Genervt von den bisher verwen­deten Stern­chen zur Abgren­zung von masku­linen und femi­ninen Endungen haben die Mitar­beiter der Demo­kra­ti­schen Partei (PD) der italie­ni­schen Sprache ein fremdes grafi­sches Symbol hinzu­ge­fügt: das „ǝ“ (auch: Schwa), ein auf den Kopf gestelltes „e“, das einem Laut aus der hebräi­schen Sprache entspricht, aber laut­lich auch im Engli­schen vorkommt.

So geschehen in der Gemeinde Castel­franco Emilia, in der Provinz Modena, aus Rück­sicht auf poli­ti­sche Korrekt­heit und das „geschlechts­lose“ Denken. Die Verwal­tung unter der Leitung des Bürger­meis­ters Giovanni Gargano verkün­dete auf der Face­book-Seite: „Wir haben beschlossen, eine inklu­si­vere Sprache zu verwenden: statt dem univer­sellen Masku­linum („tutti“), das Masku­linum („tutti“) und Femi­ninum („tutte“) inklu­diert, werden wir künftig eine neutrale Endung bestehend aus dem Schwa („tuttə“) verwenden“. Grandios!

In den Mittei­lungen der Stadt­ver­wal­tung, so heißt es in der glei­chen Face­book-Meldung, konnten sich die Bürger bereits „seit mehreren Wochen“ an das Symbol „ǝ“ gewöhnen. Beispiele dafür finden sich auf der glei­chen Seite der Stadt­ver­wal­tung, wo am 5. April beispiels­weise eine Ankün­di­gung gepostet wurde: „a partire da merco­ledì 7 aprile moltǝ nostrǝ bambinǝ e ragazzǝ potranno tornare in classe!“ („Ab Mitt­woch, 7. April, können viele unserer Kinder und Jugend­li­chen wieder in den Unter­richt zurückkehren!“)

„Wir haben beschlossen, eine inklu­si­vere Sprache zu verwenden: Wir werden das univer­selle Masku­linum („tutti“) durch eine neutrale Endung mit dem Schwa („tuttə“) ersetzen. Das bedeutet nicht, unsere Sprache oder unsere Gewohn­heiten umzu­werfen. Es bedeutet – das ist die Idee des Gemein­de­rats von Emilia -, eine Geste der Fürsorge und Aufmerk­sam­keit für alle Menschen zu setzen. Damit sie sich glei­cher­maßen vertreten fühlen. Es ist ein wich­tiger Schritt hin zu einem unserer Ziele: einer inklu­siven, fairen und soli­da­ri­schen Gesell­schaft und Gemeinschaft!“

„Und jetzt“, erklärte der Schöpfer der Neuheit, Leonardo Pastore, Stadtrat für Kommu­ni­ka­tion der Gemeinde und seines Zeichens Absol­vent der Kommu­ni­ka­ti­ons­wis­sen­schaften , „trai­nieren wir in der Gemeinde, es richtig auszusprechen“.

„Aber merkt ihr was?“, schrieb der Abge­ord­nete der Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, als er den Beitrag aus Castel­franco Emilia auf seiner Face­book-Seite zitierte. „Bezeich­nen­der­weise hat sich Bignami darauf beschränkt, die Nach­richt zu bringen, ohne weitere Anmer­kungen oder Kommen­tare hinzu­zu­fügen. Als ob er sagen wollte: Diese Nach­richt kommen­tiert sich von selbst.“

Quelle: VoxNews