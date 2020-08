600 ille­gale Migranten aus Tune­sien, die nach ihrer Anlan­dung in Lampe­dusa am 31. Juli die Quaran­täne auf dem Luxus-Kreuz­fahrt­schiff „Emerald Azzurra“ verbracht hatten, wurden nunmehr von Lampe­dusa nach Trapani verlegt. Sie erhielten vom Präfekten von Trapani einen Auswei­sungs­be­scheid in Form eines „Infor­ma­ti­ons­blatts“ in italie­ni­scher und arabi­scher Sprache, in dem sie einge­laden werden, inner­halb von 30 Tagen nach Tune­sien zurück­zu­kehren. Die betrof­fenen Tune­sier lachen darüber nur und machen sich über die Italiener lustig.

I #migranti tuni­sini, sbar­cati a #Lampe­dusa il 31 luglio e poi tras­fe­riti in #Sicilia, sono seria­mente preoc­cupati a causa del foglio di espul­sione appena rice­vuto dalla prefet­tura di #Trapani. pic.twitter.com/W0XeuyeEiV — Fran­cesca Totolo (@francescatotolo) August 24, 2020