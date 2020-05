Eine musli­mi­sche Frau in Europa hat durch­schnitt­lich 2,6 Kinder, während die Gebur­ten­rate italie­ni­scher Frauen gefähr­lich nahe bei 1 Kind liegt.

Prune ist die erste spanisch-isla­mi­sche Partei. Vor einem Jahr stellte sie in der Gemeinde Mollet del Vallès (Barce­lona) zwei mosle­mi­sche Rats­mit­glieder. Es war das erste Mal, dass eine isla­mi­sche Partei eigene Vertreter in einen Gemein­derat entsandte.

Vox, die natio­na­lis­ti­sche Bewe­gung von Sant­iago Abascal, griff deshalb die kata­la­ni­schen Parteien an: „Die Kata­lanen ziehen den Koran der spani­schen Verfas­sung vor, sie wollen eine Abspal­tung und erlauben ihrer Linken, sich zu diesem Zweck mit den Isla­misten zu verbünden, obwohl diese ihrer­seits für ein geeintes Spanien eintreten.“

Vox forderte den Obersten Gerichtshof auf, die isla­mi­sche Prune-Partei zu verbieten. Die Prune-Führung fordere nämlich „nicht nur in Spanien ansäs­sige Moslems zur Unter­stüt­zung auf, sondern auch alle übrigen Einwan­derer, die sich diskri­mi­niert fühlen“. Prune hat sich vor Ort mit den linken Parteien Izquierda Unida und ERC verbündet, die für Immi­gra­tion und offene Häfen eintreten. Ismael Cuellar de la Torre, der Schatz­meister von Prune, erklärte, dass „die Linke voller isla­mi­scher Prin­zi­pien ist, die ihre Politik leiten“.

Prune wurde 2009 in Granada von Mustapha Bakkach, einem marok­ka­ni­schen Jour­na­listen, gegründet, der 2011 verstorben ist. Ahmed Dib El Hioui ist der derzei­tige Partei­vor­sit­zende.

Prune möchte in die Gemein­de­räte mehrerer spani­scher Städte einziehen. Es ist aber noch zu früh dafür. Die Moslems müssten zuerst die spani­sche Staats­bür­ger­schaft erwerben, um Prozent­sätze zu errei­chen, mit denen sie die spani­sche Politik beein­flussen können.

Eine ganz ähnliche Situa­tion herrscht in Frank­reich vor, wo mosle­mi­sche Stimmen die Wahlen zuneh­mend beein­flussen. Im Jahr 2022 könnte eine isla­mi­sche Partei bereits mit 10 Prozent der Stimmen rechnen. Die Prozent­zahl würde sich kurz­fristig verdop­peln, wenn die Kinder ihrer Kinder voll­jährig werden. Wobei Stimmen von nicht-mosle­mi­schen Afri­ka­nern noch gar nicht mit gezählt werden.

Um einen eigenen Abge­ord­neten zu wählen, müssen die Fran­zosen inzwi­schen in großer Zahl für ihn stimmen, andern­falls gewinnt ein Vertreter der Linken dank der Stimmen der „Anderen“.

Um diese Daten zu verstehen: Ohne mosle­mi­sche Stimmen wäre Fran­cois Hollande 2012 von Nicolas Sarkozy geschlagen worden, und Le Pen hätte 2017 die erste Wahl­runde gewonnen. Eine Prognose für 2022 legt nahe, dass die mosle­mi­schen Stimmen 10% ausma­chen werden. Dies bedeutet, dass ein Kandidat, der nicht von diesen Stimmen profi­tieren kann, unge­fähr 60% der nicht­mos­le­mi­schen Stimmen erhalten müsste, um zu gewinnen. Eine Hypo­these, welche die Stra­te­gien der Poli­tiker bereits lange vor dieser Frist beein­flussen wird.

