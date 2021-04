8Dass die illegal nach Italien eindrin­genden Versor­gungs­su­chenden dem Steu­er­zahler Milli­arden kosten, ist weit­ge­hend bekannt. Hier eine aufschluss­reiche Betrach­tung des italie­ni­schen online-Maga­zins VOXNews in Bezug auf die dort nicht sonder­lich beliebten Nigerianer:

Wissen Sie, wohin das (heute fehlende) Geld für das italie­ni­sche Gesund­heits­wesen geflossen ist? In die Unter­stüt­zung von Einwanderern.

Wollen Sie wissen, wie viel es den italie­ni­schen Steu­er­zahler kostet, eine einzige Familie von soge­nannten „Flücht­lingen“ zu unterhalten?

Wir zitieren dazu aus Doku­menten der Abtei­lung für soziale Dienste der Stadt Fondi, in der Provinz Latina.

Aus diesen Akten ersehen wir, dass in etwas mehr als einem Jahr mehr als 20.000 Euro für die Unter­stüt­zung einer nige­ria­ni­schen Familie, darunter Minder­jäh­rige oder „mutmaß­liche Minder­jäh­rige“, bereit­ge­stellt wurden.

Es ist unglaub­lich, dass die Steu­er­zahler eine solche nige­ria­ni­sche Familie unter­stützen müssen. Man bezahlt ihnen fast 2.000 Euro pro Monat. Und dieser Betrag muss multi­pli­ziert werden für alle die Einwan­derer-Fami­lien mit Kindern, die in den letzten Jahren Asyl erhalten haben und jetzt auf Steu­er­zahler-Kosten in Italien leben dürfen. Sie kamen nach Italien, nicht weil sie vor einem Krieg geflohen sind, sondern um rundum verpflegt zu werden!

Wer möchte das nicht: freie Unter­kunft und Verpfle­gung. Plus alle sons­tigen Vorteile wie medi­zi­ni­sche Behand­lung etc.

Als Begrün­dung dafür wird geltend gemacht, dass man Kinder nicht ausweisen kann. Und auch die Eltern kann man nicht ausweisen, also muss man sie in Ruhe lassen. Sehen Sie, wie man uns verarscht?

Anmer­kung der Redaktion:

Dass es ausge­rechnet Nige­rianer sind, die mitt­ler­weile in Italien mafiaar­tige Struk­turen aufge­baut haben („Schwarze Axt“), wirft ein beson­ders Licht auf die kost­spie­lige „Will­kom­mens­kultur“ für diese Leute. Wie diese ehren­werte Gesell­schaft in Italien Fuß fasst, erfährt man in unserem Artikel: „Italien: nige­ria­ni­sche Mafia-Clans werden immer mäch­tiger“.