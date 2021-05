Das Buch „Noriško kral­jestvo: Beli panter“ von Janez Janša, dem heutigen Minis­ter­prä­si­denten von Slowe­nien, liegt nun auch in deut­scher Über­set­zung vor. Der deut­sche Titel lautet „Das König­reich Noricum: Der weiße Panther“ und wurde für den deutsch­spra­chigen Markt vom Kärntner Verlag Mohor­jeva Herma­goras herausgegeben.

Wenn Sie an dem Buch inter­es­siert sind, schi­cken Sie bitte eine E‑Mail-Nach­richt an unser_​mitteleuropa@​protonmail.​com – wir leiten Ihre Bestel­lung gerne an den Verlag weiter.

Quelle: Demo­kra­cija