Dies erklärt auch den Aufstand der Gelb­westen: In Frank­reich ist es vermut­lich bereits zu spät, um das Land durch Wahl­de­mo­kratie wieder­zu­ge­winnen. Da nämlich auch die „Anderen“ abstimmen, ganz anders als in der ursprüng­li­chen Demo­kratie, der grie­chi­schen: wo nämlich nur Bürger mit Blut­ab­stam­mung (ius sanguinis) abstimmten durften.

Einwan­de­rung tötet die Demo­kratie. Denn Einwan­derer stimmen en bloc für ihre eigenen ethni­schen Inter­essen.

Inter­essen, die in der ersten Phase mit denen der linken Einwan­de­rungs­par­teien über­ein­stimmen. Aber sobald die „Anderen“ genü­gend Stärke haben, werden sie ihre eigenen Wege gehen: sie werden dann ihre eigenen Parteien haben, mit denen sich dieje­nigen, die regieren wollen, arran­gieren müssen.

Nach einer Studie der noto­risch frem­den­freund­li­chen Leone Moressa-Stif­tung über das ius soli würde die italie­ni­sche Staats­bür­ger­schaft an über 800.000 sog. „Junge“ verliehen, wenn sie die Voll­jäh­rig­keit errei­chen; das sind etwa 80% der in Italien lebenden auslän­di­schen Minder­jäh­rigen. Dazu sollen jedes Jahr noch über 58.000 poten­zi­elle „Begüns­tigte“ hinzu­kommen. Das sind kata­stro­phale Zahlen.

Zahlen, die noch nicht einmal die Tausende ille­galer Einwan­derer enthalten, die von der derzei­tigen italie­ni­schen Links­re­gie­rung „regu­la­ri­siert“ werden sollen.

Laut der Studie kämen zu den neuen Papier-Italie­nern auch noch die Kinder mit rumä­ni­schen, alba­ni­schen oder marok­ka­ni­schen Eltern, d.h. Kinder der drei größten Einwan­de­rer­gruppen Italiens. Und dann auch noch Chinesen, Fili­pinos, Inder, Moldauer, Ukrainer, Paki­staner und Tune­sier. Also die Crème de la crème, die derzeit die Seiten der Krimi­nal­be­richte füllt.

Insge­samt wären 38,4% der „neuen Italiener“ Moslems. Zahlen, die nach der „Regu­la­ri­sie­rung“ noch höher wären, da die Moham­meds von ihr am meisten profi­tieren würden, und sicher­lich nicht die Svet­lanas.

Dies wäre aber nur der Anfang. In Anbe­tracht der Gebur­ten­zahlen und der bereits „Italie­ni­sierten“ würde es auf Basis dieser Rate inner­halb von 10 Jahren mindes­tens 7 Millionen isla­mi­sche „Italiener“ geben. Das heißt weit über 10% der Bevöl­ke­rung. Und weitere 10% Nicht-Italiener.

Mit dem ius soli würde Italien inner­halb weniger Jahr­zehnte ein mehr­heit­lich isla­mi­sches Land sein. Und dies ohne Berück­sich­ti­gung der Anzie­hungs­kraft, die ein solches Gesetz haben würde. Zu diesem Zeit­punkt hätten die Moslems die Macht, eine isla­mi­sche Regie­rung zu bilden, ohne dass andere Parteien dazu erfor­der­lich wären.

Aber schon ab der nächsten Legis­la­tur­pe­riode könnte sich bei Kombi­na­tion von „Regu­la­ri­sie­rung“ und „ius soli“ eine isla­mi­sche Partei im italie­ni­schen Parla­ment finden. Die nied­rige Schwelle von 3% könnte, wie es auch bereits in den Nieder­landen der Fall war, leicht von einer isla­mi­schen Bewe­gung über­sprungen werden, die auf eine Wähler­basis zählen könnte, die mit Auswei­tung der Staats­bür­ger­schaft in wenigen Monaten 2 Millionen Stimmen errei­chen würde. Das ist bekannt, wie die Euphorie von vor zwei Jahren bezeugte, als die Demo­kra­ti­sche Partei (PD) kurz davor stand, das ius soli zu geneh­migen.

