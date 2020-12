In dem derzeit von starken Schnee­fällen gezeich­neten Mailand ist ein 76-jähriger Obdach­loser auf der Straße erfroren, weil es keinen Platz für ihn in den mit Migranten über­füllten Notun­ter­künften gab.

Er sackte zu Boden und stand nie wieder auf. Einige Passanten riefen die Rettungs­kräfte, nachdem sie den am Boden liegenden und sicht­lich hilfs­be­dürf­tigen Mann bemerkt hatten.

Der Regio­nalrat für Sicher­heit, lokale Polizei und Einwan­de­rung, Riccardo De Corato, kommen­tierte den Tod des 76-jährigen Mannes:

„Leider gibt es aufgrund des kalten Wetters weiterhin Todes­fälle von Obdach­losen, die auf den Straßen von Mailand schlafen. Die ernste Tatsache ist, dass viele Obdach­lose es vorziehen, auf der Straße zu schlafen, auf die Gefahr hin, vor Kälte zu sterben, anstatt in die Notun­ter­künfte der Stadt Mailand zu gehen, wo sie manchmal keinen Platz finden und wenn doch, es riskieren, von obdach­losen Auslän­dern, in vielen Fällen ille­galen Einwan­de­rern, um ihre wenigen Erspar­nisse gebracht zu werden.“

„Bürger­meister Giuseppe Sala und die Mitte-Links-Partei“ – so De Corato weiter – „haben ange­kün­digt, neue Einrich­tungen zu bauen, um die Obdach­losen in Über­ein­stim­mung mit den Anti-Covid-Maßnahmen unter­zu­bringen, aber bis jetzt wurde die Redu­zie­rung der Plätze, die durch die Pandemie-Regeln verur­sacht wurde, nicht durch den Bau neuer Einrich­tungen ersetzt. Die heutige Episode macht uns bewusst, dass dies sehr drin­gend ist und dass es uner­läss­lich ist, dass wir weiterhin dieje­nigen unter­stützen, die Hilfe brau­chen, beson­ders in einer kompli­zierten Zeit wie der jetzigen. Da wir aber Ã?ber einen Plan spre­chen, der zwischen 2.000 und 2.700 Betten für den Bedarfs­fall vorsieht, ist es uner­läss­lich, dass wir auch an die Sicher­heit der Beher­bergten denken. Oft werden die Obdach­losen in diesen Unter­künften nicht nur ausge­raubt, wie ich schon sagte, sondern sie werden auch ange­griffen und nicht selten kommt es zu unan­ge­nehmen Zwischen­fällen. All dies führt dazu, dass viele von ihnen lieber in den kalten und fros­tigen Straßen von Mailand schlafen. Die Stadt­ver­wal­tung muss daher auch für ihre Sicher­heit sorgen und einen Über­wa­chungs­dienst in diesen Unter­künften bereit­stellen, der von örtli­chen Poli­zei­be­amten und privaten Agenten, also Sicher­heits­dienste für Obdach­lose, durch­ge­führt werden kann“.

Quelle: VoxNews