden gest­rigen „Rettungs­ak­tionen“ folgten heute Morgen zwei weitere. Die erste war gegen 7 Uhr morgens, als ein Schlauch­boot mit 71 Migranten (alles Männer und keine Kinder) im Gebiet der liby­schen Search-and-Rescue-Zone, etwa 40 Meilen von Al Khoms entfernt, ange­troffen wurde. Während die Rettungs­ak­tion im Gange war, erhielt die Besat­zung der Viking über das Alarm Phone (dem Radio­taxi des von einem bekannten, im Vatikan unter­ge­tauchten Drogen­händler gegrün­deten Schmugg­ler­rings), die Meldung eines weiteren Schlauch­bootes in „Schwie­rig­keiten“, das dann eben­falls aufge­funden wurde. Es waren 116 Personen an Bord. Die beiden Boote waren am Tag zuvor von Libyen aus aufge­bro­chen. Die ille­galen Einwan­derer kommen aus dem Sudan, der Elfen­bein­küste, Mali und Nigeria.

Jetzt ist die Ocean Viking mit ihrer kost­baren Fracht auf dem Weg nach Italien:

Auch die Astral, ein Schiff der spani­schen Open Arms NGO, fing ein Boot mit 45 Migranten ab, darunter zwei Frauen, eine von ihnen schwanger. Sie waren drei Tage lang im Mittel­meer unter­wegs gewesen. Frei­wil­lige von Open Arms verteilten Schutz­westen und Masken, während sie auf Anwei­sungen der italie­ni­schen Behörden warteten. Denn das Ziel ist wie immer, alle Migranten in Italien an Land zu bringen.

In der Zwischen­zeit hat das Alarm Phone eine neue Meldung durch­ge­geben, die sich auf „130 Menschen in Gefahr vor der Küste Libyens“ bezieht. Unter ihnen, so berichtet die NGO auf Twitter, sind „schwan­gere Frauen und Kinder“. „Sie haben geschrien, sie waren eindeutig in einer Situa­tion großer Gefahr“, fügte das Alarm Phone hinzu und betonte, dass sie vor einigen Stunden den Kontakt zum Boot verloren hatte.

Die Insassen eines weiteren Holz­bootes, das von Open Arms gesichtet wurde, wurden mitt­ler­weile nach Lampe­dusa gebracht, wo gestern weitere 300 Migranten ange­kommen waren. Dies ist eine von drei Gruppen, die alleine in den letzten Stunden in Lampe­dusa gelandet sind.

In der Zwischen­zeit teilte das Alarm Phone mit, dass man von einer weiteren Gruppe auf einem Schlauch­boot kontak­tiert wurde: etwa 30 Personen, die sagten, dass sie auf dem Wasser seien. „Der Kontakt ist abge­bro­chen und wir glauben, dass sie abge­fangen wurden. Libyen ist nicht sicher“.

Auch auf Sardi­nien haben die Anlan­dungen von Migranten, meist Alge­rier, an den Küsten Sulcis und Südsar­di­niens wieder begonnen. Etwa siebzig – darunter auch Frauen – kamen gestern Abend an verschie­denen Punkten an. Alle wurden in das Erst­auf­nah­me­lager in Monastir (Cagliari) gebracht, das bereits durch frühere krimi­nelle Zwischen­fälle bekannt ist.

Quelle: VoxNews