Und wenn es stimmt, dass laut einer kürz­lich durch­ge­führten Umfrage Moslems mit klarer Mehr­heit die PD und anderen Links­par­teien wählen würden, dann erfolgt dies nur in Vorbe­rei­tung ihrer eigenen Partei. Der nächste Schritt wird darin bestehen, die notwen­dige Stärke für eine Regie­rungs­bil­dung zu errei­chen oder mögli­cher­weise von außen eine PD-Regie­rung zu unter­stützen, was nichts anderes als immer mehr isla­mi­sche Einwan­de­rung, Moscheen und Scharia bedeutet. Wenn es soweit kommt, dann hätten Patrioten, so wie es alle Revo­lu­tionen lehren, zur Befreiung nur mehr die Möglich­keit eines bewaff­neten Aufstands.

Die Pflicht eines jeden Patrioten ist es, die gesetz­liche Zulas­sung des ius soli in jegli­cher Weise zu verhin­dern, da dadurch die Exis­tenz unseres Volkes gefährdet wird.

Aber man muss sich klar darüber sein: Auch durch die derzei­tige Geset­zes­si­tua­tion wird dieses Szenario nur verzö­gert. Heute gibt es in Italien ein „hinaus­ge­zö­gertes“ ius soli, denn im Alter von 18 Jahren werden alle in Italien Gebo­renen zu Italie­nern. Und alle, die schon seit 10 Jahren in Italien leben, ebenso. Es ist verrückt. Italien muss zum Abstam­mungs­prinzip (also ius sanguinis) zurück­kehren, bevor es zu spät ist.

Die isla­mi­sche Präsenz in Europa hat drama­tisch zuge­nommen. Die neuen Zuwan­derer sind zu 53% Moslems und zu 47% Nicht­mos­lems. Asyl­su­chende sind zu 78% Moslems und zu 22% Nicht­mos­lems. Bedeutsam für Italien: 2010 betrug die isla­mi­sche Bevöl­ke­rung in Italien mehr als zwei Millionen, 2016 waren es fast drei Millionen, und in den letzten drei Jahren hat die Zuwan­de­rung diese Zahl noch weiter erhöht: + 38%, was Bände darüber spricht, was im Lande passiert. Italien wird isla­mi­siert!

Wenn die Fami­li­en­zu­sam­men­füh­rung in Italien nicht zurück­ge­fahren wird, kommt das eben­falls einer Kata­strophe gleich. Man stelle sich eine „italie­ni­sche“ isla­mi­sche Partei vor, die 5% erreicht und damit stark genug ist, um einer Regie­rung Unter­stüt­zung im Austausch gegen ius soli, Moscheen und „eine kleine Scharia-Lösung“ vorzu­schlagen. Dieses Ergebnis steht knapp bevor und die Moslems müssen dafür gar keine höheren Prozent­sätze errei­chen. Diese werden sie errei­chen, sobald sie einmal in der Regie­rung sind und das ius soli durch­setzen können.

Dieser Entwick­lung muss jetzt Einhalt geboten werden. Und auch die „Regu­la­ri­sie­rung“ muss gestoppt werden. Die italie­ni­sche Oppo­si­tion scheint sich jedoch der sich ankün­di­genden Kata­strophe noch nicht bewusst zu sein. Sie will nicht verstehen, dass verzwei­felte Situa­tionen auch verzwei­felte Reak­tionen erfor­dern.

Mögli­cher­weise werden jedoch Hundert­tau­sende ille­galer Einwan­derer per Dekret „regu­la­ri­siert“. Es wäre Aufgabe und Pflicht der Oppo­si­tion, dieses Vorhaben im Parla­ment zu blockieren!

Quelle und Beitrags­bild: VoxNews