Mehr als 800 Flücht­linge an Bord

Mit mehr als acht­hun­dert Menschen an Bord warten drei Schiffe von NGOs darauf, auf dem italie­ni­schen Fest­land anzu­legen. Premier­mi­nis­terin Giorgia Meloni und Innen­mi­nister Matteo Pian­te­dosi wollen auch weiterhin „Nein“ zu diesem Unter­fangen sagen.

Berlin soll Flücht­linge übernehmen

Das römi­sche Außen­mi­nis­te­rium bestä­tigte am Donnerstag: Es habe Berlin zuvor ange­wiesen, dieje­nigen zu über­nehmen, die mit dem unter deut­scher Flagge fahrenden Schiff Huma­nity 1 ankommen und per münd­li­cher Note für asyl­be­rech­tigt erklärt werden. Die deut­sche Seite hätte bereits um Infor­ma­tionen über die an Bord befind­li­chen Personen gebeten.

Das diplo­ma­ti­sche Doku­ment vom 23. Oktober wurde am Mitt­woch vom öffent­lich-recht­li­chen Fern­seh­sender „RAI 3“ veröf­fent­licht. In seiner Antwort forderte das Auswär­tige Amt in Berlin Rom auf, den Menschen auf dem NGO-Schiff, darunter mehr als hundert Minder­jäh­rige, früh­zeitig Hilfe zu leisten. Mit 179 Menschen an Bord wartet „Huma­nity 1“ etwa 18 Kilo­meter von italie­ni­schen Hoheits­ge­wäs­sern entfernt.

Mehrere Schiffe wollen anlegen

Mit 572 Menschen an Bord liegt auch ein Schiff namens „Geo Barents“, das von „Ärzte ohne Grenzen“ unter­halten wird, sowie eines mit mehr als zwei­hun­dert Menschen, welches von der „Ocean Viking“, einem Schiff der fran­zö­si­schen Orga­ni­sa­tion „SOS Medi­ter­ranee“ und mit norwe­gi­schem Hoheits­zei­chen, vor Italien. Die Schiffe hatten zwischen dem 22. und 29. Oktober Menschen in inter­na­tio­nalen Gewäs­sern an Bord genommen. Italien hatte eine Anle­ge­er­laubnis verwei­gert. „Ocean Viking“ hatte bereits am Donnerstag Spanien, Frank­reich und Grie­chen­land zu einer Anle­ge­er­laubnis aufgefordert.

Rom will hart bleiben

Der italie­ni­sche Innen­mi­nister Matteo Pian­te­dosi sagte am Mitt­woch in einem „Corriere della Sera“-Interview: Rom werde unter der neuen Rechts-Regie­rung keine Menschen mehr aufnehmen, die von auslän­di­schen Schiffen auf See an Bord aufge­griffen werden. Er betonte, dass NGO-Schiffe ihre Akti­vi­täten regel­mäßig ohne mini­male Betei­li­gung der Behörden ausüben.

Der Minister merkte an: „16 Prozent derje­nigen, die an Italiens Küsten ankommen, kommen mit NGO-Booten, während die lokalen Behörden auch den rest­li­chen 84 Prozent helfen müssen.“ sagte der Minister.

Flücht­lings­krise stoppen: Keine Anlan­dungen mehr

Laut Pian­te­dosi sollten dieje­nigen, die mit NGOs ankommen, von euro­päi­schen Ländern akzep­tiert werden, welche das Hoheits­zei­chen für ihre Schiffe bereit­stellen. Seiner Meinung nach wäre der einzige Weg, den Migra­ti­ons­strom zu lösen, die Abgänge zu stoppen. Der Innen­mi­nister hatte zuvor ein Dekret erlassen, wonach das Anlegen von „Huma­nity 1“ und „Ocean Viking“ aus natio­nalen Sicher­heits­gründen für gefähr­lich erklärt wurden.

„NGO-Schiffe zu Pira­ten­schiffen erklären“

Giorgia Meloni schrieb in einem Buch, das am Freitag veröf­fent­licht wurde, aber bereits in Auszügen veröf­fent­licht wurde: „Wir dürfen nicht vergessen, welches Recht auf See gilt.“

Und sie präzi­sierte: „Wenn eine Schiffs­be­sat­zung zwischen der afri­ka­ni­schen Küste und Italien mit Migranten hin und zurück fährt, verstoße dies offen gegen das See- und das Völker­recht. Wenn es dann ein NGO-Schiff ist, nehmen wir an, dass es unter deut­scher Flagge zwei Möglich­keiten gibt: Entweder Deutsch­land erkennt es an und über­nimmt es, oder es wird zu einem Piratenschiff.“

Insel Lampedus beson­ders betroffen

Der Bürger­meister von Lampe­dusa, Filippo Mannino, gab bekannt, dass am Donnerstag wieder mehr als eintau­send­fünf­hun­dert Menschen im Lager, welches für drei­hun­dert­fünfzig Menschen gedacht war, unter­ge­bracht sind. Gleich­zeitig kündigte die deut­sche NGO „Sea Watch“ an, mit „Sea Watch5“ ein fünftes Schiff im Mittel­meer vom Stapel zu lassen.

„Verleum­dungs-Prozess gegen Ex-Innen­mi­nister Salvini“

Erst im Januar letzten Jahres war ein neues Gerichts­ver­fahren wegen Verleum­dung gegen den italie­ni­schen Ex-Innen­mi­nister Matteo Salvini eröffnet, nachdem dieser die Kapi­tänin Carola Rackete des Schiffes „Sea-Watch 3“, als „Krimi­nelle und Komplizin von Menschen­händ­lern“ bezeichnet hatte, weil sie ohne Erlaubnis mit ille­galen Einwan­de­rern an Bord an italie­ni­schen Küsten anlan­deten. Daraufhin klagte der Mailänder Staats­an­walt Gian­carlo Sera­fini Matteo Salvini an. Er sagte, da es sich um ein Verbre­chen handelt, das mit bis zu vier Jahren Gefängnis bestraft werden kann, besteht keine Notwen­dig­keit für eine vorläu­fige Gerichtsverhandlung.

Dieser Artikel erschien zuerst auf MANDINER, einem unserer Medienkooperationspartner

