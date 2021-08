Soge­nannte „Cancel Culture“ nimmt immer krank­haf­tere Züge an

USA – Die soge­nannte Cancel Culture in den USA nimmt immer krank­haf­tere Züge an. So behauptet Chaheti Bansal, eine in Kali­for­nien lebende Essens-Blog­gerin südasia­ti­scher Herkunft, der Begriff „Curry“ sei wegen angeb­li­cher Verbin­dungen zum briti­schen Kolo­nia­lismus „rassis­tisch“, wie „Daily Mail“ berichtet. Laut der Zeitung handelt es sich bei um Speisen, die in den briti­schen Curry­häu­sern ange­boten wurden um indi­sches Essen, das nach briti­schem Geschmack zube­reitet wurde.

In einem Video, in dem sie ein Rezept erklärte, rief Bansal dazu auf, das Wort „Curry“ aus dem Sprach­ge­brauch zu strei­chen. So verstehe sie in Bezug auf die indi­sche Küche nicht, was dieses Wort bedeute: „Es gibt ein Sprich­wort, dass sich in Indien das Essen alle 100 Kilo­meter ändert, und dennoch verwenden wir immer noch diesen Ober­be­griff, der von den Weißen populär gemacht wurde, die sich nicht die Mühe machten, die tatsäch­li­chen Namen unserer Gerichte zu erfahren.“

In der für poli­tisch korrekte Linke typi­schen ober­leh­rer­haften Manier sagte die 27-Jährige dem Sender NBC Asian American, es gehe nicht darum, das Wort „völlig zu strei­chen“, sondern nur darum „den Gebrauch durch Leute zu beenden, die nicht wissen, was es bedeutet“. Zudem sollte Curry „nicht alles sein. Wenn sie an südasia­ti­sches Essen denken“.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei ZUR ZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.