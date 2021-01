Von der bekannten italie­ni­schen Viro­login Ilaria Capua stammt folgende beängs­ti­gende Prognose:

„Im Jahr 2021 fangen wir an, die schweren Geschütze aufzu­fahren, die Impf­stoffe. Aber es braucht Zeit und Orga­ni­sa­tion, es ist die größte Impfung in der Geschichte der Mensch­heit. Wir haben Impf­stoffe, die auf unter­schied­liche Weise gehand­habt werden müssen. Wenn wir bis zum Sommer alle gebrech­li­chen Menschen, Mitar­beiter des Gesund­heits­we­sens und andere vorran­gige Kate­go­rien impfen können, werden wir am Jahres­e­nede 2021 mit geimpften und geschützten älteren Menschen ankommen. Wir werden das Jahr 2022 nutzen, um die anderen Kate­go­rien zu impfen, und erst im Jahr 2023 werden wir, wenn alles gut geht, in der Lage sein, ohne Masken herumzulaufen.“

Quelle: VoxNews