Die Links­ko­ali­tion, die in Italien seit September 2019 an der Macht ist, wackelt immer stärker, bis zu dem Punkt, an dem das Über­leben der zweiten Conte-Regie­rung ernst­haft in Frage steht. In der Frage der Reform des Euro­päi­schen Stabi­li­täts­me­cha­nismus (ESM) ist die Koali­tion gespalten, ebenso wie in der Frage der Verwal­tung des EU-Konjunk­tur­pro­gramms der nächsten Genera­tion, das auf dem Euro­päi­schen Rat am 10. und 11. Dezember beschlossen wurde.

Am 30. November stimmten die neun­zehn Finanz­mi­nister der Euro­zone einer Reform des ESM zu, die seit zwei Jahren disku­tiert, aber von Italien blockiert wurde. Der ESM ist der von den betrof­fenen Regie­rungen verwal­tete Rettungs­fonds für die Euro­zone. Es handelt sich um einen zwischen­staat­li­chen Mecha­nismus, der 2012 durch einen sepa­raten Vertrag einge­richtet wurde, um eine Banken­union in der Euro­zone zu errei­chen. Sobald die Reform von den 19 teil­neh­menden Ländern rati­fi­ziert ist, kann der ESM dem Einheit­li­chen Abwick­lungs­fonds zur Rettung von Banken der Euro­zone in Schwie­rig­keiten zu Hilfe kommen und wird zu einer Art Euro­päi­schem Währungs­fonds. Im April wurde ein spezi­eller Fonds für die Gesund­heits­sys­teme von Ländern der Euro­gruppe, die sich in Schwie­rig­keiten befinden, einge­richtet, der jedoch von den übli­chen Anfor­de­rungen und der Aufsicht ausge­nommen sein wird.

In der Regie­rung von Giuseppe Conte lehnt die 5‑Sterne-Bewe­gung (M5S) dessen Einsatz ebenso ab wie jeden Rück­griff auf den ESM mit dem Argu­ment, dass Italien seine Souve­rä­nität verlieren würde und das EU-Konjunk­tur­pro­gramm bessere Möglich­keiten bietet. Der Next Genera­tion Reco­very Plan der EU ist aller­dings auch an Bedin­gungen geknüpft, und die Entschei­dungen über die Verwen­dung der Mittel müssen von der Euro­päi­schen Kommis­sion geneh­migt werden, aber der M5S ist kein Wider­spruch mehr. Im Gegen­satz zur M5S ist die sehr euro­pä­isch ausge­rich­tete Demo­kra­ti­sche Partei (DP) für die Verwen­dung der MES-Mittel und deren Reform.

Bei der Abstim­mung über die Reform des ESM im italie­ni­schen Parla­ment am Vorabend des euro­päi­schen Gipfels am 10. Dezember rief die M5S schließ­lich dazu auf, dafür zu stimmen, aber 13 ihrer Abge­ord­neten stimmten dagegen und drei entschieden sich, die Bewe­gung zu verlassen, um sich der „gemischten“ Frak­tion anzu­schließen, die eben­falls der Mehr­heit ange­hört, da die PD und die M5S nicht die einzigen sind, die der Regie­rung Conte eine Mehr­heit im Parla­ment sichern, die 349 von 629 Sitzen in der Abge­ord­ne­ten­kammer und 173 von 321 im Senat hat. Neben dieser gemischten Gruppe gibt es noch zwei kleine linke Parteien: Liberi e Uguali (deutsch „die Freien und Glei­chen“) und Italia Viva (kurz IV; deutsch „Leben­diges Italien“). Die letzt­ge­nannte Partei ist das Ergebnis einer Spal­tung der PD, die im September 2019 vom ehema­ligen Premier­mi­nister Matteo Renzi ange­facht wurde.

Mit 30 Abge­ord­neten und 18 Sena­toren lehnt Renzi die Regie­rungs­ar­beits­gruppe ab, von der seine Partei ausge­schlossen ist und die unter der Leitung von Minis­ter­prä­si­dent Giuseppe Conte mit der Verwal­tung der 209 Milli­arden Euro aus dem Euro­päi­schen Rettungs­fonds beauf­tragt werden soll. Am 9. Dezember warnte Renzi im Senat, der einer der Haupt­ar­chi­tekten der PD-M5S-Allianz gewesen war, als die Lega im August 2019 vorge­zo­gene Wahlen provo­zieren wollte, dass er bereit sei, die Regie­rung in dieser Frage zu Fall zu bringen.

