Bisweilen tauchten in den Medien Berichte auf, warum denn die Todes­rate, der mit dem Corona-Virus infi­zierten Personen in Italien ungleich höher ist als in Deutsch­land. Hat man hier wieder alles besser gemacht, ist schon zu vernehmen? Weit gefehlt. In Italien ticken die Uhren offen­sicht­lich anders.



Kurz vorweg: Dem Autor dieser Zeilen wurde von einem Taxi-Chauf­feur berichtet, dem eine in Italien arbei­tende deut­sche Ärztin mitteil­teilte, dass man dort in Kran­ken­häu­sern Senioren ab 60 Jahre nicht mehr behandle. So weit, so schlecht. Aber es soll noch dicker kommen.

Infi­zierte Personen in Alters­heime verbracht – tragen von Schutz­masken unter­sagt

Die hier geschil­derten Vorgänge sind derart unglaub­lich, dass sich die Annahme aufdrängt, man sei „Fake-News“ oder Verschwö­rungs­theo­rien auf dem Leim gegangen. Wenden wir uns deshalb Quellen zu, die selbst bei „Fakten-Checkern“ nicht in Verdacht geraten, Unwahr­heiten zu verbreiten, beispiels­weise der Neuen Züri­cher Zeitung. Wir zitieren deshalb daraus wört­lich:

„Die Regio­nal­re­gie­rung verfügte laut einem Bericht der Website Brescia Today mit dem Erlass XI/2906 vom 8. März, Coro­na­virus-posi­tive Pati­enten mit gering­fü­gigen Symptomen seien aus über­las­teten Spitä­lern in Alters­heime zu bringen. Damit wurde das Virus gera­dezu gezielt zu alten und geschwächten Menschen getragen, zur eigent­li­chen Hoch­ri­si­ko­gruppe. Ein hane­bü­chener Fehl­ent­scheid, man schaffte eigent­liche Todes­zonen.

Doch damit nicht genug: Dem Pfle­ge­per­sonal im Trivulzio-Spital wurde unter­sagt, eine Gesichts­maske zu tragen – mit der Begrün­dung, die alten Leute könnten sonst erschre­cken. Damit sorgte man für die Weiter­ver­brei­tung des Virus inner­halb der Klinik, man förderte die reihen­weise Anste­ckung sowohl des Perso­nals wie auch der Pati­enten. Ganz am Anfang der Epidemie wurde laut einem Bericht der Agentur AGI eine Hilfs­kraft entlassen, die auf dem Tragen einer Gesichts­maske beharrte, weil sie hustete und fieberte, also Coro­na­virus-Symptome zeigte.“

Das Erschre­ckende dabei: Wie uns bereits im Zuge der Klima­hys­terie, die jetzt wohl notge­drungen Pause macht, vermit­telt wurde, ist die Genera­tionen, der wir immerhin unseren Wohl­stand verdanken, offen­sicht­lich ein Auslauf­mo­dell, das es schnell zu ersetzen gilt. Und vor der man keine Achtung zu haben hat. Stich­wort: Oma „Klimasau“. Was alt ist, soll weg.