Amtliche Meldung des italie­ni­schen Innen­mi­nis­te­riums vom 19. November:

In Bezug auf die Quaran­täne von Migranten, die auf italie­ni­schem Terri­to­rium von Bord gegangen sind, hat sich in der letzten Woche die Anzahl der Personen an Bord der fünf derzeit in Betrieb befind­li­chen Quaran­tä­ne­schiffe verdop­pelt: Von 2212 am 12. November erhöhte sie sich auf die derzei­tige Anzahl von 5112.

Anm.d.Red.: Diese Anzahl wurde vom italie­ni­schen Innen­mi­nis­te­rium gestern (20. November) von 5112 auf 2448 zurück­kor­ri­giert. Man hat offenbar bereits Probleme mit der eigenen Statistik.

Aus anderer Quelle verlau­tete, dass jeder ille­gale Einwan­derer auf einem „Quaran­tä­ne­schiff“ den italie­ni­schen Steu­er­zahler mindes­tens 120 Euro pro Tag kostet.

