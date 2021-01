„Das liby­sche Chaos birgt die Gefahr, dass wir auslän­di­sche IS-Kämpfer, sog. „Foreign Figh­ters“, die bereits in Syrien kämpfen, jetzt direkt aus Libyen nach Sizi­lien kata­pul­tieren.“ Das ist der Alarm, den Admiral Nicola De Felice ausge­löst hatte.

„Was mich beun­ru­higt, ist das rück­sichts­lose Pendeln von NGO-Schiffen zwischen der liby­schen Küste und Italien. Diese Schiffe sind poten­zi­elle Über­träger von Terror­zellen. Ich erin­nere daran, dass mit der Sea Watch 3 von Carola Rackete drei liby­sche Folterer ins Land gebracht wurden, die erst nach ihrer Landung erkannt und verhaftet wurden.

„Die Politik der offenen Häfen kann das Phänomen nur verschärfen. Das italie­ni­sche Innen­mi­nis­te­rium hatte bereits zu Weih­nachten ein Dekret erlassen, in dem klar von der „Fort­dauer der inter­na­tio­nalen terro­ris­ti­schen Bedro­hung“ die Rede war.

Aber es muss noch etwas anderes hervor­ge­hoben werden: Bald wird es weitere „Foreign Figh­ters“ in Libyen geben, die nicht nur die natio­nale Sicher­heit unter­graben, indem sie den Fluss von Migra­ti­ons­strömen, Waffen und Drogen kontrol­lieren, sowie Armeen von Söld­nern, die unsere wirt­schaft­li­chen Inter­essen schwer beein­träch­tigen können, indem sie ihre Hände auf die ENI-Ölkon­zes­sionen, die Off-Shore-Platt­formen und die Green­stream-Pipe­line legen, die Libyen mit Sizi­lien verbindet und von dort aus das italie­ni­sche Strom­netz speist, damit unsere Haus­frauen in Verona jeden Morgen Kaffee kochen können.

„Was mich verblüfft, ist nicht so sehr, was andere Nationen wie die Türkei oder Russ­land tun, sondern was unsere Regie­rung nicht tut, um unsere natio­nalen Inter­essen in Libyen zu schützen. Die Erhal­tung der Frei­heit eines Volkes ist direkt propor­tional zur Fähig­keit seiner Regie­rung, die natio­nalen Inter­essen zu schützen. Ohne Staats­männer, die in der Lage sind, eine natio­nale Sicher­heits­stra­tegie zu defi­nieren und umzu­setzen, ist Italien verloren.“

Quelle: VoxNews