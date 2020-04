Jetzt auch in Wuppertal: Öffentliche Gebetsorgie mit 200 Gläubigen nach Gebetsruf

WUPPERTAL – Beinahe scheint es, dass uns die Corona-Krise nicht demonstriert, dass zumindest in Notzeiten auch zwischen den unterschiedlichen Kulturen, die in Deutschland leben, ein gewisser Zusammenhalt zu bemerken ist. Vielfach ist leider das Gegenteil der Fall und man gewinnt den Eindruck, dass eine gewisse Sorte von Migranten gerade jetzt ihre vermeintliche Machtposition provokant zur Schau stellt. So unter dem Motto: Von euch lassen wir uns nicht disziplinieren – jetzt nicht und in Zukunft noch weniger.

Wie in Berlin: Gläubige versammeln sich nach Gebetsruf

So haben nach Angaben der Stadt Wuppertal am Montag rund 200 Gläubige dem ausgerechnet jetzt genehmigten und lautstark kundgetanen Gebetsruf der Ditib-Zentralmoschee an der Gathe beigewohnt. Stadt und Ditib-Gemeinde räumen allerdings jetzt Fehler ein. Laut Angaben von wz.de, war „der Gebetsruf kein Aufruf, zur Moschee zu kommen“, wie der Wuppertaler Sozialdezernent Stefan Kühn am Dienstag gegenüber dem genannten Magazin erklärte. Das Gegenteil sei der Fall heißt es, denn vielmehr solle der Gebetsruf ein Zeichen der Solidarität mit den Gläubigen sein, die zu Hause sitzen. Und Kühn träumt weiter: „Die einen sagen es mit Glocken, die anderen durch den Gebetsruf, aber alle Religionsgemeinschaften sagen dasselbe: Wir stehen in diesen schweren Zeiten zusammen“ Ja, zu Hunderten auf der Straße. Und beten.