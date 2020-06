Ille­gale Migranten aus Tune­siern entwei­chen in immer größerer Zahl aus den ihnen zuge­wie­senen Quaran­täne-Einrich­tungen, darunter Luxus­ho­tels. Es über­rascht dabei nicht, dass es sich größ­ten­teils um ehema­lige Sträf­linge und Krimi­nelle handelt.

So haben mehrere Tune­sier das Hotel­zen­trum Piano Torre Park in Isnello in der Provinz Palermo verlassen.

Die vier Männer, die sich dort in Quaran­täne befanden, verließen das Hotel, indem sie durch die Bade­zim­mer­fenster flohen.

Die Gitter wurden während der Nacht aufge­rissen, und die Männer im Alter von 35 bis 22 Jahren verschwanden spurlos. Die Polizei und Mitar­beiter aus der Forst­wirt­schaft begannen daraufhin die Umge­bung zu durch­kämmen.

Erst vor ein paar Tagen hatte man aus Agri­gento gehört, dass unter Quaran­täne gestellte ille­gale Migranten en masse flohen und mit Stöcken bewaff­nete Poli­zei­be­amte ange­griffen hätten:

Bereits davor zuvor gab es ähnliche Flucht­ver­suche aus der Quaran­täne in Sicu­liana.

Twitter-Kommentar von Matteo Salvini:

„Wieder eine Flucht von Migranten aus der Quaran­täne: 4 Tune­sier sind aus einem Aufnah­me­zen­trum in der Provinz Palermo geflohen. Weit offene Häfen, Herr­schaft der NGOs, mindes­tens 20.000 ille­gale Migranten, die nach Italien eindringen wollen, aber die italie­ni­sche Regie­rung ist nicht einmal in der Lage, Quaran­tä­ne­maß­nahmen durch­zu­setzen.“

Was die Italiener aufgrund einschlä­giger Studien und Publi­ka­tionen bereits wissen, von deut­schen Medien aber bewusst verschwiegen wird: die ille­gale und unkon­trol­lierte Immi­gra­tion aus Afrika wird spätes­tens zum Jahres­ende die zweite Epide­mie­welle mit sich bringen, genannt Covid-20, und diese wird erneut vorrangig die italie­ni­sche Stamm­be­völ­ke­rung treffen.

Wie hatte Salvini bereits im April afri­ka­ni­sche Stimmen zitiert, die ihn verhöhnt hatten?

“Il Coro­na­virus è per voi, noi siamo forti è puliti”…!

(„Der Coro­na­virus ist für euch (Italiener), wir (Schwarze) sind stark und rein/resistent“…!)