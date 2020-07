Einer der neuer­li­chen Coro­na­virus-Ausbrüche in Jesolo in einem vom Roten Kreuz verwal­teten „Aufnah­me­zen­trum“ scheint von Dutzenden von benga­li­schen Migranten ausge­gangen zu sein, nachdem sich einige der Infi­zierten zuvor in einer Moschee oder einem Gebets­haus versam­melt hatten, ohne die vorge­schrie­benen Distan­zie­rungs­re­geln zu befolgen.

Ein weiterer Ausbruch wurde zunächst durch eine besorg­nis­er­re­gende Anzahl von posi­tiven Covid-19-Ergeb­nissen unter den Mitar­bei­tern eines Restau­rants im Lido di Jesolo konsta­tiert. Der „Null-Patient“ war ein Bengale, der in der Küche arbei­tete, und der vor einigen Tagen eindeu­tige Symptome aufwies, was zu einem Rachen­ab­strich im Kran­ken­haus führte. Als Covid-19-positiv bestä­tigt, wurde der Bengale jedoch nicht im Kran­ken­haus behalten, sondern in „Haus­qua­ran­täne“ entlassen. Nach diesem Alarm wurden auch die anderen Mitar­beiter des Restau­rants über­prüft. Unter den Bengalen, die in derselben Küche wie der Null-Patient arbei­teten, waren drei posi­tive, jedoch asym­pto­ma­ti­sche Fälle, die eben­falls in „Haus­qua­ran­täne“ geschickt wurden, während das Restau­rant vorsorg­lich von den Behörden geschlossen wurde, die sich danach bemühten, den Ursprung der Erst­in­fek­tion zu rekon­stru­ieren, wobei man auf Aussagen der Bengalen zurück­greifen musste.

Dabei wurde fest­ge­stellt, dass die Infek­tion von einem Grup­pen­gebet der Bengalis in einer noch nicht iden­ti­fi­zierten Umge­bung herrühren dürfte, wobei die Distan­zie­rungs­re­geln miss­achtet und keine Masken verwendet wurden. Der Versamm­lungsort könnte eine Moschee oder ein Privat­haus im Gebiet von Cortel­lazzo sein oder auch das Gebiet der Piazza Mazzini, wo sich regel­mäßig zahl­reiche Moslems versam­meln, um gemeinsam zu beten. Nach Angaben der Polizei finden solche Grup­pen­ge­bete laufend statt. Jetzt hoffen die Behörden, so schnell wie möglich die Hinter­gründe zu eruieren, um die Entste­hung eines neuen gefähr­li­chen Corona-Ausbruchs zu verhin­dern.

