Ein kürz­lich ergan­genes Urteil des regio­nalen Verwal­tungs­ge­richts von Latium hat die „Experten“ der italie­ni­schen Regie­rung verär­gert, die immer die Möglich­keit einer echten Behand­lung für Covid leugnen und nur Lock­downs und Impfungen predigen.

Mit dem Urteil wurde das von der Region Piemont heraus­ge­ge­bene Proto­koll für die häus­liche Pflege geneh­migt, das die Verwen­dung von Medi­ka­menten vorsieht, die in den letzten Monaten erfolg­reich von mutigen Ärzten verschrieben wurden, die sich nicht an die staat­li­chen Richt­li­nien gehalten haben.

Eine der Verei­ni­gungen, die sich als Antwort auf die Gesund­heits­be­dürf­nisse der Pati­enten am stärksten in dieser prak­ti­schen Pfle­ge­tä­tig­keit enga­giert, ist IppocrateOrg.

Es handelt sich um eine Gruppe von Ärzten, die sich nach Hippo­krates, dem Vater der Medizin, benannt hat, dem Mann, der die Prin­zi­pien der diagnos­ti­schen Unter­su­chung fest­ge­legt und die medi­zi­ni­sche Ethik und Deon­to­logie begründet hat. Einer der Gründer des Vereins ist Dr. Paolo Martino Allegri. Er wurde 1962 in Afrika geboren und ist ein erfah­rener Arzt aus Padua im Nord­osten Italiens. Er spezia­li­sierte sich auf Pädia­trie und dann auf Neona­to­logie und neona­tale Patho­logie. Jetzt behan­delt und heilt er Covid-Patienten.

Dr. Allegri, wie sind Sie zur häus­li­chen Pflege von COVID-Pati­enten gekommen?

Bis vor 10 Jahren war ich Kinder­arzt in Vo‘ Euganeo, wo die ersten Fälle von Covid in der italie­ni­schen Region Veneto auftraten. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Einige der Eltern meiner früheren Pati­enten waren mit einer mittels Compu­ter­to­mo­gra­phie doku­men­tierten Lungen­ent­zün­dung prak­tisch ohne Behand­lung zu Hause einge­schlossen, und so begann ich, ihnen massive Vitamin­dosen zu geben, insbe­son­dere Vitamin D, von dem ich wusste, dass es ihr Immun­system stärken würde. Zu meiner Über­ra­schung verbes­serte sich die Sauer­stoff­sät­ti­gung dieser Pati­enten schnell. Seitdem empfehle ich allen eine vorbeu­gende Vitamin­pro­phy­laxe und höhere Dosen, wenn sie krank werden.

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie erkannten, dass Covid nicht der Schwarze Tod ist, sondern behan­delt und geheilt werden kann?

Ich empfand eine große Befrie­di­gung, weil ich den Menschen, die mich um Hilfe baten, eine mehr als illu­so­ri­sche Hoff­nung geben konnte, aber gleich­zeitig war ich bestürzt, weil ich mich allein fühlte und von den Kollegen, mit denen ich versuchte, meine Erfah­rungen zu teilen, viel­fach verspottet wurde.

Wie wurde Ippo­cra­te­sOrg geboren?

Die Orga­ni­sa­tion wurde von Mauro Rango, einem in Mauri­tius lebenden Italiener, ins Leben gerufen. Dort wurde das Coro­na­virus anfangs mit Medi­ka­menten schnell ausge­rottet, die wir seit Jahr­zehnten kennen, wie Azithro­mycin, Hydro­xychlo­ro­quin oder Kortison, während in Italien die Menschen starben. Wie ist es möglich, dass in Afrika, wo die Gesund­heits­ver­sor­gung sicher nicht so weit fort­ge­schritten ist wie in Italien, so glän­zende Ergeb­nisse erzielt wurden, während man in Italien die Ausbrei­tung der Krank­heit nicht eindämmen konnte? Also rich­tete Mauro Rango einen Appell per WhatsApp an eine Gruppe von Freunden, der sich schnell verbrei­tete. Seit November stehen die Ärzte dieser Gruppe den Pati­enten zur Seite und reagieren auf deren Hilfe­ge­suche per E‑Mail.

