Italien unter Draghi: Was wird Mitte-Rechts tun?

Von Alberto Basile

Nach den Entwick­lungen in der Regie­rungs­krise hat Mario Draghi von Staats­prä­si­dent Sergio Mattarella den Auftrag erhalten, eine neue Regie­rung zu bilden. Nach dem kläg­li­chen Schei­tern der Verhand­lungen zwischen der Demo­kra­ti­schen Partei (PD), der 5‑Sterne-Bewe­gung und Italia Viva zur Bildung einer neuen Conte-Regie­rung nahm Mattarella die Zügel in die Hand und spielte seine Karte: keine Wahlen, aber Ernen­nung einer hoch­ka­rä­tigen Persönlichkeit.

Obwohl die bevor­zugte Option der Mitte-Rechts-Parteien vorge­zo­gene Neuwahlen gewesen wären, obliegt es dem Staats­ober­haupt, diese Entschei­dung zu treffen, also müssen wir von dieser Tatsache ausgehen und die fakti­sche Realität analy­sieren. Wir können nicht einfach nach Wahlen rufen, wenn diese im Moment nicht in Sicht sind.

Die Ernen­nung von Mario Draghi stellt Mitte-Rechts vor die Wahl, ob man eine mögliche Exeku­tive unter ihm unter­stützen soll oder nicht, und es ist klar, dass das Risiko einer Spal­tung der Koali­tion sehr hoch ist. Auf der einen Seite ist Forza Italia geneigt, eine neue Regie­rung unter Draghi zu unter­stützen, während auf der anderen Seite die Fratelli d’Italia sich dagegen verschließen. Die Lega liegt in der Mitte, da einige Expo­nenten wie Gian­carlo Gior­getti eine Posi­tion der größeren Offen­heit gegen­über einer von einer großen Mehr­heit getra­genen Draghi-Regie­rung vertreten. Matteo Salvinis Posi­tion scheint folgende zu sein: kein vorei­liger Abschluss, doch die Vorschläge des neuen Minis­ter­prä­si­denten anhören und dann bewerten.

Salvini erklärte, dass der Impf­plan und die Projekte zur Verwal­tung der Mittel aus dem Konjunk­tur­fonds Prio­rität haben müssen. Als wesent­liche Bedin­gungen für eine mögliche Unter­stüt­zung nannte er auch die Vertei­di­gung der „Quote 100“ und das Nein zu jeder Steu­er­erhö­hung und betonte schließ­lich, dass er auf eine nicht-tech­ni­sche, sondern aus poli­ti­schen Vertre­tern zusam­men­ge­setzte Regie­rung hoffe. All dies scheint vernünftig und kommu­ni­zierbar zu sein; man wird sehen.

Obwohl die Mitte-Rechts-Parteien lieber zur Wahl gegangen wären, dürfen wir nicht in die Falle tappen, nur Zuschauer der Ereig­nisse unter einer kommenden Draghi-Regie­rung zu sein. Wir müssen das Spiel aktiv voran­treiben und Verant­wor­tung über­nehmen. Die Gefahr, die Koali­tion zu sprengen, ist groß, aber die, anderen poli­ti­schen Kräften Raum zu lassen und diese Phase in Passi­vität zu verbringen, ist noch größer. Unter diesem Gesichts­punkt halte ich eine weitere Über­le­gung Salvinis für richtig, nämlich dass die kommende Draghi-Regie­rung einen sehr präzisen Zeit­ho­ri­zont haben und dass das Land in kurzer Zeit (1 Jahr?) zu Neuwahlen hinführen muss, um so schnell wie möglich die demo­kra­ti­sche Norma­lität wieder­her­zu­stellen, d.h. die einer Regie­rung, die mit einem breiten Volks­kon­sens ausge­stattet ist.

Wir vertrauen auf die Weis­heit der Führer von Mitte-Rechts, die Inter­essen des Landes über die ihrer eigenen Frak­tion zu stellen. Wenn Mario Draghi sich mit ange­nehmen Ideen und einer poli­ti­schen Regie­rung mit begrenztem Zeit­ho­ri­zont präsen­tieren würde, müssten die Mitte-Rechts-Kräfte diesen Versuch unter­stützen und seine Arbeit entspre­chend kondi­tio­nieren. Im Moment können wir uns immerhin über das Ende der Conte-Zwei-Regie­rung freuen…

Quelle: Centro Machia­velli

Geboren 1988, Doktor in Fremd­spra­chen (Katho­li­sche Univer­sität Mailand). Mehr­spra­chig, aber immer tief mit seinem Land verbunden, sieht er sich selbst als konser­va­tiven und realis­ti­schen Libe­ralen. Er arbeitet im Vertrieb für eine italie­ni­sche Luxusmarke.