Die nige­ria­ni­schen Mafia-Clans sind in den italie­ni­schen Groß­städten verwur­zelt, wo sie nun mit den lokalen Mafia-Bossen konkur­rieren. Das Ziel der afri­ka­ni­schen Banden ist es, Italien zu „erobern“, das als stra­te­gi­scher Stütz­punkt gilt, um sich weiter über Europa auszubreiten.

Seit 2013 sind in den Jahren der italie­ni­schen Links-Regie­rungen 80.000 Nige­rianer in Italien ange­kommen, fast alle auf Booten. Es ist, als wäre eine feind­liche Armee nach Italien über­ge­setzt. In der Praxis ist mehr als jeder Zehnte in Italien aufhäl­tige Nige­rianer Mitglied der nige­ria­ni­schen Mafia.

Bis 2013, dem Jahr, in dem die Demo­kra­ti­sche Partei (PD) mit einem Palast­putsch die Allein­re­gie­rung in Italien über­nahm, waren die Nige­rianer nicht einmal unter den ersten zehn Einreise-Natio­na­li­täten. Dann setzte der Boom ein. Mit einem Crescendo, das 2017 fast 30.000 Nige­rianer in einem einzigen Jahr brachte.

Auf der einen Seite haben wir eine krimi­nelle Orga­ni­sa­tion, die Tausende ihrer Soldaten nach Italien versetzen will, auf der anderen Seite eine Regie­rung, die eine Art Taxi­dienst von Libyen nach Italien orga­ni­siert, der sich dem privaten der NGOs anschließt, alles mit undurch­sich­tiger Finan­zie­rung: Cui prodest?

(Video:) Akti­vi­täten der nige­ria­ni­schen Mafia in Italien

Inter­na­tio­naler Drogenhandel Erpres­sungen an kommer­ziell tätigen Landsleuten Drogen­handel Ausbeu­tung der Prostitution Fälschung von Dokumenten Beihilfe zur ille­galen Einwanderung Organ­handel Geld­fäl­schung Straf­taten gegen Personen



Tatsache ist, dass die nige­ria­ni­sche Mafia-Armee nach und nach nach Italien verlegt wurde. Es gibt mitt­ler­weile 13 in Italien operie­rende Zellen, sog. „Cults“, die wie eine Art „Staat im Staat“ operieren.

Die nige­ria­ni­sche Mafia tötete junge Mädchen auf grau­en­volle Weise, indem sie regel­recht zerstü­ckelt wurden. Drogen zirku­lieren zu immer nied­ri­geren Preisen und sind weit verbreitet. Voodoo-Riten, geheime Sekten aus der Mili­tär­struktur und die „beispiel­lose Grau­sam­keit“, um sich durch Akti­vi­täten wie Frau­en­handel, Bett­le­rinnen und Prosti­tu­tion zu bereichern.

Das charak­te­ris­ti­sche Element der nige­ria­ni­schen Mafia­me­thodik ist jedoch die Sank­ti­ons­ge­walt, die eine Strafe (Drill) für dieje­nigen vorsieht, die sich nicht an die Regeln der Orga­ni­sa­tion halten, sich nicht zur Zahlung von regel­mä­ßigen Abgaben verpflichten, sich nicht prosti­tu­ieren und sich im allge­meinen nicht an die Anwei­sungen der Anführer halten…

(Anm.d.Red.: Wir ersparen unseren Lesern die vielen weiteren Details des von uns über­setzten italie­ni­schen Berichts; auf ganz ähnliche Methoden und Orga­ni­sa­ti­ons­formen der nige­ria­ni­schen Mafia in anderen mittel­eu­ro­päi­schen Ländern darf jedoch geschlossen werden.)

Quelle: VoxNews