Was sind die Ergeb­nisse, die die Ärzte des Vereins erreicht haben?

Die Ergeb­nisse sind hervor­ra­gend! Ich kann das mit Gewiss­heit sagen, weil ich nicht nur Daten von meinen eigenen Pati­enten, sondern auch von anderen Kollegen habe. Bis heute haben wir weit über 6.000 Fälle behan­delt. Von diesen hat nur ein kleiner Prozent­satz eine kurz­fris­tige Kran­ken­haus­be­hand­lung benö­tigt, aber das sind die Menschen, die erst spät zu uns gekommen sind. Unsere Erfah­rung zeigt, dass frühes Eingreifen die beste Stra­tegie ist. Die Sterb­lich­keits­rate der von uns behan­delten Pati­enten liegt prak­tisch bei Null: Von denen, die wir inner­halb einer Woche nach Auftreten der Symptome behan­delt haben, hatten wir keine Todesfälle.

Somit ist bewiesen, dass es möglich ist, zu Hause zu kurieren und zu heilen. Auf diese Weise vermeidet man die gefürch­tete Über­be­le­gung von Kran­ken­häu­sern und Inten­siv­sta­tionen. Doch die staat­li­chen Stellen haben nichts getan, um die häus­liche Pflege zu fördern, sondern haben dagegen gear­beitet und jede andere Behand­lung als Paracet­amol auf Proto­koll­ebene abge­lehnt. Was halten Sie von dieser Strategie?

Ich glaube fest daran, dass es ein großer Fehler war, die häus­liche Pflege nicht zu fördern. Die Behand­lung von Covid zu Hause ist viel einfa­cher, als man denkt, voraus­ge­setzt, man greift früh­zeitig ein, wie ich schon sagte. Ich bin Kinder­arzt und würde mich nicht wohl dabei fühlen, einen Erwach­senen mit anderen Krank­heiten zu behan­deln, aber ich finde es ziem­lich einfach, Menschen mit Covid zu behan­deln. Mein ältester Patient, der sich bereits erholt hat, ist 95 Jahre alt, und gestern habe ich einen weiteren 98-Jährigen behan­delt! Was Paracet­amol betrifft, so ist es eine Tatsache, dass seine Verwen­dung die Situa­tion verschlim­mert. Es hat keine entzün­dungs­hem­mende Wirkung, die bei der Behand­lung dieser Krank­heit uner­läss­lich ist, sondern wirkt nur fieber­sen­kend und gibt dem Pati­enten das trüge­ri­sche Gefühl der Besse­rung, während sich das Virus weiter im Körper ausbreitet.

Die jüngste Entschei­dung des Regio­nalen Verwal­tungs­ge­richts Latium scheint endlich die Möglich­keit zu eröffnen, in Italien Behand­lungs­pro­to­kolle zu fördern, die den Einsatz dieser Medi­ka­mente vorsehen, deren Wirk­sam­keit bei der Behand­lung von Pati­enten seit langem aner­kannt ist…

Ich stimme zu. Die Entschei­dung ist in diesem Punkt sehr eindeutig. Ich hoffe, dass man nun auch auf Minis­ter­ebene diese neue Realität der häus­li­chen Pflege zur Kenntnis nimmt, die glück­li­cher­weise nicht nur dank Ippo­cra­teOrg, sondern auch dank anderer Basis­in­itia­tiven in der italie­ni­schen Gesell­schaft an Boden gewinnt.

Wenn Sie zu einer Anhö­rung vor dem Tech­ni­schen und Wissen­schaft­li­chen Komitee in Italien gerufen würden, was würden Sie aufgrund der Erfah­rungen der letzten Monate den Experten sagen?

Ich würde sagen, dass wir mutig zugeben müssen, dass die Behand­lung der Krank­heit im Kran­ken­haus eine falsche Stra­tegie war und dass es an der Zeit ist, den Kurs zu ändern. Viele Ärzte sind sich dessen bewusst. Die Zahlen geben uns Recht: Frühe häus­liche Pflege funk­tio­niert. Es muss geför­dert werden, die Inten­siv­sta­tionen zu leeren. Poli­tiker überall müssen das zur Kenntnis nehmen.

Quelle: MPI